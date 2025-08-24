'파인' 신 스틸러 이상진 "충청도 사투리로 운명이 바뀌었죠"

▲
디즈니+ <파인: 촌뜨기들> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아
<신병> 시리즈와 <소년시대>를 봤다면 <파인: 촌뜨기들>(이하 파인)속 대식의 등장이 유난히 반가웠을 것이다. 최근 다수의 작품에서 잊지 못할 신 스틸러로 우뚝 선 그는 생활감 있는 연기로 주목받고 있는 신예다. 바리톤 목소리에 느릿한 말투, 큰 키에서 뿜어 나오는 반전 매력의 이상진. 등장만으로도 웃음기를 유발할 수 있는 존재가 되었다는 말에 감사를 표했다.
"제가 나오면 일단 웃기겠다는 의견을 알고 있다. 이 또한 경계하고 있지만 그런 이미지는 저의 일부분일 뿐, 언제든지 상황에 맞춰 꺼낼 다른 모습도 준비가 되어 있다"며 자신감을 드러냈다.
그래서일까. <파인>에서도 충청도 말투도 남다른 기대를 품게 한다. <소년시대>의 충청도 사투리가 <파인> 캐스팅에 큰 영향을 미쳤다고 이야기했다.
그는 "가족 중에도 충청도 연고는 없고 (웃음) 남양주 출신이다. 사실 말이 느린 편이라 사투리가 잘 맞았다. 최대한 충청도 바이브를 내고 싶어 사투리 연구를 해두기도 했다. 대식은 복싱 선수 출신인데 평소 취미로 복싱을 배워둔 것도 신의 한 수였다"며 모든 게 운명이었다고 곱씹었다.
이어 캐릭터의 전사도 자세히 설명했다. 그는 "충청도에서 서울 상경 후 5년 정도가 흘렀다는 설정이다. 요즘 5년이면 사투리를 더 이상 쓰지 않지만 당시에는 지역 언어를 쉽게 버리지 못한 분들이 많았기 때문에 (사투리를) 적당히 쓰는 톤으로 정했다"라며 "5년 동안 양아버지 밑에서 먹고 자며 체육관 생활을 했고 그때 복싱을 배운 거다"라며 부연했다.
또한 전직 권투선수였지만 말만 할 뿐 실력을 정확히 보여주지 않아 의문투성이였던 대식도 인상적이었다. 그는 "회상 장면이 첫 촬영이었다. 2달 정도 운동해서 몸을 키웠다. 이후에는 복싱을 그만두고 친아버지(김종수)와 살게 되어 체중을 증량했다"라며 "중간에 통풍 증상으로 배 타기 싫다고 잔꾀 부릴 때도, 그럴 말한 사정이 있다는 설정이 있었다. 일부러 점심도 많아 먹어서 배 나와 있는 인물로 외모를 묘사했다"고 이야기했다.
외형뿐만 아니다. 속내도 달라지는 대식은 욕망이 커지며 점차 타락해 간다. 그는 "대식은 착하게만 보여서도 안되었다. 친아버지 추천으로 도굴판에 뛰어들지만 판이 커지는 걸 목격하고, 누군가가 죽어나가니까 변하기 시작한다"라며 "개인의 욕심보다는 주변 사람들 때문에 욕망이 커져 버린 거다. 결국 가만히 있으면 안 되겠다는 생각까지 들면서 충격적인 일도 벌인다"라고 답했다.
다양한 인물이 한자리에 모인 만큼 선배, 또래와 북적이며 의견을 나누고 배웠던 현장 공부의 중요성을 곱씹었다. 그는 "<파인>은 사랑받을 작품이란 확신이 있었다. <카지노>를 보면서 좋은 선배들과 호흡을 맞춰보고 싶다는 기대를 품었었는데 드디어 이루게 되었다"며 만족감을 드러냈다.
뮤지컬 전공, 코미디언 꿈꾸기도