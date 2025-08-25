재주소년 박경환 "가족이 함께 한 앨범, 소중함 그 자체죠"

애프터눈

- 얼마 만에 발표한 정규 앨범인가?

- 싱글의 시대에 정규 음반을 발매하게 된 계기는?

- 이번 음반의 의미를 좀 더 자세히 이야기 해달라.

- 가장 추천하고 싶은 곡이 있다면?

- 앨범을 알리기 위해 중점을 두었던 활동은?

- 팬들의 반응 중 기억에 남는 것이 있나?

- 온 가족이 투어 공연을 했다고 들었다.

- 앞으로 음악 가족으로 어떤 활동을 하고 싶은지.

"서로의 곡으로 협연할 때 짜릿해"



- 동료 뮤지션들과의 합동 콘서트도 큰 화제가 됐다.

"얼마 전 토마스쿡·조정치 두 뮤지션 형들과 함께 <세 번의 여름 밤>이라는 콘서트를 가졌다. 어쿠스틱한 음악을 하는 세 아티스트가 각자의 무대를 꾸리기도 하고, 같이 무대를 만들기도 했다. 서로의 곡을 협연할 때는 짜릿한 감동이 몰려 왔다."



- 어떻게 의기투합하게 됐나?

"오래전부터 알고 지낸 사이고, 서로의 음악을 워낙 좋아한다. 특히 토마스 쿡 형이 해온 음악들, 형이 소속된 밴드 마이앤트메리의 곡들은 재주소년에게는 작곡 선생님과도 같다. 고등학교 때부터 들으며 열광했고, 데뷔 직후 여러 부분에서 가르침을 받았다. 바로 그 토마스쿡 스승님의 제안이 있었고, 내가 공연 기획자로서 함께 추진하게 됐다. (웃음)"



- 공연을 하면서 두 뮤지션으로부터 새롭게 알게 된 점이 있나?

"탁월한 음악성은 이미 알고 있던 바였지만 조정치 형의 가사, 특히 '유언' 같은 곡은 정말 멋진 한 편의 시라는 생각을 했다. 그리고 '타고난 입담으로 관객을 들었다 놓았다'하는 토마스쿡 형을 중심으로 <겨울밤>·<봄밤>'과 같은 타이틀로 <더 토마스쿡 쇼>를 기획해 볼 수 있지 않을까 현재 진지하게 논의 중이다."



- 올해 남은 기간, 어떤 음악 활동을 준비 중인가?

"데뷔 초부터 해 온 재주소년의 브랜드 공연 <소년, 소녀를 만나다 8>이 11월 22에 열린다. 그동안 발표했던 노래들을 들을 수 있는 시간이겠지만, 7집 앨범의 수록 트랙들을 연주 노래할 땐 우리 어린이들의 목소리도 무대에서 들을 수 있을 거다.(웃음)"



- 재주소년의 2025년, 어떤 해로 기억되길 바라는지?

"계획했던 여러가지를 차근차근 진행 시킬 수 있었던 한 해로 기억될 것 같다. 머리 속에만 있던 일들에서 욕심이라고 생각했던 것은 덜어내고, 할 수 있는 선에서 하나씩 해결하고 실천했을 때 그 다음이 보이는 것 같다. 그걸 깨닫고 실천에 옮긴 한 해로 기억될 것 같다."

