"중국 선수한테 한 번도 진 적 없어, 이번에도 이긴다"

"중국 선수한테 한 번도 진 적 없어, 이번에도 이긴다"

[파워 인터뷰 47] UFC 2연승 도전하는 '유짓수' 유수영

김종수(oetet)
25.08.22 13:43최종업데이트25.08.22 13:43
유수영은 중국 선수에게 한 번도 패한 적이 없다.
유수영은 중국 선수에게 한 번도 패한 적이 없다.유수영 제공

'ROAD TO UFC 시즌3' 밴텀급(61.2kg) 우승자 '유짓수' 유수영(29)이 UFC 2연승 도전에 나선다.

유수영은 오는 23일 (한국시간) 중국 상하이 상하이체육관에서 있을 'UFC 파이트 나이트: 워커 vs 장밍양' 대회에서 'ROAD TO UFC 시즌2' 밴텀급 준우승자 출신 샤오롱(27·중국)과 맞붙는다. 유수영은 "중국 선수한테 한 번도 진 적이 없기에 이번에도 이긴다"고 자신했다.

UFC 본 무대에서도 유짓수는 통했다. 유수영(15승 3패 2무효)은 주짓수 블랙벨트로 그간 아시아 무대에서 강력한 그래플링 실력을 뽐냈다. 지난 3월 UFC 데뷔전에서 AJ 커닝햄을 다섯 차례 테이크다운하고 약 8분가량 컨트롤하며 세계 무대에서도 통한다는 걸 입증했다.

이번엔 ROAD TO UFC 시즌3 오프닝 라운드 이후 1년 3개월 만에 중국 상하이에 돌아와 중국 선수 샤오롱과 맞붙는다. 이미 유수영은 ROAD TO UFC에서 두 차례 중국 선수를 물리친 바 있다.

유수영은 "나는 우승자고 샤오롱은 준우승자다. 여기서부터 차이가 난다"고 큰소리쳤다. 이어 "그래플링이나 타격이나 내가 더 뛰어나고, 속도도 더 빠르다. 늘 연습했던 대로 하면 충분히 승리할 수 있을 것이다"고 장담했다.

우슈 산타 타격가 샤오롱은 시즌2 밴텀급 결승에서 이창호(31)와 맞붙은 바 있다. 치열한 공방 끝에 1 대 2로 스플릿 판정패했지만 UFC의 눈에 들어 계약에는 성공했다. UFC 데뷔전에선 오른손 훅에 이은 해머피스트로 쾅리를 피니시하며 UFC의 선택이 틀리지 않았음을 입증했다.

이번에는 주짓수 실력뿐 아니라 타격 실력도 선보일 예정이다. 유수영은 피니시를 노릴 거냐는 질문에 "침착하게 경기를 운영하는 게 목표다. 유스트라이킹, 유짓수 모두 보여주겠다"고 전략적 승부를 강조했다.

이번 대회는 23일 오후 7시부터 tvN SPORTS와 티빙(TVING)을 통해 생중계되며 유수영의 경기는 오후 6시 30분부터 지연 중계된다.

다음은 지난 18일 화상통화로 진행했던 유수영과의 인터뷰를 일문일답으로 정리한 것이다.

유수영은 다양한 방식으로 샤오롱을 공략할 생각이다.
유수영은 다양한 방식으로 샤오롱을 공략할 생각이다.유수영 제공

"다양한 방식으로 경기를 풀어나가고 싶습니다"

- 시합 준비는 잘 마쳤나요?
"갑작스러웠다면 갑작스러웠고 아니라면 아닐 수도 있겠는데요. 다소 여유있게 오퍼를 받은 것은 아닌지라 다른 경기보다는 살짝 급하게 느껴진 것도 사실이에요. 하지만 한달 정도의 시간이 짧은 것도 아니고 평소에 꾸준하게 운동을 해온 덕택에 큰 무리는 없었던 듯 싶어요. 훈련적인 준비는 잘 마쳤고요. 이제 감량만 잘하면 열심히 싸우고 좋은 경기 보여드릴 수 있을 것으로 생각하고 있습니다. 언제나 그렇듯이 자신있습니다."

