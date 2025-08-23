페트레스쿠 전 전북 감독, 컨퍼런스 예선전 대패 후 사임 발언

한국프로축구연맹

큰사진보기 ▲지난해 성적 부진으로 전북현대에서 경질된 단 페트레스쿠 감독 한국프로축구연맹

최악의 모습을 선보인 페트레스쿠 감독은 결국 지난 2024년 4월 6일, 제주와의 리그 5라운드 종료 후 사임을 발표하며 전북과의 연을 끝맺음 지었다. K리그에서의 실패를 바탕으로 다시 클루지 사령탑으로 부임한 페트레스쿠는 복귀 후 3연승을 거두며 2위로 시즌을 마감했다. 지난 시즌에는 자존심 회복에 성공했다. 14승 12무 4패로 2위를 기록, 컵 대회에서는 우승을 맛봤다.



하지만, 이번 시즌 상황은 달라졌다. 페트레스쿠 감독은 지난 7월 6일 열렸던 슈퍼컵에서 FCSB에 2대 1로 패배하며 불안한 출발을 보였다. 이후 유로파리그 예선 1차전에서는 픽시(헝가리)를 누르고 2차 예선으로 향했고, 여기서도 FC루가노(스위스)를 제압하고 3라운드까지 올랐으나 브라가(포르투갈)에 2연패를 허용하며 컨퍼런스 리그 플레이오프로 추락했다.



리그에서도 개막전에서 2대 1 승리를 가져왔지만, 4경기 무승(2무 2패)을 기록하며 12위까지 순위가 추락했다. 여기에 컨퍼런스 리그 최종 예선에서도 7대 2로 대패하자, 결국 페트레스쿠 감독은 떠날 결심을 택하게 됐다. 이처럼 이번 시즌 개막 후 클루지에서 이렇다 할 해결책을 선보이지 못한 페트레스쿠는 향후 행선지로 중국 대표팀이 언급되기도 했다.



중국 현지 매체 <소후 닷컴>의 20일 보도에 따르면 "중국축구협회 고위층이 페트레스쿠를 대표팀 감독으로 선임 결정을 내렸다. 가오훙보는 코칭스태프에 합류한다"라며 "몇 년간 중국 축구계를 떠나 있었기에 현재의 흐름을 따라잡고 있는지 걱정되기는 하지만 전북을 이끌었던 시절을 생각하면 아시아 축구에 대한 이해도는 오히려 더 깊어졌을 것"이라고 했다.



전북에서의 대실패 후 자국 리그에서도 쓰라린 패배를 맛봤다. 향후 행선지로 중국 대표팀도 거론되는 상황 속 그의 앞으로의 행보를 관심 있게 지켜볼 필요성이 있다.



클루지에서 사임 의사를 밝힌 前 전북현대 사령탑 페트레스쿠지난해 프로 축구 K리그1 전북 현대에서 사임한 페트레스쿠 감독이 또 불명예 사임 위기에 놓였다.단 페트레스쿠 감독이 이끄는 CFR 클루지는 22일 오전 2시(한국 시간) 스웨덴 예테보리에서 열린 '2025-2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 컨퍼런스 리그' 최종 예선 1차전서 BK 헤켄에 7대 2로 완패했다. 이로써 클루지는 29일 홈에서 열리는 2차전서 최소 무실점을 기록하고 5골을 터뜨려야만, 실낱같은 본선 진출 희망을 살릴 수 있게 됐다.완벽한 패배였다. 클루지는 시작 2분 만에 선제골을 허용하며 흔들렸고, 전반에만 무려 4골을 내주며 일찌감치 패배의 기운이 감돌기 시작했다. 전반 40분과 후반 5분 만회 골을 터뜨리며 추격의 불씨를 살리는 듯했지만, 후반 내리 3골을 허용하며 끝내 7대 2 완패로 종료됐다.원정에서 쓰라린 패배를 맛본 페트레스쿠 감독은 경기 종료 후 기자회견을 통해 결별을 암시하는 발언을 내뱉었다. 유럽 현지 매체 <가제타 익스프레스>의 21일 인터뷰 내용에 따르면 통해 "시작부터 매우 부진했고, 빠른 실점도 허용했다. 경기장에 적응하지 못했다. 이번 경기가 제 마지막 경기였고 복귀전에는 벤치에 앉지 않을 것이다"라고 답했다.이어 루마니아 매체 <골라조>에서도 후속 보도가 나왔다. 매체는 페트레스쿠 감독의 말을 빌려 "이렇게 떠나게 되어 유감이다. 정말 좋은 시절을 보냈다. 하지만 이런 부끄러움을 감당할 수는 없고, 선수들도, 클럽도, 그 누구도 아닌, 제가 잘못했다는 것은 분명하다. 실패에 대한 책임은 저에게 있다"라며 눈물을 글썽였다고 보도했다.1967년생인 단 페트레스쿠는 루마니아를 대표하는 대표적인 축구 선수 중 한 명이었다. 1985년 자국 명문 스테아우아에서 프로 데뷔에 성공한 이후 포자 칼초-제노아-셰필드 웬즈 데이를 거쳐 1995년 잉글랜드 명문 첼시에 입성했다. 이 시기에는 현재 전북 사령탑인 거스 포옛 감독과 한솥밥을 먹으며 총 4번의 우승을 함께 하기도 했다.이후 2000-01시즌을 앞두고 브래드포드로 이적하며 첼시를 떠났고, 사우스햄튼-부쿠레슈티를 거쳐 2003년 최종적으로 현역에서 은퇴했다. 이후 지도자로 변신한 페트레스쿠는 폴란드-루마니아-러시아 무대를 거쳐 2015년 6월에는 카타르 리그를 경험했다.또 2015년 6월에는 중국 장쑤 쑤닝(해체)의 지휘봉을 잡으며 FA컵 우승과 함께 이듬해 챔피언스리그에서 전북을 격파하며 K리그 팬들에 이름을 알렸다. 이후 장쑤에서 구단 경영진과의 갈등을 이유로 팀을 떠났고, 크라스노다르(러시아)-알나스르(UAE)-클루지-카이세리스포르(튀르키예)-클루지의 사령탑을 맡으며 경험을 쌓았고, 2023년 K리그 도전을 택했다.당시 김상식 감독과 결별한 전북 현대가 페트레스쿠 감독에 손을 내밀었고, 제7대 사령탑으로 부임하며 K리그에 도전장을 내밀었다. 데뷔전에서 광주FC에 2대 0으로 완패했지만, 연승 가도를 달리며 단숨에 하위권에서 4위까지 성적을 끌어올리는 데 성공했다. 이후 잠시 위기가 있었으나 파이널 A 진출과 함께 코리아컵 준우승이라는 성과를 기록하며 소방수 임무를 다했다.2024시즌을 앞두고 페트레스쿠 감독은 전북에서 최악의 시간을 보냈다. 겨울 이적시장에서 이재익, 에르난데스, 비니시우스, 티아고, 전병관, 이영재, 김태환과 같은 걸출한 자원들을 영입하며 대권 탈환을 다짐했지만, 성적은 너무나도 처참했다. 리그 개막 후 5경기서 1승도 거두지 못했고, 챔피언스리그 8강에서는 울산에 탈락하며 클럽 월드컵 진출권도 놓쳤다.