'엔믹스 패밀리 트립' 신들린 편집+탁월한 예능감, 케이팝 자체 예능의 모범답안

'엔믹스 패밀리 트립'JYP엔터테인먼트
여기까지만 본다면 일반적인 케이팝 그룹 자체 예능의 범주에서 크게 벗어나지 않아 보인다. 그런데 실력 좋은 제작진의 다채로운 편집이 결합되면서 <엔믹스 패밀리 트립>은 인기 웹 예능에서도 보기 힘든 전무후무한 장면을 다수 연출한다.
백상예술대상 후보 지명을 받을 만큼 탁월한 예능감을 뽐내는 리더 해원 특유의 광기(?)를 극대화하기 위해 제작진은 다채로운 CG 및 재치 넘치는 자막을 수시로 덧붙이면서 좀처럼 화면에서 눈을 떼지 못하게 만든다. 해원의 인터뷰 도중에는 동요풍의 멜로디로 "아빠 유산 다 내꺼야"라는 짧은 BGM을 가미해 보는 이들의 웃음을 자아낸다
다른 멤버들에 대해서도 이와 비슷한 효과를 추가시켰다. 게임 과정에서 절규하는 릴리의 통곡에 '오토튠' 효과를 덧씌워 웃음을 극대화시키는가 하면 생뚱맞은 뮤지컬 시퀀스를 덧씌우는 등 기발한 아이디어가 반영된 편집 기법으로 놀라움을 안겨준다. 이렇다보니 팬들은 댓글을 통해 "편집자 누가 데려온거냐. 보너스 줘야 한다", "영상 여기 저기 편집자의 영혼이 보인다" 등의 극찬을 내놓기에 이른다.
좋은 예능감으로 화답한 멤버들