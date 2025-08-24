사이트 전체보기
두산, '천적' 소형준 꺾고 5강 경쟁에 다시 들어설까

Editor's Choice

두산, '천적' 소형준 꺾고 5강 경쟁에 다시 들어설까

kt와 주말 3연전, 소형준에 맞서는 두산 선발은 콜어빈

박재형(kbo1982_ing)
25.08.24 08:22최종업데이트25.08.24 08:22
7연승 후 2연패에 빠진 두산
7연승 후 2연패에 빠진 두산두산베어스

8월 14일 잠실 NC전을 시작으로 파죽의 7연승 행진을 달리던 두산이 kt와의 주말 3연전에서 2경기를 내리 패했다.

22일 경기에서는 두산 타선이 kt 선발 헤이수스를 상대로 5.2이닝 동안 8점을 뽑아내며 8연승 행진에 이어가는 듯했다. 그러나 불펜이 발목을 잡았다. 두산 불펜이 8회에만 무려 6점을 헌납하며 8vs13으로 패했다.

23일 경기에서는 두산 타선이 kt 선발 패트릭에게 6이닝 동안 2점에 그치고 말았다. 설상가상 마운드에서 6회에 3실점, 8회에 2실점하는 등 불펜이 또 발목을 잡으면서 2vs6으로 패했다.

7연승할 기간 동안에는 두산의 팀 타율이 0.295(2위), OPS가 0.782(6위)로 괜찮았다. 이후 2연패 기간에도 두산의 팀 타율은 0.315(3위), OPS가 0.743(4위)로 나쁘지 않았다.

문제는 마운드였다. 7연승 기간 동안 팀 평균자책점이 4.15(3위)로 무난했다. 그러나 이후 2연패 기간에는 팀 평균자책점이 9.00으로 KIA, 키움과 공동 8위에 머물렀다. 특히 불펜이 심했다. 7연승 기간 동안에는 불펜 평균자책점이 3.55로 LG(2.42) 다음으로 견고했다. 그러나 2연패 기간에는 9.1이닝 13실점(12자책) 평균자책점 11.57로 리그 최하위였다.

24일 두산전 선발로 나서는 kt 소형준
24일 두산전 선발로 나서는 kt 소형준kt위즈

공동 5위 롯데와 kt랑의 격차가 5게임 차이인 두산. 아직까지는 5강 경쟁이 가능한 상황이다. 한시라도 빨리 상위권 팀들과의 격차를 줄여야 한다. 두산은 kt와의 주말 3연전 마지막 일정을 치른다. 상대해야 할 kt 선발이 쉽지는 않다. 소형준이다.

소형준은 이번 시즌 22경기(20선발) 7승 6패 1세이브 평균자책점 3.37을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 17일 키움전에선 불펜으로 나와 1이닝 무실점으로 호투하며 세이브를 기록했다. 원래대로라면 소형준을 불펜으로 기용하려고 했던 이강철 감독이었다. 하지만 소형준의 요청으로 인해 다시 선발로 나서게 됐다.

이번 시즌 두산 상대로는 2경기 나와 1패 평균자책점 4.50을 기록하고 있다. 겉보기 성적으로는 이번 시즌 두산 상대로 고전했다고 볼 수 있다. 하지만 세부적으로 보면 다르다. 2경기 모두 6이닝 3실점(3자책)의 QS 투구를 선보였다.

설상가상 통산 두산전 성적을 보면 경악을 금치 못한다. 16경기(15선발) 9승 2패 평균자책점 2.00이다. 명실상부 곰 사냥꾼이다. 두산 타자들의 분발이 요구된다.

24일 kt전 선발로 나서는 콜어빈
24일 kt전 선발로 나서는 콜어빈두산베어스

소형준에 맞서는 두산 선발은 콜어빈이다. 이번 시즌 22경기 나와 7승 9패 평균자책점 4.28을 기록하고 있다. 최근 등판이었던 19일 한화전에선 3이닝 3실점(3자책)으로 승패 없이 물러났다. 최근 2경기 연속 조기 강판을 당하고 있는 콜어빈이다.

이번 시즌 kt 상대로는 2경기 나와 2패 평균자책점 9.82로 고전했다. 6.1이닝 6실점(6자책), 4.2이닝 7실점(6자책)으로 투구 내용 역시 좋지 않았다.

콜어빈의 kt전 피안타율이 0.357로 상당히 높다. 이외에도 출루 허용률(2.00), 피OPS(0.843) 등 세부 지표도 좋지 않다. 현재 마운드 상황이 좋지 않은 두산이다. 콜어빈의 역할도 중요할 것으로 보인다.

더 이상의 연패는 두산의 5강 경쟁 불씨를 꺼버리게 만든다. 승리가 필요한 두산이다. '천적' 소형준을 꺾고 불씨를 다시 살릴 수 있을까. 그리고 콜어빈은 kt 포비아를 극복하고 팀 승리를 이끌어 줄 수 있을까.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
두산베어스 2연패 KT위즈 소형준
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
네이버 채널구독 다음 채널구독
박재형 (kbo1982_ing) 내방

KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다.

이 기자의 최신기사 '삼성만 만나면 왜...' 하영민의 지독한 삼성 공포증, 4이닝 8실점 부진
top