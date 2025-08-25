12연패 겨우 탈출했지만, 롯데 가을야구 가는 길은 '첩첩산중'

모처럼 타선이 폭발한 롯데 자이언츠가 올 시즌 팀 최다 득점 기록을 세우며 악몽같은 12연패에서 벗어났다. 8월 24일 창원 NC파크에서 열린 '2025 KBO리그' NC 다이노스와 원정 경기에서 롯데가 17-5로 대승을 거뒀다.롯데는 이날 경기 1회부터 6회까지 매 회 점수를 뽑아내며 NC 마운드를 그야말로 폭격했다. 4회에는 상대 실책을 틈타 타선이 일순하며 무려 8득점을 몰아치는 빅이닝을 연출했다. 롯데 타선은 이날 홈런 2개를 포함해 16안타 9볼넷을 골라내며 일찌감치 승기를 잡았다.주포 빅터 레이예스는 1회부터 NC선발 이준혁에게 시즌 12호 3점 홈런을 뽑아내는 등, 5타수 3안타 1볼넷 4타점 3득점으로 팀 승리를 이끌었다. 박찬형(5타수 4안타 4타점), 고승민(5타수 2안타 1타점 2득점), 나승엽(4타수 2안타 2득점 1볼넷), 이호준(6타수 3안타 1홈런 2타점 2득점)등 멀티히트를 기록한 타자만 5명이었고, 장두성은 볼넷으로만 4번이나 출루하며 2득점을 뽑아냈다. 이날 롯데 타자들은 선발 전원 출루와 득점을 달성했다.롯데가 승리를 맛본 것은 지난 6일 부산 KIA전(7-1) 이후 18일만이었다. 중간에 무승부 2경기를 포함하면 무려 14경기 연속 무승의 악몽에 시달렸다. 롯데가 12연패를 당한 것은 지난 5월 최하위 키움 히어로즈가 기록한 10연패를 넘어 올시즌 한 구단 최다 연패 기록이었다. 구단 역사상으로는 지난 2003년 7월 이후 무려 22년 만이었다. 당시의 롯데는 16연패라는 구단 역사상 최다연패 기록을 세우며 리그 꼴찌(8위)에 그칠만큼 극심한 암흑기를 보내던 시절이었다.사령탑인 김태형 감독 역시 전임 두산 베어스 사령탑 시절에는 2015년 6연패가 최다였는데, 롯데에서 불명예 기록을 두 배나 경신하는 수모를 당했다. 두산에서 7년연속 한국시리즈 진출과 3회의 우승을 이끌며 우승청부사로 꼽혔던 김태형 감독도 처음 겪어보는 위기였다.올 시즌 롯데가 가을야구 경쟁을 노리는 팀이 될 수 있었던 원동력은 단연 공격력이었다. 롯데는 전반기 팀 평균자책점 9위(4.79)에도 불구하고 팀 타율 1위(.280)를 앞세워 선전했다. 하지만 현재는 팀 타율 .270으로, 어느새 LG(.273)에게 선두자리까지 내줬다. 12연패를 기록할 동안, 롯데의 8월 팀타율은 .215로 최하위였다. 전준우의 부상 공백 기간 동안 레이예스에 대한 상대의 집중견제가 심해졌고, 경험이 부족한 젊은 선수들이 빈 자리를 메워주지 못했다. 팀홈런(61개) 꼴찌에 그치는 장타력의 부재도 아쉬웠다.물론 그동안에도 연패를 탈출할 수 있는 기회는 몇 번이나 있었다. 지난 21일 잠실 LG전에서는 6점차 리드를 지키지 못하고, 동점을 허용하며 무승부로 경기를 마쳤다. 22일 창원 NC전에서도 중반 이후 리드를 지키지 못하며 6-7로 뼈아픈 1점차 역전패를 당했다.