김민재, 분데스리가 개막전서 시즌 첫 도움... 라이프치히에 6대 0 대승

EPA/연합뉴스

2025-26 독일 분데스리가 1라운드

(알리안츠 아레나, 독일 뮌헨 - 2025년 8월 23일)

바이에른 뮌헨 6 - 올리세 27' 디아스(도움:그나브리) 32' 올리세(도움:그나브리) 42' 케인(도움:디아스) 64' 74' 케인(도움:김민재) 78'

라이프치히 0

23일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026 분데스리가 1라운드 RB라이프치히와의 홈 경기에서 동료들과 승리를 만끽하는 김민재 모습김민재가 주전 경쟁에서 밀린 설움을 날려버렸다. 환상적인 드리블 돌파로 시즌 첫 공격 포인트를 올린 가운데 바이에른 뮌헨은 개막전부터 시원한 대승을 거뒀다.뮌헨은 23일(아래 한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026 독일 분데스리가 1라운드 개막전에서 라이프치히를 6대 0으로 제압했다.뮌헨도 4-2-3-1을 가동했다. 마누엘 노이어가 골키퍼 장갑을 끼고, 콘라트 라이머-다요 우파메카노-요나탄 타-요시프 스타니시치가 수비를 책임졌다. 허리는 요주아 키미히-레온 고레츠카, 2선은 마이클 올리세-세르주 그나브리-루이스 디아스로 구성됐으며, 전방은 해리 케인이 자리했다.라이프치히는 4-3-3 포메이션에서 사비 시몬스-로이스 오펜다-요안 바카요코로 공격진을 꾸렸고, 중원은 얀 디오만데-니콜라스 자이발트-크사버 슐라거를 포진시켰다. 수비는 다비트 라움-카스텔로 뤼케바- 빌리 오르반-리들레 바쿠, 골키퍼는 굴라치 페테르가 출전했다.뮌헨은 초반부터 맹공을 가했다. 전반 11분 라이머, 17분 케인의 슈팅이 굴라치 골키퍼 선방에 막혔다. 하지만 전반 27분 선제골을 터뜨리면서 균형추는 뮌헨으로 완전히 기울기 시작했다. 스타니시치가 중앙 돌파를 시도했고, 이어 수비에 막히고 공이 흐르자 올리세가 오른발 슈팅으로 연결해 골망을 갈랐다.1골을 내준 라이프치히는 전반 29분에서야 라움의 돌파를 이용해 이날 첫 번째 슈팅을 기록했다. 그러나 뮌헨은 곧바로 흐름을 빼앗았다. 전반 32분 뮌헨의 화려한 패스 워크가 빛났다. 그나브리의 패스를 받은 디아스가 강력한 오른발 슈팅을 성공시켰다.전반 42분에는 코너킥 상황에서 세 번째 골이 나왔다. 그나브리가 전진 드리블을 시도하며, 올리세에게 패스했다. 올리세는 박스 안에서 오르반을 제친 뒤 왼발슛으로 마무리지었다. 전반은 뮌헨의 3-0 리드로 종료됐다.후반 시작과 동시에 라이프치히는 디오만데, 오펜다 대신 안토니오 누사, 호물루를 교체 투입했다. 선수 변화를 통해 라이프치히가 조금씩 분위기를 끌어올렸다.뮌헨은 잠시나마 주춤했지만 후반 16분 케인의 한 방으로 반전을 꾀했다. 디아스의 패스를 받은 케인이 슈팅하는 척 수비를 따돌린 뒤 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.라이프치히는 후반 21분 결정적인 기회를 놓쳤다. 호물루가 타와 몸싸움에서 승리했고, 누사의 슈팅이 골망을 갈랐다. 