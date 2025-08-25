둘 중 한 명은 애를 봐야 한다면... 이 배우 부부의 선택은?

여기 두 연기자가 있다. 준석(김준석 분)과 소라(손소라 분)로, 어느덧 십년을 넘겨 연기를 해온 베테랑 배우들이다. 제 연기를 아껴주는 연출자며 동료들이 있다는 점에서 제법 인정받고 있다 해도 좋겠으나, 아직 세상에 얼굴이 알려지지 않은 무명 배우란 것 또한 엄연한 현실이다. 요컨대 연기만을 생각하며 살아갈 수 있을 만큼 풍족한 벌이를 기대할 수 없다.
삶이란 수시로 잔인하다. 선택을 강요하고 포기를 감당토록 한다. 준석과 소라 앞에도 선택과 포기의 무대가 열렸다. 둘 중 한 명은 연기를 하고 다른 하나는 연기를 할 수가 없게 되었다. 그저 어느 작품 출연을 위한 오디션 이야기가 아니다. 준석과 소라는 부부다. 이들 사이엔 아직 돌봄이 필요한 어린 아들 하람이 있다. 둘 각각에게 출연을 청하는 극단이 있단 것, 두 배우 모두 연기를 간절히 욕망한다는 것, 그러나 그들 모두가 작품활동을 할 수가 없는 상황이란 걸 인정한다는 것, 여기 적시할 수 있는 사실관계는 이런 것들이다. 그리하여 둘은 둘 중 한 명만이 연기를 하자는 데 뜻을 모은다.
요컨대 부부 중 하나만 좋아하는 일을 할 수가 있다. 다른 하나는 그에 따른 책임을 감당해야 한다. 운명공동체의 공공연한 비극이다. 자, 그렇다면 둘 중 누가 연기를 해야 할까? '누가 연기를 더 좋아하느냐'로 나눠볼 수 있지 않을까. 그렇다면 둘 중 누가 더 연기를 좋아하고 누구는 좋아하지 않는지를 어떻게 가릴 수 있을까. 둘 중 더 잘 나가는 이가 연기를 한다면 납득할 수도 있겠다. 그런데 이 척박한 연극계에선 소위 잘 나가는 배우란 게 그리 흔하지가 않다. 준석과 소라의 상황이야 말해 무엇할까. 도토리 키재기 꼴이 아닌가. 그렇다면 둘 중 뜰 확률이 높은 사람이 하는 건 어떨까. 경제공동체이기도 한 부부의 입장에서 이야 말로 전략적 선택이 되겠으나, 누가 뜰지는 또 어떻게 가려낼 수 있다는 말인가.