'1도움 폭발' 정상빈, 토마스 뮐러 선발 데뷔전에서 '미친' 활약

데이비드 크리칠리 감독 대행이 이끄는 세인트루이스는 24일 오전 10시 30분(한국시간) 캐나다 밴쿠버에 자리한 BC 플레이스 경기장에서 열린 '2025시즌 MLS' 27라운드서 밴쿠버 화이트캡스와 경기에서 3-2로 패배했다. 이로써 세인트루이스는 서부 조에서 5승 6무 16패 승점 21점으로 14위에, 밴쿠버는 14승 7무 6패 승점 49점 서부 조 3위에 자리했다.
경기는 상당히 흥미로웠다. 원정을 떠나온 세인트루이스에서 뢰벤의 선제골이 나왔다. 밴쿠버도 물러서지 않았고, 전반 종료 직전에는 페널티킥 기회를 얻었다. 키커로 나선 화이트가 완벽하게 뚫어내며 승부의 균형을 맞췄다. 치열한 상황 속 후반 26분 세인트루이스는 정상빈의 패스를 받은 클라우스가 왼발로 역전에 성공했다.
밴쿠버도 빠르게 동점을 완성했다. 후반 33분 크로스를 받은 리오스가 머리로 절묘하게 돌리며, 세인트루이스의 골문을 뚫어냈다. 그렇게 무승부로 끝날 거만 같았던 경기는 홈 팀, 밴쿠버가 승리로 끝났다. 후반 종료 직전 페널티킥을 얻어낸 상황에서 토마스 뮐러가 키퍼를 속이며 역전에 성공, 승점 3점을 얻어내며 활짝 웃었다.
'미친 속도→도움 폭발' 정상빈, 토마스 뮐러 앞에서 '실력 증명'