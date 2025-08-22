은퇴 전 마지막 경기, 수천만원 '승부조작' 제안받은 선수의 선택

▲목포국도1호선독립영화제포스터 목포국도1호선독립영화제

당신의 과녁은 어디에 있습니까



영화가 흥미로워지는 건 이 지점부터다. 활쏘기란 얼마나 섬세한 작업인가. 그날의 온도와 습도, 바람과 분위기에 하나하나 영향을 받아 약간의 움직임이 큰 차이를 빚어낸다. 영화는 민재가 경기의 흐름과 분위기 속에서 어느 순간 몰입하고 환희를 느끼는 순간을 흥미롭게 포착한다. 배우 금해나는 빨리 경기를 마치고 목돈을 손에 쥐어야 하는 입장에도 불구하고 경기 그 자체를 즐기는, 또 제 양궁인생의 절정을 그 비극적인 무대에서 맞이하는 이의 심리를 탁월하게 연기해낸다.



텐, 텐, 텐이다. 어느 순간 민재가 쏜 화살이 공기를 가르고 지나가 표적에 명확하게 박힌다. 거듭 그저 그런 곳을 쏴서 안정적으로 패할 수 있던 경기가 일순 급변하는 순간이다. 이기고 싶다, 잘 쏘고 싶다는 선명한 목표가 오랜만에, 어쩌면 수년 만에 그녀 앞에 드러난다. 신들린 듯 활을 쏘는 민재의 활약에 잦아들었던 긴장이 경기장을 휘감는다. 그녀에게 돈을 건넨 협회 관계자가 전전긍긍하는 상황 또한 영화를 보는 재미다.



<과녁은 어디에>는 양궁장에 가만히 선 과녁을 넘어, 선수인생, 나아가 자연인으로서의 일생의 과녁을 생각하도록 한다. 승부조작을 하기로 한 시점부터가 그녀의 과녁은 패하는 곳에 있었다는 것을, 제 인생 또한 별반 다르지 않음을 확인케 한다. 누구보다 하고 싶었으나 해내지 못하여 괴로워했을 때는 그래도 과녁이 있어야 할 자리에 있었다는 걸 우리는 새삼 깨닫는다. 그러나 이제는 반드시 쏘아 맞춰야 할 과녁이 있어선 안 될 자리에 누운 것이다.



어쩌면 인생이 꼭 그러하지 않은가. 우리는 삶을 알고 사는 듯이, 어디에 과녁이 있는지도 잘 알고 있단 듯이 살지만, 현실은 그와는 영 다른 모습이지는 않는가. 마치 망망대해 위에서 잘못된 방향으로 나아가면서도 전력으로 가고 있으니, 또 어찌됐든 움직이고 있으니 괜찮다는 듯 삶을 몰아가고 있는 것은 아닌지.



<과녁은 어디에>의 결말은 꽤나 인상적이다. 승부조작과 이후 이어진 불법도박의 여파로써 민재가 맞이한 현실은 감당할 수 없을 만큼 힘든 상황이다. 그런 순간에 날아든 빛나는 살 하나, 그걸 이 영화가 연출해낸다. 말하자면 어느 화살은 삶아있음을 향해 쏘아지고, 또 어느 화살은 그와는 전혀 관계없는 방향으로, 이따금은 민재가 그러했듯 죽음의 방향으로 날아가는 것이다. 그렇다면 우리가 쏘아야 할, 겨눠야 할 과녁은 어디인가. 마땅한 과녁은 언제고 '삶을 향하여' 놓여 있어야 한단 것, 그것이 이 매력적인 영화 <과녁은 어디에>가 전하려는 메시지다.