- 상대인 샤오롱은 어떤 선수인가요?
"다들 알다시피 'ROAD TO UFC 시즌2' 밴텀급 결승전에서 이창호 선수와 맞붙었던 선수고요. 비록 준우승에 그치기는 했지만 저는 되게 인상적으로 봤습니다. 이창호 선수가 장기인 그래플링으로 라운드 내내 공략했지만 끝까지 버티어내며 판정까지 간 선수입니다. 체력과 맷집은 물론 근성도 모두 좋다고 할 수 있죠. 굉장히 끈질기다고 볼 수 있습니다. 그래플러 디펜스형 타격가인지라 제가 손쉽게 넘겨뜨려서 이길 것으로 보는 분들도 많으신데요. 개인적으로는 결코 만만한 선수가 아니라고 생각합니다."

- 쉽게 넘겨뜨리면 상성상 어렵지 않겠지만 그런 방식이 안 통하면 꼬일 수도 있는 상대겠네요?
"아무래도요. 너무 압도적으로 차이가 나지 않는 이상 상대가 제 주패턴을 알고 대비해오면 어려움을 겪을 수도 있습니다. 제가 그래플링에 능하다는 것은 이제 다들 아는 부분이고 샤오롱 역시 여기에 대한 대비를 철저히 하고 케이지에 오를테니까요. 그래플링 대회가 아니라 종합격투기 잖아요. 때문에 대놓고 그라운드 싸움을 걸기보다는 타격도 섞어가면서 밸런스를 무너뜨리려고 생각하고 있습니다."

- 파이팅 스타일의 다변화를 준비하셨군요?
"그렇죠. 아무래도 대비할게 많아야 상대도 어려움을 겪지 않겠어요. 타격전을 피하기보다는 필요하다면 맞불도 놓고 먼저 공격도 할 생각입니다. 그래플링이야 오랫동안 해온 영역이니까 크게 걱정되지 않아요. 무엇보다 그러한 전술을 잘 수행할 체력이 중요하다고 생각해 이 부분에 신경을 쓰고 준비했습니다."

- 압박형 그래플러라는 점에서 이제는 은퇴한 김동현 선배와 비슷하다는 얘기도 있습니다.
"음, 주로 그래플링을 통해 경기를 풀어나간다는 점에서는 그렇게 보일 수도 있겠네요. 선배님하고는 비슷하면서도 다르다고 생각합니다. 아무래도 선배님이 레슬링 중심이었다면 저는 주짓수가 베이스이니까요. 별명도 유짓수고요.(웃음)"

유수영은 타격까지 겸비한 전천후 그래플러가 되고자한다.
유수영은 타격까지 겸비한 전천후 그래플러가 되고자한다.유수영 제공

"그래플링이 잘 안먹힐 때를 대비해서라도 타격 보강은 꼭 필요"

- 레슬링 중심 그래플러와 주짓수 중심 그래플러는 어떻게 다를까요?
"이건 그냥 제 사견입니다. 레슬링을 베이스로 하시는 분들께서는 이해해주세요. 주짓수를 특기로 하는 저로서는 레슬링을 이길 수 있는 게 주짓수가 아닐까 싶어요. 레슬링같은 경우 뜻대로 경기가 잘 풀리면 정말 강력해요. 포지션을 바꿔가면서 상대를 무력화시킬 수 있죠. 반면 본인이 불리한 포지션으로 가면 상황을 역전시키기 어려운 경우도 많습니다. 탈출하는 데도 많은 힘이 소모되고요. 반면 주짓수는 잘 알려진 것처럼 불리할 것 같은 하위포지션에서도 힘을 쓸 수 있는 무술입니다. 상대적으로 적은 힘으로 반격이 가능합니다. 이른바 변수도 많이 만들어낼 수 있고요. 반격의 한 수가 항상 준비되어 있죠. 제가 주짓수에 자부심이 있는지라 주짓수 중심으로 얘기해봤습니다."

- 하빕 누르마고메도프와 닮았다는 얘기도 많이 나왔어요.
"저도 자주 들었습니다. 한때 팬들 사이에서 그런 얘기가 종종 나왔죠. 초창기에 타격에 자신감이 많지 않을 때는 이기기 위해서 처음부터 끝까지 일관되게 그래플링 압박으로 경기를 풀어나갔어요. 그러다보니 닮았다는 얘기가 나왔던 것 같은데요. 전설적인 파이터와 비교되어서 영광이기는 하지만 제가 더 좋은 선수로 성장하기 위해서는 타격 등 다른 부분에서의 발전이 따라와야 된다고 생각합니다. 그래서 타격 연습도 더더욱 열심히 했고 스탠딩 싸움에서도 성장을 거듭하고 있는 상태입니다."

