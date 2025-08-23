페트레스쿠 전 전북 감독, 컨퍼런스 예선전 대패 후 사임 발언

▲
클루지에서 사임 의사를 밝힌 前 전북현대 사령탑 페트레스쿠한국프로축구연맹
지난해 프로 축구 K리그1 전북 현대에서 사임한 페트레스쿠 감독이 또 불명예 사임 위기에 놓였다.
단 페트레스쿠 감독이 이끄는 CFR 클루지는 22일 오전 2시(한국 시간) 스웨덴 예테보리에서 열린 '2025-2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 컨퍼런스 리그' 최종 예선 1차전서 BK 헤켄에 7대 2로 완패했다. 이로써 클루지는 29일 홈에서 열리는 2차전서 최소 무실점을 기록하고 5골을 터뜨려야만, 실낱같은 본선 진출 희망을 살릴 수 있게 됐다.
완벽한 패배였다. 클루지는 시작 2분 만에 선제골을 허용하며 흔들렸고, 전반에만 무려 4골을 내주며 일찌감치 패배의 기운이 감돌기 시작했다. 전반 40분과 후반 5분 만회 골을 터뜨리며 추격의 불씨를 살리는 듯했지만, 후반 내리 3골을 허용하며 끝내 7대 2 완패로 종료됐다.
"실패에 책임져야" 前 전북 사령탑 페트레스쿠, 2연속 사임 '위기'
원정에서 쓰라린 패배를 맛본 페트레스쿠 감독은 경기 종료 후 기자회견을 통해 결별을 암시하는 발언을 내뱉었다. 유럽 현지 매체 <가제타 익스프레스>의 21일 인터뷰 내용에 따르면 통해 "시작부터 매우 부진했고, 빠른 실점도 허용했다. 경기장에 적응하지 못했다. 이번 경기가 제 마지막 경기였고 복귀전에는 벤치에 앉지 않을 것이다"라고 답했다.
이어 루마니아 매체 <골라조>에서도 후속 보도가 나왔다. 매체는 페트레스쿠 감독의 말을 빌려 "이렇게 떠나게 되어 유감이다. 정말 좋은 시절을 보냈다. 하지만 이런 부끄러움을 감당할 수는 없고, 선수들도, 클럽도, 그 누구도 아닌, 제가 잘못했다는 것은 분명하다. 실패에 대한 책임은 저에게 있다"라며 눈물을 글썽였다고 보도했다.
1967년생인 단 페트레스쿠는 루마니아를 대표하는 대표적인 축구 선수 중 한 명이었다. 1985년 자국 명문 스테아우아에서 프로 데뷔에 성공한 이후 포자 칼초-제노아-셰필드 웬즈 데이를 거쳐 1995년 잉글랜드 명문 첼시에 입성했다. 이 시기에는 현재 전북 사령탑인 거스 포옛 감독과 한솥밥을 먹으며 총 4번의 우승을 함께 하기도 했다.
이후 2000-01시즌을 앞두고 브래드포드로 이적하며 첼시를 떠났고, 사우스햄튼-부쿠레슈티를 거쳐 2003년 최종적으로 현역에서 은퇴했다. 이후 지도자로 변신한 페트레스쿠는 폴란드-루마니아-러시아 무대를 거쳐 2015년 6월에는 카타르 리그를 경험했다.
또 2015년 6월에는 중국 장쑤 쑤닝(해체)의 지휘봉을 잡으며 FA컵 우승과 함께 이듬해 챔피언스리그에서 전북을 격파하며 K리그 팬들에 이름을 알렸다. 이후 장쑤에서 구단 경영진과의 갈등을 이유로 팀을 떠났고, 크라스노다르(러시아)-알나스르(UAE)-클루지-카이세리스포르(튀르키예)-클루지의 사령탑을 맡으며 경험을 쌓았고, 2023년 K리그 도전을 택했다.
당시 김상식 감독과 결별한 전북 현대가 페트레스쿠 감독에 손을 내밀었고, 제7대 사령탑으로 부임하며 K리그에 도전장을 내밀었다. 데뷔전에서 광주FC에 2대 0으로 완패했지만, 연승 가도를 달리며 단숨에 하위권에서 4위까지 성적을 끌어올리는 데 성공했다. 이후 잠시 위기가 있었으나 파이널 A 진출과 함께 코리아컵 준우승이라는 성과를 기록하며 소방수 임무를 다했다.
2024시즌을 앞두고 페트레스쿠 감독은 전북에서 최악의 시간을 보냈다. 겨울 이적시장에서 이재익, 에르난데스, 비니시우스, 티아고, 전병관, 이영재, 김태환과 같은 걸출한 자원들을 영입하며 대권 탈환을 다짐했지만, 성적은 너무나도 처참했다. 리그 개막 후 5경기서 1승도 거두지 못했고, 챔피언스리그 8강에서는 울산에 탈락하며 클럽 월드컵 진출권도 놓쳤다.