'광주전 결승골' 이지호 "간절함·절실함·절박함만 생각"

강원FC 공식 인스타그램

광주전 이후 강원 원정 팬들과 사진을 찍는 이지호강원FC가 이지호의 한 방을 앞세워 광주전 5연승을 이어갔다.강원FC는 23일 오후 7시 30분 광주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 27라운드에서 광주FC를 상대로 1-0 승리를 거뒀다. 이날 승리로 강원은 9승 8무 10패(승점 35)를 기록하며 강등권과의 격차를 벌렸고 광주전 연승 기록을 5경기로 늘렸다.이날 강원은 이지호와 김건희를 최전방에 세우고, 그 뒤를 김대원·서민우·이유현·모재현이 받치는 중원 조합을 가동했다. 수비진은 송준석·강투지·신민하·강준혁이 포백 라인을 구축했고, 골문은 박청효가 지켰다.팽팽하던 흐름의 승부는 전반 20분에 갈렸다. 강준혁의 크로스를 이지호가 헤더로 마무리하며 선제골을 터뜨렸다. 이후 후반 21분 광주 진시우가 경고 누적으로 퇴장 당하면서 분위기는 강원 쪽으로 완전히 기울었고, 강원은 수적 우위를 살려 끝까지 리드를 지켜냈다.이날 경기의 주인공은 단연 이지호였다. 그는 73분 동안 그라운드를 누비며 단 한 번의 유효슈팅을 골로 연결하는 '해결사' 역할을 해냈다. 왕성한 활동량으로 수비 가담에도 힘을 보태며 공수 양면에서 인상적인 활약을 펼쳤다.2002년생 윙어 이지호는 단단한 체격과 빠른 스피드를 갖춘 선수다. 저돌적인 드리블과 침투 능력은 물론, 성실한 압박으로 수비에서도 기여한다. 울산 HD 유스 출신으로 고려대학교에 진학한 그는 대학 무대에서 꾸준히 활약했다.대학 시절인 2021년 U리그 권역 득점 2위, 2022년 덴소컵 한·일 대학 정기전 선발, 2023년 권역 1위에 이어 2024년에는 주장으로 팀을 이끌며 U리그 정상급 윙어로 활약했다. 이러한 활약을 바탕으로 올시즌 강원으로 이적하며 프로 데뷔에 성공했다.프로 데뷔전에서 곧바로 도움을 기록하며 강렬한 시작을 알린 그는 2라운드 포항전에서 후반 연속 두 골을 폭발시키며 단숨에 경기를 뒤집어 팬들에게 존재감을 각인시켰다. 시즌 초반 깜짝 활약을 통해 2025시즌 첫 '이달의 영플레이어상'을 수상했고 현재까지 공식전 24경기에서 4골 4도움을 기록하며 K리그 베스트11에도 두 차례 이름을 올렸다.물론 경기력에 다소 기복이 있는 것은 사실이다. 그러나 프로 데뷔 시즌임을 고려하면 결코 작은 성과가 아니다. 8개의 공격 포인트를 기록했을 뿐 아니라 성실한 수비 가담으로도 팀에 꾸준히 힘을 보태고 있다.한편 이번 광주전 이후 방송사 인터뷰에서 이지호는 "오늘 경기 전, 감독님께 딱히 조언을 들은 건 없지만 감독님은 항상 간절함, 절실함, 절박함을 말씀하신다. 경기장에 나가면서 그 세 가지만 생각했다"며 경기 소감을 전했다.이어 광주 수비진을 괴롭힌 침투 플레이에 대해서는 "감독님이 원하시는 플레이가 그런 것이다. 광주는 강한 압박을 하는 팀으로서 뒷 공간에 약점이 생길 수 있는데 스피드와 힘이 있는 제 장점을 살려서 팀이 우위를 점할 수 있도록 노력했다"고 설명했다.강원은 이번 승리로 강등권과의 격차를 벌리며 한숨을 돌렸다. 그 중심에는 앞서 언급했듯 신예 이지호의 활약이 있었다. 남아있는 경기에서 강원이 어떤 모습을 보여줄지 그리고 이지호가 그 과정에서 또 어떤 임팩트를 남길지가 주목된다.한편 강원은 오는 27일 강릉하이원아레나에서 전북현대를 상대로 '2025 하나은행 코리아컵' 준결승 2차전을 치른다.