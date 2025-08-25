'엔믹스 패밀리 트립' 신들린 편집+탁월한 예능감, 케이팝 자체 예능의 모범답안

▲'엔믹스 패밀리 트립' JYP엔터테인먼트

제작진이 영혼을 갈아 넣은(?) 편집으로 때깔 좋은 영상을 만들었다면 멤버들은 기상천외한 예능감으로 이에 보답한다. 이미 검증된 해원은 특유의 흰자 가득 보이는 눈동자로 좌중을 뒤집어 놓는가 하면 릴리는 "맏언니인데 리더가 아니어서 좋은 점은... 책임감이 없어도 된다", "천당 밑에 분당" 등 뜬금없는 답변을 수시로 늘어 놓아 보는 이들을 즐겁게 만든다.

뒤늦게 배신자로 발각이 된 막내 멤버 규진은 사죄의 의미로 디즈니랜드부터 당근밭 100평에 이르는 다양한 선물을 언니들에게 양도했고 이 과정에서도 생뚱맞은 이유를 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들어 놓았다. 즉흥적인 상황극도 자유자재로 구사하는 등 웬만한 전업 예능인 이상의 순발력을 발휘해 매회 40분 내외 분량을 풍족하게 채워 넣었다.

그동안 엔믹스는 멤버 전원이 탁월한 가창력을 보유했을 만큼 실력파 그룹으로 평가되어 왔다. 또한 이에 못잖은 예능감으로 소위 "JYP 공채 개그맨들"이라는 팬들의 칭찬도 받을 만큼 양 극단의 이미지를 자신들의 강점으로 활용했다. 그러한 능력은 공식 유튜브 채널 속 영상을 풍성하게 만드는 요소로 작용했다.

수많은 라이브 및 음악 콘텐츠와 자체 예능 영상이 끊임없이 공개되면서 팬들의 탄탄한 지지를 이끌어 온 엔믹스에게 탄탄한 완성도를 자랑하는 <엔믹스 패밀리 트립> 공개는 마치 훈장 같은 역할을 맡아준다. 능력있는 제작진과 출연진의 좋은 합이 케이팝 그룹 콘텐츠의 새로운 모범 답안을 만든 것이다.

