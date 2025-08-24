'1도움 폭발' 정상빈, 토마스 뮐러 선발 데뷔전에서 '미친' 활약

세인트루이스 공식 SNS

밴쿠버전에서 1도움을 적립한 세인트루이스 FW 정상빈대한민국 공격수 정상빈의 활약도 상당히 훌륭했다. 이번 시즌 미네소타 유나이티드서 주전 경쟁 우위를 점하지 못했고, 지난달 22일 현금 트레이드를 통해 세인트루이스 유니폼으로 갈아입어야만 했다. 이적 이후 곧바로 크리칠리 대행의 신뢰를 받은 정상빈은 미네소타-빌라를 상대로 컨디션을 끌어올렸다.이후 지난 10일, 내슈빌과의 리그 맞대결에서는 데뷔골을 터뜨리며 펄펄 날았고, 직전 리그 경기였던 시카고 파이어 FC전에서도 연속해서 선발 출격하며 인상적인 모습을 보여줬다. 크리칠리 대행 아래 우측 미드필더로 출전하며 공격과 수비 연결 고리 역할 및 돌격 대장 임무를 수행하고 있는 정상빈은 이번 밴쿠버전에서도 눈도장을 확실하게 찍는 데 성공했다.우측 공격수로 나온 정상빈은 하프 스페이스 진영과 측면을 오가며 공격·수비에서 인상적인 움직임을 선보였다. 때로는 측면 깊숙하게 위치해 크로스를 시도하기도 했고, 드리블을 과감하게 치면서 공격 활로를 개척했다. 또 전반 23분에는 수비 진영에서 볼을 탈취 후 과감하게 전진 패스를 시도하기도 했고, 선제골 당시에도 적절한 위치 선정으로 힘을 보탰다.