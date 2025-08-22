6년 만에 정규 1집 낸 머쉬베놈, 뜯어보니 흥미로운 앨범

▲
머쉬베놈 '돌림판' MV 스틸.주식회사 멋이밴놈
현시대에 이박사를 불러온 이유
앨범에서 가장 흥미로운 지점은 타이틀곡 '돌림판'에서 이박사를 피처링으로 선택한 점이다. 뽕짝 EDM의 대가로 불렸던 이박사의 참여는 철저히 대중들의 마음을 사로잡겠다는 선택이다. 1990년대 중반부터 테크노와 트로트를 결합한 독자적 영역을 개척해온 이박사의 사운드는 중독성 강한 신디사이저 키보드 연주를 바탕으로 자신만의 독자적이고 흥겨운 음악 스타일로 구축해 왔다.
어쩌면 이박사의 테크노 사운드는 2025년 현재 유행하는 하이퍼팝과 많은 접점을 갖고 있는지도 모른다. 하이퍼팝의 특징인 거친 신디사이저 멜로디, 과도한 압축과 디스토션, 오토튠으로 왜곡된 사운드를 극도로 과장시켜 당장 터질 것만 같은 소리로 변형한다는 점과 유사한 측면이 있다. 이박사가 20여 년 전부터 구사해온 반주의 메커니즘, 그러니까 연주자 한 명이 키보드 한 대로 모든 걸 해결하면서 여기저기서 리드 악기를 덧붙이며 멜로디를 쌓아가는 방식과 맥락을 같이 한다.
특히 하이퍼팝이 무언가를 극단적으로 팽창시켜 터지기 직전의 이미지, 즉 전형적인 과잉의 사운드로 과장된 이미지를 떠오르게 한다는 점은 이박사의 뽕짝 사운드가 추구해온 바와 궤를 같이 한다. 머쉬베놈은 이박사를 자신의 음악에 적극 수용하면서 한국 대중음악사의 아방가르드한 전통을 현재의 글로벌 트렌드와 자연스럽게 접목시켰다. 흥미로운 세대 간 협업이자 신선한 접근이다.
앨범 후반부로 갈수록 머쉬베놈은 최신 사운드 트렌드에 도전한다. 프로듀서 노 아이덴티티(No Identity)와의 협업으로 완성된 사운드스케이프는 현재의 힙합 트렌드를 적극 반영한다. 7번 트랙 이후에서 들려오는 드릴(Drill) 리듬과 트랩-소울을 섞는 접근은 머쉬베놈 스스로 '충청도 랩' 기믹에서 갇히지 않으려는 시도처럼 보인다. 최신 트렌드를 따르는 대신 머쉬베놈 특유의 보컬 톤을 거쳐 신선한 음악처럼 다가가게끔 한다.