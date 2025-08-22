내 키만큼 깊은 바다를 함께 헤엄치며

▲
뮤지컬 '쇼맨: 어느 독재자의 네 번째 대역배우'국립정동극장
<쇼맨: 어느 독재자의 네 번째 대역배우>가 국립정동극장 개관 30주년을 맞아 다시 무대에 올랐다. 2022년 초연, 2023년 재연 이후 올해 3연이자 국립정동극장에서 마지막 시즌이다. 한국뮤지컬어워즈에서 대상, 극본상, 남자주연상을 수상하며 이미 작품성을 인정받았다. <여신님이 보고 계셔> <레드북> 이후 한정석 작가, 이선영 작곡가, 박소영 연출이 합작한 세 번째 작품으로 뮤지컬 팬들에게 오랜 사랑을 받아온 작품이다.
'네불라'는 어린 시절부터 모방하는 능력이 탁월했다. 이 재능으로 파라디수스 공화국의 독재자 '미토스'의 네 번째 대역배우가 된다. 세월이 지나 70대 노인이 된 네불라는 한국계 입양아 '수아'를 만난다. 그를 사진작가로 오해한 네불라는 촬영을 의뢰한다. 수아와 함께 관객들은 네불라의 인생 이야기를 듣는다.
네불라는 카 퍼레이드같은 공적인 자리에서 시민을 만나는 대역을 맡는다. 여기까지 네불라는 독재자인 '미토스'를 따라하는 복제품에 지나지 않는다. 어느 날 네불라는 독재자를 어설프게 따라하는 인물을 만난다. 그를 신입이라고 생각한 네불라는 연설 말투를 조언한다. 하지만 그 인물은 '진짜 미토스'였다.
원본 없는 현대 사회
프랑스 철학자 장 보드리야르(Jean Baudrillard)는 원본 없는 이미지를 '시뮬라크르'라 했다. 네불라가 미토스를 뛰어넘은 순간 복제품은 원본과 다른 독자적인 존재가 된다. 일반적으로 이미지는 실재를 모방한 것이라고 여겨진다. 하지만 사람들은 만들어진 실재, '미토스'의 이미지를 믿는다. 이를 충족하기 위해 미토스 또한 실재하지 않는 '미토스'를 모방한다. 미토스도 네불라도 모두 시뮬라크르다.
네불라는 수아에게 자신의 삶을 극으로 설명한다. 네불라의 일생을 관객에게 보여주기 위한 극적 장치긴 하지만, 이 연극 또한 모방이다. 시뮬라시옹은 실재보다 더 실재같은 것, 진짜같은 가짜를 생산하는 것이다. 관객과 수아는 네불라의 실제 삶을 볼 수 없다. 그가 펼친 연극의 내용이 그의 삶이라고 믿을 뿐이다. 삶을 모방한 극은 원본보다 더 진짜같은 것이 된다. 극 자체가 시뮬라시옹이 된다.
네불라가 미토스의 대역 배우가 되기 전, 그는 모방만 하는 배우였다. 자신의 것을 만들지 못하고, 자신만의 연기를 하지 못했다. 따라하기만 하는 배우는 쉽게 대체된다. 네불라가 유일한 대역 배우도 아니고, 네 번째 대역배우인 것도 그 이유다.
수아 또한 누군가의 부재로 그를 대체하며 승진의 기회를 얻는다. 하지만 '자신의 것'을 해보기 위한 기획안을 제출하자 상사는 그에게 경고한다. 넌 대체품이고, 특별하지 않다고. 네가 아니어도 되고, 언제든지 누구로든 바뀔 수 있는 자리라고 말한다.
오리지널에 대한 갈망