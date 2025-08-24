사이트 전체보기
'최하위 유지' 대구FC, 세징야만 빛났다

[K리그1] 대구, 홈에서 제주와 2-2 무승부

곽성호(ksho996)
25.08.24 08:59최종업데이트25.08.24 08:59
16경기 연속 무승에 그친 대구에서 또 세징야만 홀로 빛났다.

김병수 감독이 이끄는 대구FC는 23일 오후 7시 대구IM뱅크파크에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 27라운드서 김학범 감독의 제주SK와 2-2 무승부를 기록했다. 이로써 대구는 3승 7무 17패 승점 16점 최하위에, 제주는 8승 7무 12패 승점 31점으로 10위 자리를 유지했다.

최소 다이렉트 강등권에서 벗어나, 승강 플레이오프 진출을 위해서 반드시 10위에 자리하고 있는 제주와의 맞대결에서 승리가 필요했던 대구였다. 그렇게 시작된 전반, 강력한 압박을 통해 여러 차례 기회를 엿봤으나 제주의 골문을 뚫어내지 못했다. 0-0으로 팽팽하게 맞선 가운데 후반 시작과 함께 제주가 선제골을 터뜨렸다.

후반 3분 굴절된 전진 패스를 받은 김륜성이 왼발 슈팅으로 골문 상단을 뚫어내는 데 성공했다. 대구도 반격에 나섰고, 승부의 균형을 맞췄다. 후반 5분 세징야의 코너킥이 유리 조나탄 몸에 맞고 굴절되며 제주 골망을 흔들었다. 일격을 허용한 제주였으나 곧바로 역전을 완성했다. 후반 8분 굴절된 크로스를 유리 조나탄이 끝까지 추격해 머리로 추가 골을 터뜨렸다.

대구가 다시 동점을 만들었다. 후반 10분 정치인의 크로스를 받은 세징야가 머리로 동점을 만들었다. 기세를 올린 상황 속 박대훈·라마스·이진용을 투입하며 공격 고삐를 당겼지만, 추가 득점을 올리지 못했고 제주 역시 날카로운 모습이 실종됐다. 결국 추가로 골망을 흔드는 팀은 나오지 않았고, 결국 2-2로 경기는 승자 없이 종료됐다.

'대팍의 왕' 세징야, 실낱같은 '희망' 보여줬지만

대구FC '핵심' 세징야
대구FC '핵심' 세징야한국프로축구연맹

홈에서 경기를 치렀던 대구는 패배를 면했지만, 결코 만족스러운 결과는 아니었다.

세징야를 제외한 다른 자원들이 이렇다 할 활약을 선보이지 못했고 이번 경기도 마찬가지였다. 김주공과 함께 최전방 투톱을 구축한 세징야는 전반 초반부터 제주 수비진의 거친 견제를 받았다.

그렇게 세징야는 전반 침묵했지만, 후반에는 달랐다. 후반 시작과 함께 김륜성에 선제 실점을 허용한 상황에서 세징야는 날카로운 코너킥으로 유리 조나탄의 자책골을 유도했다. 이에 그치지 않고, 1-2로 뒤진 후반 10분에는 정치인의 크로스를 받아 머리로 정확하게 제주의 골망을 흔들며 왜 자신이 대구의 왕인지를 확실하게 보여줬다. 하지만, 딱 여기까지였다.

득점 후 세징야는 끊임없이 동료를 활용하며 기회를 창출하고자 했지만, 추가 득점은 나오지 않았다. 풀타임으로 경기장을 누비며 드리블 성공률 100%, 패스 성공률 86%, 롱패스 성공률 100%, 볼 획득 4회로 공격진에서 두드러지는 모습을 보여줬으나 팀의 승리를 이끌지는 못했다.

홈에서 2-2 무승부를 기록한 대구FC
홈에서 2-2 무승부를 기록한 대구FC한국프로축구연맹

실제로 이번 시즌 세징야가 공격 포인트를 올린 6경기서 대구는 1승 3무 2패로 부진한 성적을 거두고 있다.

축구는 개인이 하는 게 아닌 단체 스포츠다. 1명이 잘한다고 해서 이기는 게임이 아니라, 11명 전체가 고루 굴러가야 승리를 따낼 가능성이 높아진다. 하지만, 대구 경기를 보면 현재 세징야만 홀로 빛나는 빈도가 높다.

대구 김병수 감독은 경기 종료 후 "승리가 없어 얼굴을 들지 못하겠다"라며 "더 많은 기회가 있었으나 살리지 못했다"라고 아쉬움을 토로했다.

한편, 대구는 오는 30일 홈에서 강등권 탈출에 성공한 수원FC와 리그 28라운드 일전을 치르게 된다.

K리그1 대구FC 세징야 제주SK 김병수감독
