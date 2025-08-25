둘 중 한 명은 애를 봐야 한다면... 이 배우 부부의 선택은?

▲목포국도1호선독립영화제포스터 목포국도1호선독립영화제

서로를, 또 꿈을 사랑하기 때문에



영화가 부부의 상황을 비추는 방식이 자연스러운 건 김준석과 손소라 배우가 실제 연극배우 부부이며, 영화 속 배역과 꼭 닮아 있다는 점에 기인한 것일 테다. 삶에서 길어 올린 문제를 그대로 영화에 녹여낸 솔직함 덕분에 관객은 무리 없이 이들의 문제를 제 것인 양 고민하게 된다.



아이를 낳아 기르면서 연극까지 하다니 그게 어디 가당키나 하단 말이야? 그런 마음이 준석의 마음 깊은 곳에, 심지어는 소라 자신의 마음 저변에도 자리하고 있는 듯 보인다. 그러나 둘 모두 서로 다른 이유로써 그를 이겨내고 감당하려는 마음 또한 갖고 있다. 준석이 소라에게 연기할 기회를 주고 싶다는 마음을 먹는 것도, 그러나 제게 들어온 기회를 차마 포기하지 못하겠는 것도 우리 자신의 일이라 생각하면 얼마든지 있을 수 있는 갈등의 지점이다. 마찬가지로 소라가 제 욕구를 준석처럼 적극적으로 표면화하지 못하는 것 또한 충분히 그럴 듯한 모습이다.



지극히 현실적인 감독과 배우들 자신의 문제를 솔직하게 드러낸 이 영화는 기실 연출의 결과물이란 점에서 흥미롭다. 솔직한 고민을 충분히 자연스럽게 드러내기 위한 고심이 <그래도, 사랑해> 가운데 깃들어 있다. 저들 자신과 닮은 캐릭터를 실명과 꼭 같은 이름으로 등장시키는 용기는 쉬이 낼 수 없는 것이다. 이를 가능케 한 것은 예술, 영화, 연기를 애정하는 마음 덕분일 테다. 이를 애정하면서도 동시에 그를 어렵게 만드는 가정을 이루고 또한 사랑하는 것이 인간이다. 둘 사이에서 선택을 강요받는 건, 반대로 다른 어느 귀한 것을 지키고 있음이다.



<그래도, 사랑해.>는 그래서 그저 좋아하는 일을 선택하거나 포기하는 일에서 그치지 않는다. 가족을 사랑하고, 제 일을 사랑하고, 동시에 둘 다를 사랑할 수 없는 순간조차 그 사랑 때문에 고심하는 것, 그런 풍요로운 삶에 대한 묘사다. 누군가는 목적을 이루고, 다른 누구는 이루지 못하는 이 영화가 그럼에도 아름다울 수 있는 이유가 여기에 있다.



