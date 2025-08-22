결국 광주 떠난 아사니... 이정효 감독은 공격 해법 찾을까

광주FC 공식 SNS

광주FC를 떠난 알바니아 FW 아사니갓 승격한 광주 유니폼을 입은 아사니는 그 누구도 주목하지 않았던 공격수였지만, 데뷔전부터 득점에 성공하며 존재감을 알렸다. K리그 데뷔 첫 시즌 33경기에 나와 7골 3도움을 기록하며 팀의 리그 3위 달성에 힘을 보태기도 했다. 그렇게 기대감을 받고, 지난 시즌을 시작했으나 이 감독과의 신뢰를 얻지 못하면서 전반기를 통으로 날렸다.이 감독은 이에 대해 "실력이 없으니 출전하지 못하는 거다. 알바니아 대표팀도 왜 차출되는지 모르겠다. 체지방 증가 등 뛸 수 있는 상태가 아니다"라며 강력한 어조로 지적하기도 했다. 전반기 리그 17경기를 치르면서 단 8분 출전에 그친 아사니는 유로 2024 참가 후 다시 광주로 복귀해 몸 상태를 끌어올렸다.24라운드 대구와의 맞대결을 통해 복귀에 성공한 아사니는 26라운드 전북 원정에서 선제 결승 골을 터뜨리며 창단 첫 전주성 승리라는 기록을 작성하기도 했다. 이 감독도 이를 기점으로 완벽하게 신뢰를 보냈고, 아사니의 활약에 대해 "복귀는 새로운 영입과 같다"라며 칭찬을 아끼지 않았다. 아시아 챔피언스리그 엘리트 무대서도 빛났다.리그 페이즈에서 7골 1도움을 기록하며 광주의 토너먼트 진출을 이끌었고, 이번 시즌에도 개막 초반부터 전북-안양을 상대로 득점을 터뜨리며 펄펄 날았다. 특히 비셀 고베와의 챔피언스리그 16강 2차전에서 멀티 골을 기록하며 8강 진출에 힘을 쏟기도 했다. 이처럼 광주 '레전드' 공격수로 발돋움한 아사니였지만, 행복한 시간은 그리 오래가지 않았다.바로 여름 이적시장에서의 아쉬운 행보 때문. K리그, 챔피언스리그에서의 활약으로 몸값이 높아진 아사니를 광주 구단이 더 이상 붙잡을 수 없었고, 여름 이적시장을 통해 이적이 유력한 상황이었다. 또 계약 기간도 6개월 남은 상황 속 재정난에 시달리고 있는 구단은 그를 판매할 적기였다. 당초 J리그와 연결됐지만, 모종의 이유로 무산되며 결렬되며 잔류가 유력했다.하지만 상황은 급반전됐다. 여름 이적시장이 닫힌 지난 3일 급작스럽게 공식 발표가 나왔다. 바로 이란 명문 에스테그랄에서 아사니와 1년 6개월 계약을 맺었다는 것이었다. 보스만 룰에 의거, 광주와 계약 6개월이 남은 아사니는 다른 팀과 교설할 권리가 있었으나 공식 발표는 이례적이었다. 그렇게 태업 논란과 함께 명단에서 제외됐지만, 직전 라운드 복귀에 성공했다.이정효 감독은 대전과의 맞대결에서 그를 활용하며 승점 3점을 따냈고, 경기 후 인터뷰를 통해 "선수와는 올시즌까지 잘하기로 얘기가 됐다. 있는 동안 최선을 다하기로 했다"라고 갈등을 봉합했지만, 상황은 또 달라졌다. 에스테그랄이 광주가 원하는 이적료를 맞춰줬고, 결국 구단과 이 감독은 아사니의 이적을 허용했다.그렇게 아사니를 떠나보낸 광주지만, 마음 한구석은 편치 않다. 바로 공격 핵심이 떠나갔기 때문. 이번 시즌에도 변함없는 모습으로 리그에서 8골 2도움을 기록하고 있는 가운데 아사니는 이 감독 전술의 방점을 찍을 수 있는 비밀병기였다. 측면에서 드리블을 통해 측면을 붕괴하는 거는 물론, 강력한 왼발 슈팅으로 분위기를 전환할 수 있는 특급 무기였다.이를 통해 전술적인 이점을 확실하게 가질 수도 있었으며, 수비·공격 상황에서 상당한 이점을 누릴 수 있었다. 이번 시즌을 앞두고 이건희, 허율, 이희균과 같은 공격 자원들이 대거 이탈한 상황 속 아사니는 공격진에서 유일하게 제 몫을 해주고 있는 자원이었다. 하지만 이를 잃은 이 감독은 리그-코리아컵으로 이어지는 가운데 새판 짜기에 나서야만 한다.물론, 최근 2경기 연속 골을 터뜨리고 있는 헤이스와 새로운 해결사로 떠오른 정지훈의 활약이 반가운 상황이지만, 무에서 유를 창조하는 아사니의 이탈은 상당히 뼈아플 수밖에 없는 이 감독이다. 다시 새로운 국면을 맞이한 광주다. 이 감독은 매번 에이스가 이적하는 상황 속 꾸준하게 팀이 살아남을 방법을 강구하며 생존했다.최다 공격 포인트를 올리고 있는 아사니가 떠난 상황에서 과연 이 감독은 어떤 해결책을 제시할 수 있을까.