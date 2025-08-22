은퇴 전 마지막 경기, 수천만원 '승부조작' 제안받은 선수의 선택

과녁. 활이나 총을 쏠 때 목표가 되는 표적이다. 관중, 즉 중앙을 꿰뚫는 만점자리 사격을 가리기 위한 목적이다. 과녁 정중앙을 맞히는 것이 최고의 사격이 되는 게 보통이다.
사격도 과녁도 흔히 세상사며 인생사에 빗대어지고는 한다. 그건 무엇을 노리고, 또 맞히거나 못 맞히는 일이 세상과 인생에 종종 벌어지는 일이기 때문이겠다. 양궁을 주요한 소재로 쓴 영화 <과녁은 어디에>가 꼭 그러해서, 양궁장 과녁이야 너른 들판 한가운데 잘 보이게 둔 것이 보통이지만 제목은 그를 다시 묻고 있는 것이다. '과녁은 어디에 있느냐'고 물을 때에야 우리는 과녁을 충실히 보지 못하고 산단 걸 깨달을 밖에 없다.
이해를 돕기 위하여 비슷한 이야기 하나 꺼내어 보련다. 나는 항해사로 대륙 끝에서 반대 쪽 끝까지, 아프리카를 돌고 또 수에즈 운하를 통과하며 몇 차례 항차를 다녀온 일이 있다. 거대한 빌딩을 가로로 눕혀놓은 듯한 자동차운반선을 몰고 바다 위를 항해하는 일은 그 자체로 매력적인 것인데, 그를 위한 면허를 취득하는 건 정말이지 만만치는 않은 일이었다. 1년을 꼬박 들여서야 항해사 3급 면장을 취득했던 시절, 시험에 필요한 수십 개 과목 가운데서도 근간이 되는 것이 바로 항해학이었다.
너른 바다를 오가는 항해에 있어 가장 중요한 것이 무엇일까. 바로 내 위치를 아는 일이다. 2차원 수면 위에 자리 잡고 다른 방향을 향해 나아가는 항해는 한 지점에서 다른 지점으로 좌표를 옮기는 작업이다. 육지라면 집 문을 열고 나가면 왼편에 마트가 있고 오른편엔 도로가 있어서 내가 있는 곳이 어디이고 나아갈 방향은 또 어디인지를 어렵잖게 짐작할 수 있다. 반면 망망대해 위라면? 어느 곳이 앞이고 어느 쪽은 뒤인지를, 내가 맞는 방향으로 가고 있는 것인지를 영 알 수가 없다. 그때 필요한 것을 배우는 것, 해와 달, 별자리와 각종 물표, 또 시간과 해도를 통하여 내가 있는 곳과 나아갈 곳을 따지는 것이 항해의 본질이 된다.