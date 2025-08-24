한화 '연패 탈출 주역', 폰세·류현진 아닌 황준서

연합뉴스

17일 경남 창원NC파크에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 한화이글스와 NC다이노스 경기. 1회 말 한화 선발 황준서가 역투하고 있다.KBO리그는 오랜 기간 지역 연고제를 채택했기 때문에 최고 유망주들은 연고 구단에서 프로 생활을 시작하는 경우가 많았다. 하지만 지역 연고제가 폐지됐던 2010년부터 2013년까지의 신인 드래프트와 NC와 kt 위즈가 신생 구단 우선 지명권을 얻었던 2012~2015년에는 전 시즌 최하위, 또는 신생 구단이 1순위 지명권을 행사했다. 그렇다고 1순위 출신 유망주가 언제나 스타로 성장한 것은 아니다.역대 최초로 전면 드래프트가 시행됐던 2010년 신인 드래프트에서는 고려대의 사이드암 신정락이 전체 1순위로 LG의 지명을 받았다. 신정락은 마구처럼 꿈틀거리는 너클커브를 앞세워 주목 받았지만 한화와 롯데 자이언츠를 거치며 14년 동안 통산 27승26패11세이브32홀드 평균자책점 5.25의 평범한 성적에 그쳤다. 신정락은 작년 시즌이 끝나고 롯데의 보류선수 명단에서 제외되며 현역 생활을 마쳤다.2011년에 창단한 NC는 2012년 신인 드래프트에서 시속 150km를 넘나드는 강속구를 던지는 동국대의 좌완 노건우(개명 전 노성호)에게 전체 1순위 지명권을 행사했다. 하지만 노건우는 NC 유니폼을 입고 7년 동안 95경기에서 5승3홀드에 그쳤고 2019년 11월 2차 드래프트를 통해 삼성 라이온즈로 이적했다. 노건우는 이적 첫 해 2승10홀드를 기록했지만 이후 3년 동안 2홀드에 머물다가 삼성에서 방출됐다.천안 북일고 시절 그 유명한 오타니 쇼헤이(LA 다저스)와 비교될 정도로 야구계 전체가 주목하던 초대형 유망주 윤호솔(개명 전 윤형배)은 2013년 6억 원의 계약금을 받고 NC에 입단했다. 하지만 입단하자마자 부상에 허덕인 윤호솔은 6년 동안 단 2경기 등판에 그치다가 2018년 트레이드로 한화 유니폼을 입었다. 윤호솔은 2021년과 2022년 107경기에 등판했지만 결국 작년 시즌이 끝나고 LG에서 은퇴했다.2014년 신인 드래프트에서 류희운(설악고 코치)을 1순위로 지명했던 kt는 1년 후 신인 드래프트에서 동의대 우완 홍성무를 1순위로 지명했고 홍성무는 2014년 인천 아시안게임을 통해 일찌감치 병역 문제를 해결했다. 하지만 홍성무는 kt에서 활약한 4년 동안 38경기서 2패만 기록했고 2018년11월 트레이드를 통해 NC로 이적했다. 결국 홍성무는 프로무대에서 단 1승도 올리지 못하고 선수생활을 마감했다.2014년 지역 연고제를 부활시킨 한국야구위원회는 서울을 비롯한 특정 지역에 유망주들이 집중되는 부작용을 막기 위해 2023년 신인 드래프트부터 10년 만에 다시 전면 드래프트를 도입했다. 그리고 2021년 최하위로 전체 1순위 지명권을 얻은 한화는 서울고의 강속구 투수 김서현을 지명했다. 한화는 2022년에도 최하위에 머무르면서 2024년 신인 드래프트에서도 전체 1순위 지명권을 행사하게 됐다.작년 신인 드래프트는 장충고의 황준서와 육선엽(삼성), 인천고의 김택연(두산 베어스),경북고의 전미르(롯데) 등이 최대어로 꼽혔다. 하지만 지난 2년 동안 우완 강속구 투수 문동주와 김서현을 차례로 지명했던 한화는 류현진의 뒤를 잇는 좌완 에이스로 성장할 수 있는 유망주 황준서를 전체 1순위로 지명했다. 그리고 한화는 황준서에게 3억5000만원의 많은 계약금을 안겨주며 기대를 감추지 않았다.하지만 작년 36경기에 등판한 황준서는 2승8패1홀드5.38를 기록하며 기대에 미치지 못했다. 특히 시즌을 치를수록 체력이 떨어지며 성적도 점점 하락하는 약점을 보였다. 황준서는 올 시즌에도 2군에서 시즌을 시작했다가 부진한 엄상백을 대신해 선발 로테이션에 합류했다. 황준서는 선발 합류 후 4경기에서 1승2패3.54(20.1이닝10실점8자책)를 기록했지만 후반기엔 3경기에서 3패20.25로 무너지고 말았다.그 사이 한화는 6연패의 수렁에 빠지면서 선두 LG와 5.5경기 차로 벌어졌고 황준서는 23일 SSG전에서 팀의 7연패를 막기 위해 마운드에 올랐다. 황준서와 맞붙은 SSG의 선발투수는 올해 7승3패2.84를 기록 중인 미치 화이트. 대부분의 야구팬들은 황준서에게 불리한 매치업이라고 입을 모았지만 황준서는 6이닝 동안 84개의 공을 던지며 3피안타 무사사구6탈삼진 무실점으로 SSG 타선을 완벽하게 틀어 막았다.한화는 현재 문동주의 부상과 엄상백의 부진으로 코디 폰세와 라이언 와이스, 류현진의 뒤를 이을 4,5선발 자원이 마땅치 않다. 적어도 문동주가 부상에서 돌아올 때 까지만이라도 대체 선발의 활약이 절실하다는 뜻이다. 따라서 후반기 3경기에서 3연패를 당했던 황준서의 호투가 더욱 반갑게 느껴졌다. 오랜만에 1순위 출신다운 호투로 연패 탈출을 이끈 황준서는 다음 등판에서도 좋은 투구를 이어갈 수 있을까.