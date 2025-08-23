정우영, 리그 개막전서 2G 연속 공격 포인트 쌓을까

완전 이적 후 공식전 첫 경기서 골을 터뜨린 정우영이 기세를 이어갈 수 있을까.바움가르트 감독이 이끄는 우니온 베를린은 23일 오후 10시 30분(한국 시각) 독일 베를린에 자리한 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이에서 열리는 '2025-26시즌 독일 분데스리가' 1라운드서 슈투트가르트와 격돌한다. 지난해 베를린은 슈투트가르트를 상대로 1무 1패를 기록하며 열세를 기록한 바가 있다.지난 시즌 베를린은 강등 위기에서 전전했다. 전반기 스벤손 감독 체제 아래 시즌을 출발했던 베를린은 개막 후 10경기서 5승 3무 2패의 호성적을 기록했지만, 이후 9경기서 2무 7패를 허용하며 흔들렸다. 결국 베를린은 스벤손 감독과 결별을 선택했고, 쾰른과 함부르크에서 인상적인 지도력을 선보인 바움가르트 감독을 소방수로 임명했다.바움가르트 선임 후 10경기서 3승에 그치며 이렇다 할 효과를 보지 못했다. 하지만 3월 A매치 휴식기 이후 7경기 무패(2승 5무)로 반등 발판을 마련했으며 최종전에서 아우크스부르크를 2-1로 제압, 최종 13위로 시즌을 마감했다.안정적으로 시즌을 마감한 베를린은 여름 이적시장 개장 직전, 빠르게 2025-2026시즌 준비에 나섰다. 그 첫 번째 대상은 바로 임대 신분이었던 정우영을 완전 영입 형태로 품는 결론을 내렸다. 1999년생인 정우영은 프로축구 K리그2 인천 유나이티드 유스 출신으로 어린 시절부터 한국 축구를 이끌어 갈 유망주 중 한 명으로 꼽혔다.특히 성인이 된 2018년 1월부터는 세계적인 명문 바이에른 뮌헨으로 합류하며, 상당한 주목을 받았다. 뮌헨 합류 후 U-19 팀에서 두각을 나타낸 정우영은 2018-19시즌 뮌헨 II 팀에서 35경기에 나서 14골 2도움을 기록하며 기량을 뽐내기 시작했다. 또 시즌 중반에는 1군으로 콜업되어 리그, 챔피언스리그 무대를 밟으며 프로 데뷔에 성공하기도 했다.시즌 종료 후 뮌헨을 떠나 프라이부르크로 이적한 정우영은 주전 경쟁에서 밀리며 어려운 시간을 보내야만 했고, 후반기에는 뮌헨 II로 다시 임대를 떠나며 실전 감각을 키웠다. 이후 프라이부르크로 다시 돌아왔고, 3시즌을 뛰면서 99경기 11골을 터뜨리며 분데스리가에서 이름을 알렸다. 하지만 2024-25시즌을 앞두고 주전 경쟁에서 밀렸고, 임대를 택해야만 했다.정우영은 우니온 베를린으로 1년 임대를 떠났고, 부상 이전까지 팀 공격에 쏠쏠한 역할을 담당했다. 임대 초반, 잠시 기회를 잡지 못하는 듯했으나 9월 A매치 후 꾸준하게 경기에 나서며 감각을 키웠다. 또 12라운드 레버쿠젠과의 맞대결에서는 데뷔골을 터뜨렸고, 후반기 바움가르트 감독 체제에서도 선발과 교체를 오가며 알토란 같은 역항을 담당했다.호펜하임-프랑크푸르트를 상대로 공격 포인트를 올리며 주전 경쟁에서 우위를 점했지만, 27라운드 프라이부르크와의 맞대결에서 전반 8분 만에 부상으로 전력에서 이탈했다. 정밀 검사 결과 왼쪽 발목 인대 손상이 확인됐고, 수술대에 오르며 시즌을 조기 마감했다. 임대 신분에 장기 부상으로 끝까지 시즌을 함께하지 못했지만, 구단은 완전 영입을 결정했다.무려 400만 유로(한화 62억여 원)를 정우영 영입을 위해 사용한 것. 부상 회복 후 정우영은 프리시즌을 확실하게 보내지 못했다. 바로 기초군사훈련 일정이 잡혔기 때문. 2023년 항저우 아시안 게임에서 금메달을 획득하며 병역 혜택을 얻은 정우영은 3주 동안 훈련소에 들어가 일정을 이행해야 한다. 대한민국 국민으로서 마땅히 해야 할 의무지만, 이는 축구선수에 치명적이다.규칙적인 식사와 훈련으로 몸 상태를 유지할 수 있으나 이외의 축구 활동은 제한되어 감각이 떨어질 수 있기 때문. 당장 김민재 역시 바이에른 뮌헨 이적 직전, 군사훈련으로 인해 감각을 끌어올리지 못하며 고초를 겪은 바가 있다. 이에 대해 독일 현지 매체 <빌트>도 "정우영은 프리시즌도 한국에서 병역 의무로 시간을 보내야 한다"라며 우려를 표한 바가 있다.결국 정우영은 프리시즌 첫 훈련에 불참했다. 지난 7월 8일 독일 언론 <키커>에 따르면 "현재 정우영은 선수단과 함께 있지 않은 상태다"라고 보도하기도 했다. 프리시즌 중반 캠프에 합류한 가운데 슈바인푸르트-올림피아코스를 상대로 교체 출전하며 감각을 끌어올렸다. 군사훈련과 늦은 합류로 인해 걱정이 앞섰지만, 공식전 첫 경기서 골을 터뜨리며 웃었다.지난 16일, FC 귀터슬로와의 DFB(독일축구협회) 포칼 1라운드서 후반 40분 교체 출전하여 팀의 다섯 번째 골을 기록했다. 6분이라는 짧은 시간이었으나 정우영은 패스 성공률 100%, 유효 슈팅 2회, 드리블 성공률 100%, 볼 회복 2회, 지상 볼 경합 100%를 기록하며 가벼운 움직임을 보여줬다. 상대는 4부리그에 불과했지만, 분명 긍정적인 신호는 틀림없었다.이제 정우영은 리그 개막전에서 2경기 연속 공격 포인트에 도전한다. 상대는 슈투트가르트. 아직 몸 상태가 100% 올라오지 않으며, 선발 출격을 기대하기는 어려우나 교체를 통해 경기장을 밟을 게 상당히 유력한 상황. 또 지난 시즌 슈투트가르트를 상대로 선발 출격해 도움을 올린 바가 있는 만큼, 정우영의 활약이 기대되는 상황.새롭게 이적한 팀에서 두 번째 시즌을 시작한 정우영이다. 과연 그는 개막전에서 인상적인 모습을 통해 확실한 눈도장을 찍을 수 있을까.