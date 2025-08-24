눈을 감고 보는 영화, 여기 있습니다

▲안보영 프로젝트
시각장애인이 영화를 볼 수 있다고?
실제로 시각장애인이 영화를 볼 수가 있다. 내가 처음 그를 실감한 건 2년 전 문을 연 반짝다큐페스티발에서 글과 모더레이터 작업을 청탁받은 뒤였다. 이 영화제는 상영작과 부대행사 전체에서 수어통역과 배리어프리 자막(대사와 소리를 자막으로 표현한 형태)을 제공해 청각장애인의 접근성을 한국 영화제 가운데선 처음으로 전면적으로 보장하고 있었다. 상당한 수고가 따르는 작업을 이 작은 영화제가 감당하는 일이 정말 의미가 있는 것일까를 나는 의심하였던 터다. 현장에서 감동했다는 청각장애인의 발언을 마주하기 전까지는 말이다.
그렇다면 시각장애인은? 그 생각이 든 건 그 직후의 일이었다. 영화를 볼 수 없다고 내가 고민 없이 단정지었던 청각장애인이 영화를 볼 수 있다면, 시각장애인도 가능한 게 아닐까. 확인해보니 시각장애인은 화면해설을 통해 영화를 볼 수 있다고 했다. 비장애인이 라디오를 듣듯, 소리로써 영화의 시각적 요소를 설명하는 방식으로 시각장애인을 위한 상영이 이뤄지고 있는 것이다. CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 3대 영화관이 한 달에 한 편 가량, 상대적으로 인기 없는 시간대에 배리어프리 영화를 상영하고 있단 점은 기록할 만하다. 이십 년 가까이나 영화평론을 해온 내가 이러한 영화가 있다는 사실을 그제야 알게 된 것이다.
<안보영 프로젝트> 속 영화에서 시각장애인은 온갖 어려움을 극복하고 극장에서 영화를 보는 데 성공한다. 그는 그 자체로 만만한 일이 아니기에 위기와 극복이 있는 나름의 서사로써 영화로 완성됐다. 그러나 영화의 주인공이자 주요한 소재인 시각장애인이 정작 제가 나온 영화를 볼 수 없다면? 어쩌면 비장애인의 무관심이 장애인을 위한 영화가 제작되고 상영되기 어려운 데 영향을 미치고 있는 게 아닐까? <안보영 프로젝트>가 맞서는 지점이 바로 이 부분일 테다.
영화는 시각장애인의 상황을 알도록 하기 위한 역지사지의 시도다. 실제 시각장애를 가진 배우 박안나를 주인공이자 내레이터로 활용해 장애인이 영화를 보는 일의 버거움을 알도록 한다. 이들이 시각장애인이 볼 수 있는 영화를 만드는 과정이 낯설게 다가올수록, 그에 대해 무지했던 비장애인으로의 삶을 실감하게 된다.