"중국 선수한테 한 번도 진 적 없어, 이번에도 이긴다"

유수영 제공

- 어릴 때부터 운동을 좋아했다고 들었어요.

- 흔히 하는 말로 주먹도 좀 쓰셨고요?

- 처음에 제대로 시작한 운동이 주짓수인가요?

- 파이터가 되고 싶다는 생각은 언제부터 하게 된 것인가요?

- 시합을 앞두고 긴장은 많이 하는 편인가요?

- 개인적으로 우상같은 파이터가 있을까요?

- 운동선수들은 이미지 트레이닝 같은 것도 많이 한다던데, 선수님도 그런가요?

- 본인만의 좌우명 같은 것이 있다면 듣고 싶습니다.

유수영은 종종 UFC 챔피언 벨트를 한손에 들고 케이지에 오르는 상상을 한다."맞습니다. 활동적인 성격인지라 종목을 가리지 않고 즐겼던 것 같아요. 승부욕도 있는 편인지라 지는 것을 싫어하기도 했고요. 어쨌거나 지금은 운동선수가 됐으니 저와 맞는 길을 걷고 있다고 생각합니다.""하하핫, 그건 아닙니다. 누군가를 상처주고 싶지도 그렇다고 제가 상처받는 것도 좋아하지 않는 성격입니다. 싸움이라는 것은 어쨌든 몸과 마음에 상처를 남기게 되니까요. 하지만 저도 남자인지라 강함에 대한 순수한 동경같은 것은 있었던 것 같아요. 때문에 운동을 통해 강해지고 싶었습니다. 어릴 때부터 무술에 관심이 많았던 이유입니다. 주짓수도 그러한 연장선입니다. 도복을 입고 예를 갖추는 것도 멋있었고 그 가운데 육체와 정신이 성장하는 부분도 마음에 들었습니다."시작은 삼보입니다. 중학교 때 삼보를 했었고 그때부터 본격적으로 그래플링에 대한 관심이 커졌던 것 같아요. 광명시 쪽에 거주하고 있을 때 삼보체육관이 있어서 다녔는데 군포로 이사가면서부터 도복을 입고 할 수 있는 운동이 뭐가 있을까 둘러보다가 주짓수 도장이 보여서 배우게 되었습니다. 광명에 계속 있었으면 베이스가 삼보가 되었을지도 모르겠네요.(웃음)""어릴 때부터 운동을 하긴 했는데요. 파이터의 길을 가야겠다 그런 생각까지는 안했던 것 같아요. 그러던 중 군 입대를 앞두고 프로 시합에 나가봤는데 패했어요. 너무 후회스럽더라고요. 군 생활 중에도 당시 패배가 너무 마음에 쓰였습니다. 실력이 부족하니까 졌겠지만 그것보다 몸과 마음이 제대로 준비가 안되었던 것 같아 후회가 컸죠. 한번 제대로 열심히 노력 해보고 그래도 안되면 다른 길을 찾자고 다짐했습니다. 그리고 전역 후 치른 시합에서 이기면서 저 스스로에 대한 믿음이 생겼던 것 같아요.""처음에는 그랬던 것 같은데 경험이 쌓이면서 좀 줄은 것 같아요. 엄청 많이 긴장을 하는 편까지는 아닌데 아무래도 저도 사람인지라 안 그러려고 해도 긴장이 될 때가 있어요. 시합 때마다 상황에 따라 조금씩 다른 것 같고요. 그럴때면 열심히 훈련했으니 연습경기 할 때처럼만 하자라고 스스로에게 주문을 걸죠. 운동선수가 열심히 훈련을 해야하는 이유입니다. 훈련을 통해 육체가 강해지기도 하지만 정신적으로도 든든하게 무장이 되거든요. 훈련량이 믿는 구석이 되는 선수가 되고 싶습니다.""어릴 때는 조르주 생 피에르를 좋아했습니다. 그러다가 김동현 선배님을 동경하기도 했고 궁극적으로 하빕 누르마고메도프처럼 되고싶어요. 하빕은 그래플러의 끝판왕같은 선수잖아요. 알고도 못 막는 극강의 그래플링! 그래플러라면 동경할 수밖에 없는 선수가 아닐까 싶어요. 그런 이유로 하빕의 열성 팬입니다.""그럼요. 자주하죠. 이미지 트레이닝도 훈련의 연장선입니다. 더 강한 훈련을 소화할 수 있는 원동력을 주고 성장에 대한 훌륭한 자극제 역할을 하죠. 내가 만약 어떤 어떤 선수와 경기를 가지게 되면 어떻게 경기를 풀어나가야 할 것인가부터 UFC 챔피언 벨트를 한 손에 들고 케이지에 오르는 상상도 합니다.(웃음)""어느 것 하나를 탁 정해놓고 지내지 않았던지라 갑자기 좌우명을 물어보셔서 살짝 당황하기는 했는데요. 제가 평소 입버릇처럼 되뇌이는 말들이 있기는 합니다. 열심히 하면 무조건 이룰 수 있다. 노력은 결국 증명한다. 프로는 상상하는 대로 아마추어는 걱정하는 대로 된다 입니다. 여기서 아마추어는 아마추어 선수를 얘기하는 것이 아닙니다. 다들 오해하지 마십시오. 제 마인드나 정신을 프로처럼 항상 유지하고 싶다는 뜻입니다. 이번에도 열심히 준비한 만큼 후회하지 않을 경기 치르고 오겠습니다. 많이 응원해주십시오."