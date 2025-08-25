'네멋 폐인'까지 탄생... 월드컵만큼 뜨거웠던 청춘 이야기

배우들은 차기작으로 정한 작품의 제작이 늦어지면 본의 아니게 공백을 갖기도 한다. 물론 개인 사정이나 재충전, 소속사와의 갈등 같은 여러 이유로 잠시 대중들의 곁을 떠날 때도 있다. 여성 배우들의 경우엔 결혼과 출산, 육아 때문에 짧으면 1년, 길면 2년 이상 공백기를 갖기도 한다. 하지만 좋아하는 배우의 작품을 많이 보고 싶어하는 팬들은 배우의 공백기가 길어지면 아쉬운 마음이 커질 수밖에 없다.
원빈은 오랜 기간 작품 활동을 하지 않으면서 대중들에게 '공백의 아이콘'으로 불리는 대표적인 배우다. <가을동화>를 기점으로 2000년대를 대표하는 미남 배우로 많은 사랑을 받았던 원빈은 2010년 영화 <아저씨>를 끝으로 무려 15년 동안 연기 활동을 하지 않고 있다. 신작 루머가 나올 때마다 '혹시나' 하는 기대를 품었던 대중들도 복귀가 번번이 무산되고 공백이 10년을 넘기면서 반쯤 포기한 상태가 됐다.
원빈 만큼 공백이 길진 않지만 지난 2015년 원빈과 결혼한 배우자 역시 연기 활동이 꽤나 드문 편이다. 특히 이 배우는 월드컵이 끝난 직후였던 2002년 여름, 시청자들의 공허함을 채워준 명작 드라마에 출연하면서 많은 마니아들을 양산한 배우이기에 뜸한 활동이 더욱 아쉽다. 자신만의 확실한 매력을 가진 배우로 큰 사랑을 받은 MBC 수목드라마 <네 멋대로 해라>의 이나영이 그 주인공이다.