'케데헌' 빌보드 넘어 오스카까지? 외신 "몰표 얻을 것"

넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스> 인기를 조명하는 CNN 방송<타임>은 "영화 속에 정교하게 배치된 한국 문화의 다양한 요소와 이야기의 핵심인 음악의 완성도가 문화적 특이성 속에서도 보편성에 대한 신뢰를 높였다"라면서 "<케이팝 데몬 헌터스>의 성공은 어린이들이 주도했지만, 이 영화는 관객들이 각자의 기기 속에 세밀하게 분절된 스트리밍 시대에 드물게도 연령을 넘나드는 히트작(rare cross-demographic hit)으로 손꼽힌다"라고 강조했다.아울러 사람들이 서울 거리의 '주차 금지' 표시를 무시하는 것부터 주인공 걸그룹 헌트릭스 멤버들이 식사할 때 젓가락 아래에 냅킨을 놓는 것까지 모든 장면의 배경에 한국의 문화적 디테일이 녹아들어 있다고 설명했다.또한 영화에 등장하는 보이그룹 사자보이스의 복근이 헌트릭스 멤버 조이의 눈 속에서 팝콘으로 변하는 장면 등 코믹한 요소를 적절하게 넣은 것도 장점으로 꼽았다.CNN 방송도 "<케이팝 데몬 헌터스>가 여름을 강타했다(slayed)"라며 "케이팝이 대중문화를 정복한 방식을 설명할 또 다른 기회"라고 소개했다.특히 영화의 오리지널 사운드트랙인 '골든'과 '유어 아이돌', '소다 팝'이 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 10위 안에 올랐다면서 영화 사운드트랙이 빌보드 10위권에 3곡이나 진입한 것은 1977년의 <토요일 밤의 열기>와 1995년의 <사랑을 기다리며> 이후 처음이라고 전했다.미 연예전문매체 <골드더비>는 '<케이팝 데몬 헌터스>는 당연히 오스카(아카데미상) 후보'라는 제목의 기사를 통해 "이 영화가 문화적 센세이션을 일으켰고, 유력한 오스카상 후보로 거론되고 있다"라고 보도했다.그러면서 "오스카상 후보 지명 가능성을 문화적 영향력만으로 측정한다면, <케이팝 데몬 헌터스>는 논의 초기 단계에서 가장 확실한 후보로 꼽힐 것"이라며 최우수 애니메이션상과 주제가상 후보에 지명될 것으로 전망했다.또한 경쟁작으로 꼽히던 픽사의 애니메이션 영화 <엘리오>가 생각보다 많은 관심을 얻지 못한 점도 아카데미 회원들이 유권자들이 <케이팝 데몬 헌터스>를 뽑게 만들 것이라고 분석했다.