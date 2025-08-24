두산, '천적' 소형준 꺾고 5강 경쟁에 다시 들어설까

두산베어스

7연승 후 2연패에 빠진 두산8월 14일 잠실 NC전을 시작으로 파죽의 7연승 행진을 달리던 두산이 kt와의 주말 3연전에서 2경기를 내리 패했다.22일 경기에서는 두산 타선이 kt 선발 헤이수스를 상대로 5.2이닝 동안 8점을 뽑아내며 8연승 행진에 이어가는 듯했다. 그러나 불펜이 발목을 잡았다. 두산 불펜이 8회에만 무려 6점을 헌납하며 8vs13으로 패했다.23일 경기에서는 두산 타선이 kt 선발 패트릭에게 6이닝 동안 2점에 그치고 말았다. 설상가상 마운드에서 6회에 3실점, 8회에 2실점하는 등 불펜이 또 발목을 잡으면서 2vs6으로 패했다.7연승할 기간 동안에는 두산의 팀 타율이 0.295(2위), OPS가 0.782(6위)로 괜찮았다. 이후 2연패 기간에도 두산의 팀 타율은 0.315(3위), OPS가 0.743(4위)로 나쁘지 않았다.문제는 마운드였다. 7연승 기간 동안 팀 평균자책점이 4.15(3위)로 무난했다. 그러나 이후 2연패 기간에는 팀 평균자책점이 9.00으로 KIA, 키움과 공동 8위에 머물렀다. 특히 불펜이 심했다. 7연승 기간 동안에는 불펜 평균자책점이 3.55로 LG(2.42) 다음으로 견고했다. 그러나 2연패 기간에는 9.1이닝 13실점(12자책) 평균자책점 11.57로 리그 최하위였다.