"남편에게 사랑받으려 노출" 전문가도 '위험하다'고 한 부부

▲이혼숙려캠프
분노부부JTBC
'건강하지 못한 사랑'은 부부의 관계를 어떻게 파탄으로 몰고가는가. 잘못된 방법으로 서로의 마음을 시험하려는 철없는 부부에게, 전문가는 "이 부부가 얼마나 형편없고 한심한지 보라. 아이 아버지와 어머니가 무슨 짓을 하고 있는 거냐"고 독설을 날렸다.
8월 21일 방송된 JTBC <이혼숙려캠프>에서는 14기 출연자인 '분노부부'의 두번째 이야기가 그려졌다.
장석호-신이나 부부는 호전적인 성격으로 때와 장소를 가리지 않고 분노조절에 어려움을 겪는 남편과, 사람들의 관심을 갈망하며 과도한 노출을 즐기는 아내가 서로를 이해하지 못하고 갈등을 빚고 있었다. 그런데 남편은 아내를 만나면서 화가 더 늘어났다고 주장했다.
갈등 생기면 가출하는 아내의 문제적 언행
이번에는 아내의 문제점이 공개됐다. 남편은 아내가 기분에 따라 즉흥적인 돌발행동을 한다고 폭로했다. 아내는 사소한 이유로 남편과 갈등이 생기면 말없이 가출하는 경우가 다반사였다. 아내는 늦은 밤에 홀로 사무실로 가서 휴대폰으로 라이브 방송을 진행했고 내용의 대부분은 남편에 대한 험담이었다.
아내는 방송에서 모르는 사람들에게 남편의 뒷담화와 개인사를 늘어놓는 이유에 대하여 "남편이 진지한 대화를 싫어한다. 남편이 자기 마음에 안드는 친구는 다 끊어버려서, 이야기할 친구도 없다"며 답답한 마음을 하소연할 곳이 없다고 해명했다.
아내의 또다른 문제는 충동적이고 계획없는 소비였다. 아내는 가정의 각종 관리비와 공과금이 미납된 상태에서도, 오직 개인적 욕구를 위하여 본인을 꾸미는 데 돈을 쓰는 게 더 우선이었다. 그럼에도 아내는 "돈 관리는 제가 하는 게 아니다. 금전적인 문제가 저 때문에 일어나는 게 아니라, 남편도 한몫했다"면서 불만을 드러냈다.
또한 아내는 사소한 이야기에도 꼬투리를 잡아 예민한 반응을 보였고, 남편의 표현에 일일이 딴지를 걸며 불만을 드러냈다. 아내는 "이혼은 절대 안 한다"는 남편에게 "내가 좋아서가 아니라, 아이들 때문에 이혼 안 한다고 하는 것. 저는 이혼을 안 한다는 '이유'가 더 중요하다"고 주장했다. 패널들과 아내의 지인마저 "너무 배배 꼬아서 듣는 것 같다"고 지적했지만, 아내의 가시 돋힌 말은 멈추지 않았다. 아내는 "새 남자친구를 사귀었는데 전 남친이 보고 싶은 느낌"이며 남편에게 상처가 될만한 말을 늘어놓았다.
아내가 남편에게 원했던 모범답안은 '너를 너무 사랑해서 이혼할 수 없다'는 것이었다. 남편은 아내의 기분을 맞춰주려고 노력했지만 아내의 마음은 읽지 못했다. 결국 또다시 기분이 상한 아내는 남편에게 "변했다"는 말을 남기고 또다시 자리를 박차고 일어나서 가버렸다.
혼자 남겨진 남편은 답답한 마음에 눈물을 흘렸다. 본인도 이혼 가정에서 자랐던 남편은 자녀에게 그 아픔을 대물림하고 싶지 않다는 책임감이 강했다. 첫 이혼의 충격으로 한동안 삶의 이유마저 잃었다는 남편은, 현 아내를 만나서 다시 희망을 되찾았다. 남편은 "아내로 인하여 다시 살게 됐는데, 이 사람과 끝이 나면 내가 과연 살 수 있을까? 솔직히 자신이 없다. 가정을 지키고 싶다"며 애틋한 마음을 드러냈다.
입에 담지 못할 욕설과 막말하는 남편