이길수 있는 경기를 자꾸 놓치면서 총력전을 펼치느라 롯데는 불펜 소모가 극심했다. 타격부진에 빠진 야수들은 심리적인 압박감이 가중됐는지 수비에서도 실책이 쏟아지며 경기를 더욱 어렵게 풀어갔다. 백전노장답지 않게 김태형 감독의 조급한 경기운영과 불펜혹사, 투수교체 타이밍이 누적되면서 선수단의 피로가 많이 누적된 것도 앞으로의 일정에 큰 부담이다.어렵게 급한 불을 끄는데 일단 성공한 롯데는 시즌 성적 59승 5무 57패를 기록하며 6위 NC(54승 6무 54패)를 끌어내리고 KT(59승 4무 57패)와 함께 공동 4위로 전날보다 순위가 한 계단 올라섰다. 3위 SSG(58승 4무 54패)와는 반게임 차이다.일단 연패는 끊었지만 롯데를 둘러싼 분위기는 연패 이전과는 180도 달라졌다. 약 2주전만 해도 롯데는 2017년 이후 8년만의 포스트시즌 진출은 당연하게 여겨지던 분위기였다. 선두권인 LG와 한화를 추격하는 위치에서 얼마나 더 높은 순위로 올라갈 수 있을지가 더 관심사였다. 하지만 이미 양강과의 격차는 너무 많이 벌어졌고 오히려 이제는 롯데가 가을야구 진출도 장담할 수 없는 처지에 몰렸다.타선의 꾸준함이 절실하다. NC전에서 모처럼 타선이 폭발하기는 했지만, 롯데는 8월들어 영봉패만 5번, 1득점 경기를 3번 기록할만큼 타선이 극심한 기복을 드러냈다.선발진에서 새 외국인 투수 빈스 벨라스케즈가 첫 승을 달성했다는 것은 희망적이다. 롯데는 10승을 거둔 터커 데이비슨을 교체하고 가을야구를 고려하여 벨라스케즈를 영입했다. 하지만 공교롭게도 데이비슨의 마지막 고별전에서 승리를 따낸 이후 롯데는 거짓말처럼 연패 수렁에 빠졌다. 벨라스케즈는 데뷔전이었던 지난 13일 한화 이글스전(3이닝 5실점)에이어 2연패를 당하며 불안감을 드리웠다.다행히 벨라스케즈는 6이닝 6피안타 2피홈런 2볼넷 4탈삼진 4실점으로 이전 등판보다는 준수한 모습을 보이며 3경기 만에 KBO리그 데뷔 첫 승을 달성하는데 성공했다. 에이스 알렉 감보아가 23일 NC전 패배를 비롯하여 최근 5경기에서 승리없이 3패만 기록하며 부진한 상황에서 벨라스케즈의 호투는 큰 힘이 됐다. 하지만 불펜 운용에서는, NC전에서 큰 점수차에도 불구하고 연패 기간중 소모가 심했던 필승조 최준용과 정현수를 또 투입해야했던 것이나 김진욱의 고질적인 제구난조가 고쳐지지 않은 장면은 아쉬움을 남겼다롯데는 이번주 홈에서 또다시 중요한 6연전을 앞두고 있다. 26일부터 공동 4위 KT와의 주중 3연전은 올시즌 5강경쟁의 분수령이 될 것으로 보인다. KT는 지난 주말 3연전에서 두산에 스윕승을 거두며 상승세를 타고 있다. 롯데는 올시즌 KT와의 상대전적에서 6승 4패 2무로 근소하게 앞선다. 이어서 현재 순위는 9위지만 롯데와의 상대전적에서는 6승 6패로 팽팽한 호각세를 기록중인 두산을 주말 3연전에서 만나게 된다.김태형 감독은 NC전에서 연패를 끊은 후 "최근 좋지 않은 경기 내용을 보여드려 실망하신 롯데팬분들께도 너무 죄송스럽다"며 먼저 사과부터 해야 했다. 이어 "연패 기간 동안 코칭스태프와 선수들도 마음 고생이 많았는데, 오늘 승리를 계기로 마음이 좀 편해져 다시 좋았던 분위기를 만들 수 있으면 좋겠다"는 각오를 밝혔다.