상하이 혈전, 김동현 제자 1명만 살아남았다

런야웨이(사진 오른쪽)의 타격은 강력했다.UFC 제공
김상욱의 경기가 끝나고 맞대면을 위해 옥타곤에 올라온 마르 판은 김상욱에게 "널 존중한다. 어디 레슬링으로 한번 붙어보자"고 말했다. 그러자 김상욱은 "아니. 우리 둘 중 하나는 KO될 것이다"고 타격전을 제안했다. 마르 판도 흔쾌히 "좋다, 가보자"고 응답하며 선전을 다짐했다.
박재현을 비롯한 다른 3명의 한국 출전자는 패배의 쓴잔을 마셨다. 또 다른 정찬성의 제자 장윤성(22)은 논토너먼트 웰터급 경기에 출전했으나 '킬러' 키트 캠벨(31·호주)과의 치열한 타격전 끝에 아쉽게 1 대 2 스플릿 판정패했다.
또 한 명의 스턴건의 제자 '빅하트' 윤창민(31)도 페더급 경기 시작 47초 만에 왼손 훅에 이은 펀치를 맞아 TKO패했다. 윤창민은 일어나 보려고 했지만 계속 파운딩 공격이 쏟아지자 심판은 끝내 경기를 말렸다.
ROAD TO UFC 시즌4에서 한국과 중국, 일본은 각각 한 명의 결승 진출자를 배출했다. 이번 시즌에 새로 합류한 호주와 뉴질랜드는 각각 2명, 몽골은 1명이 결승에 올랐다.
한국은 지금까지 모든 시즌에서 우승자를 배출했다. 시즌 1에서는 플라이급 박현성과 페더급 이정영, 시즌2에선 밴텀급 이창호, 시즌3에선 플라이급 최동훈, 밴텀급 유수영이 우승했다.
이날 스페셜 메인이벤트에선 UFC 파이터 간의 대결이 벌어졌다. 브루나 브라질은 ROAD TO UFC 시즌3 여성 스트로급(52.2kg) 우승자 스밍에게 만장일치 판정승(30-27, 30-27, 30-27)을 거뒀다.