클래스 선보인 손흥민, 환상적인 프리킥으로 MLS 데뷔골

REUTERS/연합뉴스

2025 MLS 29라운드

(토요타 스타디움, 미국 텍사스주 프리스코 - 2025년 8월 24일)

FC 댈러스 1 - 패링턴 13'

LAFC 1 - 손흥민 6'

손흥민(LAFC)가 미국 메이저리그사커(MLA) 무대에서 프리킥으로 데뷔골을 쏘아올렸다.LAFC는 4-3-3 포메이션을 가동했다. 손흥민은 중앙 공격수에 포진하며 데니스 부앙가, 네이선 오르다스와 스리톱으로 출격했다. 미드필드는 티모시 틸먼-마키 델가도-이고르 제수스가 자리했으며, 포백은 라이언 홀링스헤드-은코시 타파리-에디 세구라-세르지 팔렌시아로 구성됐다. 골문은 위고 요리스가 지켰다.전반 5분 LAFC의 첫 슈팅은 손흥민의 발에서 나왔다. 회심의 왼발 슛이 수비 발에 맞고 무산됐다. 전반 5분 부앙가가 페널티 박스 밖 왼쪽 지역에서 프리킥을 얻어내며 기회를 잡았다. 전반 6분 키커로 나선 손흥민이 상대 수비벽을 넘기는 환상적인 프리킥 슈팅을 골문 왼쪽 상단에 꽂아넣었다.LAFC의 리드는 오래가지 않았다. 전반 13분 패트릭슨 델가도가 패스했고, 로건 패링턴의 슈팅이 LAFC 수비수 맞고 굴절된 채 요리스 골키퍼 가랑이를 통과했다.손흥민은 물 오른 경기력을 과시했다. 전반 16분 왼쪽 측면에서 화려한 발재간으로 상대 수비수를 돌파하기도 했다. LAFC는 전반 24분 이고르 제주스가 무릎 부상으로 교체 아웃되는 악재를 맞았다. 대신 마티외 슈아니에르가 교체 투입됐다.다소 지루하게 흘러가던 전반 중반 흐름을 깬 건 손흥민이었다. 전반 36분 페널티 박스 아크 부근에서 오르다스의 패스를 손흥민이 논스톱 슈팅으로 연결했지만 골키퍼 정면으로 향했다.전반 추가시간인 51분 손흥민의 짧은 코너킥 이후 다시 측면 돌파를 통해 패스를 뒤로 전달했다.틸먼의 슈팅은 골문 오른편으로 살짝 벗어나며 추가 득점에 실패했다. 전반전은 1-1로 종료됐다.후반에도 손흥민이 공격을 주도했다. 후반 14분 역습 상황에서 오른쪽 하프 스페이스를 빠르게 파고들던 손흥민이 낮게 크로스했고, 부앙가의 슈팅으로 이어졌지만 수비수 태클에 걸렸다. 곧바로 이어진 오른쪽 코너킥 상황에서 손흥민이 택배 크로스를 부앙가의 머리에 배달했지만 골키퍼 선방에 막혔다.LAFC는 후반 17분 오르다스 대신 다비드 마르티네스를 교체투입하며 공격진의 변화를 꾀했다. 후반 24분 델가도의 패스를 받은 손흥민이 박스 밖에서 오른발 슈팅을 시도했지만 골키퍼에게 막혔다.LAFC는 후반 34분 3장의 교체 카드를 꺼냈다. 홀링스헤드, 세구라, 델가도 대신 아르템 스몰리야코프, 라이언 포트어스, 프랭키 아마야가 들어갔다. LAFC는 좀처럼 추가골을 넣지 못했다. 후반 43분 손흥민이 패스를 찔러넣었고, 부앙가의 슈팅이 골문 오른쪽으로 떠올랐다. 결국 두 팀의 경기는 1-1로 종료됐다.지난 7일 LAFC에 입단한 손흥민은 3일 뒤인 10일 시카고파이어전에서 데뷔전을 치렀다. 후반 교체 투입돼 페널티킥을 얻어내는 등 경기 흐름을 완전히 바꾸며 성공적인 첫 경기를 마감했다.이어 지난 17일 뉴잉글랜드 원정 경기에서는 처음으로 선발 출전했다. 손흥민은 후반 추가시간 초니에르의 득점을 돕는 어시스트로 첫 공격 포인트를 작성했다.뿐만 아니라 양 팀 통틀어 가장 많은 슈팅수, 기회창출, 드리블 성공을 기록하며 존재감을 보였고, 이러한 활약에 힘입어 손흥민은 MLS 사무국이 선정한 경기 MVP에도 선정됐다.손흥민은 MLS 진출 이후 3번째 경기에서 마침내 데뷔골을 쏘아올렸다. 한국 대표팀에서 수차례 선보인 바 있는 프리킥 골이었다. 전 소속팀 토트넘에서는 프리킥 전문 키커가 아니었던 탓에 좀처럼 프리킥 골을 보기 어려웠지만 LAFC로 이적하자마자 킥을 전담했고, 자신의 장기를 유감없이 뽐냈다.이날 손흥민은 90분 풀타임동안 1골을 포함, 패스 성공률 81%, 터치 70회, 슈팅 8개, 기회창출 7회, 드리블 성공 1회, 크로스 성공 3회 등을 기록했다. 경기를 뛴 모든 선수 가운데 슈팅과 기회창출 부문에서 손흥민이 가장 많았다.무엇보다 손흥민의 가세로 LAFC 공격력은 한층 업그레이드됐다. LAFC는 손흥민 합류 이후 3경기에서 5골을 기록했으며, 3경기 연속 무패(1승 2무) 행진을 내달리고 있다.한편 LAFC는 다음달 1일 샌디에이고를 홈으로 불려들여 MLS 30라운드 경기를 치른다.