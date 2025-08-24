"애국자라는 말 집어치워요" 7남매 일상에 분노한 오은영

▲
'금쪽같은 내새끼'의 한 장면채널A
요즘에는 둘만 낳아도 다둥이라고 할 정도로 저출생이 심각하다(출생률이 일시적으로 반등했지만, 여전히 적신호가 켜져 있다고 봐야 한다). 저출생 사회에서 다둥이 부모는 '애국자'로 통한다. 국가적 차원에서 인구 수는 곧 국력으로 치환되므로 그 표현이 이해되는 측면이 있지만, 단지 아이를 많이 낳는 것만으로 충분한 것인지에 대해서는 의문 부호가 따라붙는다.
지난 22일 방송된 채널A '금쪽같은 내새끼'에는 무려 7남매의 부모가 출연했다. 스튜디오에서 그들을 맞이한 MC들은 올해 막내를 출산한 금슬 좋은 부모에게 연신 감탄했다. 그리고 "정말 애국자시네요"라는 칭찬 클리셰를 쏟아냈다. 아마 일상 속에서 같은 말을 자주 들어왔으리라. 그에 고무된 건 아니겠으나, 아빠는 여덟째를 시도할 의사도 있다고 밝혔다.
7남매 중 누가 금쪽이인지 찾아내는 건 어렵지 않았다. 온 가족에게 무차별 욕설을 퍼붓는 초3 아들(다섯째)이 포착됐기 때문이다. 동생이 자신의 리모컨을 가져가자 대뜸 욕을 하더니 제지하는 형에게도 거침없이 욕설을 쏟아냈다. 엄마가 훈육을 해도 듣는둥 마는둥했다. 형이 효자손을 들고 때리며 혼을 내는 모습도 바람직하지 않았지만, 어쨌든 금쪽이는 아랑곳하지 않았다.
오은영 박사는 아이들의 욕 사용은 언어 발달과 관련이 깊다며, 감정에 대응하는 적절한 말을 배우지 못하면 모든 감정을 욕으로 표현하게 된다고 설명했다. 한 가지 흥미로운 점은 금쪽이가 집에서만 욕을 한다는 것이었다. 다음 날, 금쪽이는 과도하게 혼잣말을 했고, 할머니에게도 욕설과 사과를 반복했다. 이해하기 힘든 행동이었다. 여기까지 관찰한 오은영은 진단 결과를 밝혔다.
오은영이 내린 진단