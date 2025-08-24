'최하위 유지' 대구FC, 세징야만 빛났다

16경기 연속 무승에 그친 대구에서 또 세징야만 홀로 빛났다.김병수 감독이 이끄는 대구FC는 23일 오후 7시 대구IM뱅크파크에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 27라운드서 김학범 감독의 제주SK와 2-2 무승부를 기록했다. 이로써 대구는 3승 7무 17패 승점 16점 최하위에, 제주는 8승 7무 12패 승점 31점으로 10위 자리를 유지했다.최소 다이렉트 강등권에서 벗어나, 승강 플레이오프 진출을 위해서 반드시 10위에 자리하고 있는 제주와의 맞대결에서 승리가 필요했던 대구였다. 그렇게 시작된 전반, 강력한 압박을 통해 여러 차례 기회를 엿봤으나 제주의 골문을 뚫어내지 못했다. 0-0으로 팽팽하게 맞선 가운데 후반 시작과 함께 제주가 선제골을 터뜨렸다.후반 3분 굴절된 전진 패스를 받은 김륜성이 왼발 슈팅으로 골문 상단을 뚫어내는 데 성공했다. 대구도 반격에 나섰고, 승부의 균형을 맞췄다. 후반 5분 세징야의 코너킥이 유리 조나탄 몸에 맞고 굴절되며 제주 골망을 흔들었다. 일격을 허용한 제주였으나 곧바로 역전을 완성했다. 후반 8분 굴절된 크로스를 유리 조나탄이 끝까지 추격해 머리로 추가 골을 터뜨렸다.대구가 다시 동점을 만들었다. 후반 10분 정치인의 크로스를 받은 세징야가 머리로 동점을 만들었다. 기세를 올린 상황 속 박대훈·라마스·이진용을 투입하며 공격 고삐를 당겼지만, 추가 득점을 올리지 못했고 제주 역시 날카로운 모습이 실종됐다. 결국 추가로 골망을 흔드는 팀은 나오지 않았고, 결국 2-2로 경기는 승자 없이 종료됐다.