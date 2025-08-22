6년 만에 정규 1집 낸 머쉬베놈, 뜯어보니 흥미로운 앨범

주식회사 멋이밴놈

큰사진보기 ▲머쉬베놈 '돌림판' MV 스틸. 주식회사 멋이밴놈

느슨한 앨범의 유기성, 그리고 '얼'



하지만 <얼>의 앨범 전체를 관통하는 서사적 통일성은 부족하다. 개별 트랙의 완성도는 차치하고 트랙 간 유기성은 떨어진다. 이는 아마도 앨범 제작 과정에서 거쳤을 여러 변화와 무관하지 않을 것이다. 2022년 싱글 선공개 이후 앨범 전반을 재구성했다는 점을 고려하면 각 곡들이 서로 다른 시기의 고민과 실험을 담고 있을 가능성이 높다. 앨범 초반의 유머러스하고 에너지틱한 분위기와 후반부의 내성적이고 실험적인 톤 사이에는 상당한 온도차가 존재한다. 물론 모든 앨범이 유기성을 담보해야 하는 것은 아니지만 중구난방처럼 들리는 트랙 구성의 연유를 앨범에서는 쉽게 추측할 수 없는 게 아쉬운 점이다.



앨범의 마지막을 장식하는 트랙 '얼'은 이 모든 음악적 시도와 고민의 종착점이다. 머쉬베놈은 이 트랙에서 그 어느 때보다 솔직한 자기 고백을 펼쳐 놓는다. 곡 후반에 삽입된 할머니의 내레이션을 통해서다. 앨범 발매가 지연된 이유, 완벽주의자로서의 고뇌, 그리고 아티스트로서 성장하고자 하는 의지는 '얼'의 가사와 내레이션으로부터 충분히 추측해 볼 만하다. 이 트랙에서만큼은 앨범이 전반적으로 유쾌한 톤을 유지했던 것과는 반대로 그는 더 이상 코믹한 캐릭터가 아닌 진지한 음악인으로서의 면모를 보여주고자 했다. 3분 30초 지점에서 들려오는 스트링 섹션은 감정적 클라이맥스를 효과적으로 연출해낸다.



장고 끝에 악수는 피했다



큰사진보기 ▲머쉬베놈 '얼' 앨범아트 주식회사 멋이밴

수많은 힙합 아티스트들이 정규앨범을 내겠다고 선언하면서도 발매를 유보하는 현상이 많았다. 머쉬베놈도 그런 사례 중 일부였다. 다행히도 그는 완벽주의자의 딜레마를 극복해내며 오랜 장고 끝에 정규 1집을 발매했다. 머쉬베놈이라는 아티스트의 현재 위치와 고민들을 솔직하게 담아낸 점, 그리고 본인의 아티스트적 정체성과 트렌드 사이의 균형점을 모색한 시도는 그가 여전히 음악만큼은 진지하고 예민하게 접근하고 있다는 태도를 여실히 보여줬다.



피처링 아티스트들과의 협업을 통해 세대를 아우르는 음악적 대화를 시도한 점, 그리고 최신 프로덕션 트렌드를 자신만의 방식으로 소화해낸 점이 그렇다. 머쉬베놈은 이상 단발성 화제의 래퍼가 아닌, 자신만의 음악 세계를 구축해나가는 진정한 아티스트로서의 첫 걸음을 내디뎠다. 그리고 그 걸음은 생각보다 단단하고 확실하다.















저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

글 김건의 (seolkimnerdy)

머쉬베놈 '돌림판' MV 스틸.앨범에서 가장 흥미로운 지점은 타이틀곡 '돌림판'에서 이박사를 피처링으로 선택한 점이다. 뽕짝 EDM의 대가로 불렸던 이박사의 참여는 철저히 대중들의 마음을 사로잡겠다는 선택이다. 1990년대 중반부터 테크노와 트로트를 결합한 독자적 영역을 개척해온 이박사의 사운드는 중독성 강한 신디사이저 키보드 연주를 바탕으로 자신만의 독자적이고 흥겨운 음악 스타일로 구축해 왔다.어쩌면 이박사의 테크노 사운드는 2025년 현재 유행하는 하이퍼팝과 많은 접점을 갖고 있는지도 모른다. 하이퍼팝의 특징인 거친 신디사이저 멜로디, 과도한 압축과 디스토션, 오토튠으로 왜곡된 사운드를 극도로 과장시켜 당장 터질 것만 같은 소리로 변형한다는 점과 유사한 측면이 있다. 이박사가 20여 년 전부터 구사해온 반주의 메커니즘, 그러니까 연주자 한 명이 키보드 한 대로 모든 걸 해결하면서 여기저기서 리드 악기를 덧붙이며 멜로디를 쌓아가는 방식과 맥락을 같이 한다.특히 하이퍼팝이 무언가를 극단적으로 팽창시켜 터지기 직전의 이미지, 즉 전형적인 과잉의 사운드로 과장된 이미지를 떠오르게 한다는 점은 이박사의 뽕짝 사운드가 추구해온 바와 궤를 같이 한다. 머쉬베놈은 이박사를 자신의 음악에 적극 수용하면서 한국 대중음악사의 아방가르드한 전통을 현재의 글로벌 트렌드와 자연스럽게 접목시켰다. 흥미로운 세대 간 협업이자 신선한 접근이다.앨범 후반부로 갈수록 머쉬베놈은 최신 사운드 트렌드에 도전한다. 프로듀서 노 아이덴티티(No Identity)와의 협업으로 완성된 사운드스케이프는 현재의 힙합 트렌드를 적극 반영한다. 7번 트랙 이후에서 들려오는 드릴(Drill) 리듬과 트랩-소울을 섞는 접근은 머쉬베놈 스스로 '충청도 랩' 기믹에서 갇히지 않으려는 시도처럼 보인다. 최신 트렌드를 따르는 대신 머쉬베놈 특유의 보컬 톤을 거쳐 신선한 음악처럼 다가가게끔 한다.