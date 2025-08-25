'네멋 폐인'까지 탄생... 월드컵만큼 뜨거웠던 청춘 이야기

MBC 화면 캡처

큰사진보기 ▲공효진은 <네 멋대로 해라>에서 오랜 연인에게 버림 받는 가장 불쌍한 캐릭터 송미래를 연기했다. MBC 화면 캡처

영화 <킬러들의 수다>와 <화산고>, 드라마 <화려한 시절>로 주목 받던 신예 공효진은 <네 멋대로 해라>에서 야구단의 치어리더로 일하면서 중학생 동생을 돌보는 송미래를 연기했다. 복수가 출소할 때까지 기다린 오랜 애인이지만 복수가 전경과 사랑에 빠지는 바람에 졸지에 드라마에서 가장 불쌍한 캐릭터가 됐다. 그래도 공효진은 <네 멋대로 해라> 주연 배우 4인방 중 가장 오랜 기간 전성기를 누렸다.



<네 멋대로 해라>의 주인공 캐릭터들은 모두 연기 경력이 많지 않은 신예들이었지만 대신 고 조경환 배우와 이혜숙, 김혜선, 이세창, 김명국 등 경험 많은 배우들이 대거 출연해 드라마의 퀄리티를 높였다. 특히 고복수의 부모로 출연한 신구 배우와 윤여정 배우는 <네 멋대로 해라>에서도 엄청난 '연기 차력쇼'를 선보였다. 그중 윤여정 배우는 "양동근이 나보다 연기를 잘하는 거 같다"며 후배의 연기를 극찬했다.



한국의 1세대 무술감독이자 '스턴트계의 대부'로 꼽히는 정두홍 무술감독은 대사가 많은 캐릭터로 출연한 적이 거의 없었는데 <네 멋대로 해라>에서는 고복수가 다니는 액션스쿨의 수다쟁이 관장 역으로 출연했다. 아무래도 전문 연기자가 아니다 보니 연기는 다소(?) 어색했지만 시청자들은 이를 관장의 특징으로 받아 들였고 정두홍은 이후 류승완 감독의 <아라한 장풍 대작전>과 <짝패>에서 주연을 맡았다.



<네 멋대로 해라>에는 같은 이름을 가진 띠동갑의 여성 배우가 동반 출연했다. 고 이선균의 아내이자 전경이 속한 밴드의 보컬 별리로 출연했던 1976년생 전혜진과 1998년 SBS 드라마 <은실이>에서 열연을 펼쳤던 송미래의 동생 송현지 역을 맡았던 1988년생 전혜진이었다. 하지만 별리와 현지의 활동 무대가 전혀 달랐기 때문에 두 전혜진이 한 공간에 등장하거나 대사를 주고 받는 장면은 거의 없었다.

이나영이 연기한 전경은 공연 도중 담배를 피우고 길에서 팩소주를 마시는 파격적인 여성 캐릭터였다.2002년 여름은 6월 한 달 동안 대한민국을 뜨겁게 달궜던 2002 한·일 월드컵의 여운이 채 가시지 않은 시기였다. 대한민국 축구 서포터즈 '붉은 악마'는 한국의 마지막 경기였던 튀르키예와의 3·4위전에서 "SEE YOU @ K리그"라는 카드 섹션을 준비했고 월드컵을 통해 축구의 매력을 알게 된 사람들은 K리그 경기장으로 운집했다. 그리고 <네 멋대로 해라>는 가장 피하고 싶은 2002년 7월에 첫 방송을 시작했다.<네 멋대로 해라>를 연출한 박성수 감독은 <햇빛 속으로>의 김현주와 김하늘, 장혁, <맛있는 청혼>의 소지섭과 손예진, 소유진처럼 신예들을 과감하게 주연으로 캐스팅하는 연출자로 유명했다. <네 멋대로 해라> 역시 연기 경력이 전무한 '초짜신인'은 없었지만 양동근과 이나영, 공효진, 이동건으로 이어지는 주연 4인방 모두 주연으로 한 작품을 온전히 이끌어간 경험이 많지 않은 젊은 배우들이었다.<네 멋대로 해라>의 주요 인물들은 하나씩 결핍을 가진 소위 비주류 캐릭터들이다. 뇌종양에 걸린 소매치기 출신 스턴트맨 고복수(양동근 분)와 부잣집 딸이지만 무명의 인디밴드에서 키보드를 치는 전경(이나영 분), 치어리더(당시 치어리더의 위상은 지금보다 훨씬 낮았다) 일을 하는 소녀가장 송미래(공효진 분)가 대표적이다. 이들으 서로를 통해 치유를 받으면서 시청자들에게도 많은 위로를 줬다.1998년 최진원 작가와 안재욱, 김희선 주연의 드라마 <해바리기>를 집필했던 인정옥 작가는 <네 멋대로 해라>가 자신의 첫 단독 각본 드라마였다. 인정옥 작가는 <네 멋대로 해라>에서 출생의 비밀과 삼각관계, 주인공의 불치병 등 막장 드라마에서나 나올 법한 온갖 자극적인 소재들을 대거 사용했다. 하지만 인정옥 작가는 이 뻔한 소재들을 특유의 필력으로 신선하게 풀어내면서 시청자들의 극찬을 받았다.<네 멋대로 해라>는 '마니아 드라마'의 원조라 부를 수 있을 정도로 '네멋 폐인'이라고 자처한 많은 열성 팬들을 탄생 시켰다. 실제로 이들은 2002년 12월 한국 드라마 최초로 감독판 DVD 출시를 이끌어냈고 대본집과 기념 책자까지 출간했다. 여기에 많은 사람들이 드라마 촬영 장소를 돌아보는 '성지순례'를 다녔고 2003년 여름에는 복수와 경이 데이트했던 선유도 공원에서 '네멋 상영회'를 개최하기도 했다.