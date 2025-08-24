'파인' 신 스틸러 이상진 "충청도 사투리로 운명이 바뀌었죠"

▲이상진 배우 디퍼런트컴퍼니

순박한 얼굴을 한 채 자연스러운 연기를 구사하는 이상진의 시작은 어땠을까. 그는 사실 뮤지컬을 전공했다며 운을 떼었다. 그는 "제가 노래는 곧 잘하지만 춤에는 재능이 없었다. 또 작정하고 웃기려고 하건 아니지만 개그 코드를 좋아해서 코미디언을 꿈꾸기도 했다"며 "그때 연기가 뒷받침되어야 한다는 조언에 잠실의 학원에 다니다가 연기의 매력을 알아 차렸다"고 말했다.



그는 "정통 연기를 배우며 연기에 눈을 뜨게 되었다. 웃음, 감동, 즐거움, 놀라움을 줄 수 있는 매력적인 직업이 배우였고 자연스럽게 이 길을 걷게 되었다. 그렇게 입시 준비부터, 독립영화, 연극 무대로 지평을 넓혀갔다"며 "무대는 2시간 동안 혼자 이끌며 응축한 에너지를 보여주어야 한다. 그 경험이 현장에 녹여내기도 했다. 무대 위 공연으로 얻는 경험치는 달라서 몇 년에 한 번은 꼭 연극 무대로 돌아간다"며 본인만의 연기 철학을 밝혔다.



하루에 한 번씩 제 이름을 검색해 본다는 그는 "<파인>까지 하고 나니 전작들과 묶어서 생각해 주시는데 놀랐다. 호석이(소년시대)가 성장해서 복싱(파인)도 하고 소대장(신병)이 되었다며 세계관을 연결해 주시더라"라며 "충청도의 계룡산과 연계해서 '계룡산 메더웨이'란 별명도 재미있었다"며 감사를 전했다.



현재 원하는 욕망을 묻자 그는 "서서히 감정을 쌓아가는 정통 로맨스나, 로맨틱 코미디를 해보고 싶다. 주연 커플 사이 사이드 로맨스라면 충분히 해낼 수 있을 거라 생각한다. 롤 모델이 '아담 드라이버'다"라며 "<결혼이야기>나 <사일런스>처럼 갇히지 않고 폭넓은 연기, 또 다른 모습을 보여드리고 싶다"며 숨겨진 매력을 어필했다.



그는 "가정의 행복을 우선으로 한다"는 의외의 답변도 내놓았다. 그는 "지금 우리 가족의 행복, 나아가서는 훗날 제가 꾸릴 가정의 행복까지 아우르고 싶다. <파인>이 공개되고 부모님이 대선배님들 틈에 서있는 아들을 자랑스러워하신다"라며 수줍게 말했다.



5년 전, 데뷔만 할 수 있으면 좋겠다고 기도했었지만 다작 배우라는 말까지 듣자 행복하다는 그는 드라마 <달까지 가자>와 <태풍상사>로 쉼 없이 얼굴을 비추게 되었다. 이름 뒤에 '느낌 있는 배우'라는 수식어를 달고 싶다는 이상진. 앞으로 그의 연기 변신에 많은 관심이 쏠리는 이유다.



"실제는 사람 많고 북적이는 곳보다 조용한 소모임을 선호하는 편이에요. 하지만 코믹한 캐릭터나 빌런을 연기해야 할 때면 모든 게 바뀌어 버립니다. 그래서 <파인>의 김교수(김의성)처럼 순수 악 같은 매력적인 빌런이나, 돈 많은 안하무인 재벌 캐릭터도 욕심나요. 연습 많이 해서 언젠가는 뮤지컬 무대도 꼭 서고 싶어요. <파인> 촬영을 마치고 6개월 후에 에필로그 추가 촬영 소식을 듣고 내심 흐뭇했어요. 만약 시즌2가 나온다면 대식은 무조건 확정이지 싶습니다."