그런데 비디오 판독 결과 뤼케바의 반칙을 선언하면서 골이 취소됐다.후반 23분 뮌헨의 뱅상 콤파니 감독은 4골 차의 여유를 갖게 되자 체력을 안배했다. 후반 23분 타, 고레츠카 대신 김민재, 알렉산다르 파블로비치를 넣었다. 1분 뒤에는 라이머, 그나브리 대신 샤샤 보이, 레나르트 칼을 투입했다.뮌헨은 4명의 선수 변화에도 탄탄한 조직력과 안정감을 선보이며 2골을 추가했다. 후반 29분 디아스가 내준 패스를 케인이 강력한 슈팅으로 마무리지으면서 점수를 5대 0으로 만들었다. 후반 32분에는 김민재가 화려한 공격력을 뽐냈다. 상대 스루 패스를 가로챈 김민재는 폭발적인 전진 드리블을 시도하며 2명을 제쳤다. 이후 왼쪽으로 내준 패스를 케인이 왼발로 마무리했다.뮌헨은 후반 41분 케인에게 휴식을 취하도록 하고, 유망주 공격수 요나 쿠시아사레를 투입하며 남은 교체 카드를 소진했다. 결국 경기는 뮌헨의 6대 0 대승으로 종료됐다.뮌헨은 2023-24시즌 레버쿠젠에게 밀리며 분데스리가 우승에 실패했다. DFB 포칼과 챔피언스리그에서도 중도 탈락하면서 무관의 치욕을 맛봤다. 지난 시즌 콤파니 감독을 선임한 뮌헨은 레버쿠젠을 물리치고 2년 만에 분데스리가를 탈환하며 자존심을 세웠다.뮌헨은 지난 17일 시즌 공식 개막전인 슈투트가르트와의 2025 베켄바우어 슈퍼컵에서 2-1로 승리하며 트로피를 들어올리며 기분 좋은 스타트를 끊었다. 이번 라이프치히전은 2025-2026시즌 분데스리가의 첫 서막을 알리는 개막전이었다. 뮌헨은 엄청난 공격력을 과시하며 6골을 폭발시켰다.축구팬들의 관심은 김민재의 출전 여부였다. 김민재는 지난 시즌 아킬레스건 부상으로 신음했지만 아픔을 참고 경기에 나서며 투혼을 발휘했다. 그리고 뮌헨의 리그 최소 실점에 있어 결정적인 역할을 해냈다.하지만 독일 현지 언론은 김민재의 높은 이적료와 주급에 비해 아쉬운 활약이었다며 평가절하했다. 심지어 김민재가 뮌헨을 떠날 것이란 보도를 끊임없이 쏟아냈다. 뮌헨은 올 여름 독일 대표팀 주전 센터백 타를 영입하면서 설득력을 높였다.그럼에도 김민재는 뮌헨에 잔류했고, 부상 치료에 전념하며 컨디션을 끌어올렸다. 김민재는 지난 슈퍼컵에서 선발이 아닌 벤치에서 시작했다. 콤파니 감독은 우파메카노-타 조합을 먼저 내세운 탓이다. 김민재는 이날 후반 35분 우파메카노 대신 교체 투입돼 짧게나마 그라운드를 누볐다.이번 라이프치히전도 마찬가지였다. 후반 23분 교체로 들어간 김민재는 콤파니 감독과 뮌헨 팬들에게 강렬한 인상을 남기는 활약을 보였다. 후반 33분 특유의 공격 본능으로 상대 수비를 단번에 돌파한 뒤 케인의 골을 어시스트 했다. 2경기 만에 첫 번째 공격 포인트였다.이날 김민재는 패스 성공률 100%, 터치 25회, 걷어내기 2회, 가로채기 1회, 리버커리 1회의 기록을 남겼다. 특히 지난 슈퍼컵에서 이어 2경기 연속 패스 성공률 100%를 기록한 것은 매우 긍정적이다.2경기 연속 후반 교체 출전으로 올 시즌 초반 힘겨운 주전 경쟁에 놓인 것은 분명하나 우파메카노, 타를 언제든지 위협할 수 있는 경쟁력을 갖췄다는 점에서 기대감을 모으고 있다.