- 요즘은 레슬러와 주짓떼로의 경계도 희미해진 것 같아요.
"맞습니다. 아무래도 그런 부분이 많죠. 말 그대로 종합격투기인지라 레슬러도 서브미션에 능하고, 주짓떼로 역시 테이크다운 등에서 강점을 가진 선수가 늘어났죠. 어차피 레슬러도 주짓수를 배우고 주짓떼로도 레슬링을 배울 수밖에 없으니까요. 그래서 저도 타격 보강에 더욱 신경을 쓰고 있습니다. 상위권으로 갈수록 테이크다운 디펜스에 강한 선수가 많은지라 대놓고 넘겨뜨리기 쉽지 않습니다. 그래플링에 특화된 경우 테이크다운이 막혀버리면 할게 없어지죠. 그럴 때는 타격으로 풀어나갈 수밖에 없습니다. 때문에 궁극적으로 제가 추구하는 스타일은 타격도 강한 그래플러입니다."

- 타격은 어떤 종목 위주로 하고 있을까요?
"복싱 위주로 하고 있습니다. 주짓떼로같은 경우 타 베이스 선수들에 비해 넘어졌을 때의 부담감이 덜한 편이거든요. 그래서 더 자신있게 주먹을 낼 수 있고 거기에 더해 디테일도 살려나가려고 노력 중입니다."

유수영은 종종 UFC 챔피언 벨트를 한손에 들고 케이지에 오르는 상상을 한다.
유수영은 종종 UFC 챔피언 벨트를 한손에 들고 케이지에 오르는 상상을 한다.유수영 제공

"챔피언이 되는 상상을 가끔합니다. 현실로 이루고 싶습니다"

- 어릴 때부터 운동을 좋아했다고 들었어요.
"맞습니다. 활동적인 성격인지라 종목을 가리지 않고 즐겼던 것 같아요. 승부욕도 있는 편인지라 지는 것을 싫어하기도 했고요. 어쨌거나 지금은 운동선수가 됐으니 저와 맞는 길을 걷고 있다고 생각합니다."

- 흔히 하는 말로 주먹도 좀 쓰셨고요?
"하하핫, 그건 아닙니다. 누군가를 상처주고 싶지도 그렇다고 제가 상처받는 것도 좋아하지 않는 성격입니다. 싸움이라는 것은 어쨌든 몸과 마음에 상처를 남기게 되니까요. 하지만 저도 남자인지라 강함에 대한 순수한 동경같은 것은 있었던 것 같아요. 때문에 운동을 통해 강해지고 싶었습니다. 어릴 때부터 무술에 관심이 많았던 이유입니다. 주짓수도 그러한 연장선입니다. 도복을 입고 예를 갖추는 것도 멋있었고 그 가운데 육체와 정신이 성장하는 부분도 마음에 들었습니다."

- 처음에 제대로 시작한 운동이 주짓수인가요?
시작은 삼보입니다. 중학교 때 삼보를 했었고 그때부터 본격적으로 그래플링에 대한 관심이 커졌던 것 같아요. 광명시 쪽에 거주하고 있을 때 삼보체육관이 있어서 다녔는데 군포로 이사가면서부터 도복을 입고 할 수 있는 운동이 뭐가 있을까 둘러보다가 주짓수 도장이 보여서 배우게 되었습니다. 광명에 계속 있었으면 베이스가 삼보가 되었을지도 모르겠네요.(웃음)"

- 파이터가 되고 싶다는 생각은 언제부터 하게 된 것인가요?
"어릴 때부터 운동을 하긴 했는데요. 파이터의 길을 가야겠다 그런 생각까지는 안했던 것 같아요. 그러던 중 군 입대를 앞두고 프로 시합에 나가봤는데 패했어요. 너무 후회스럽더라고요. 군 생활 중에도 당시 패배가 너무 마음에 쓰였습니다. 실력이 부족하니까 졌겠지만 그것보다 몸과 마음이 제대로 준비가 안되었던 것 같아 후회가 컸죠. 한번 제대로 열심히 노력 해보고 그래도 안되면 다른 길을 찾자고 다짐했습니다. 그리고 전역 후 치른 시합에서 이기면서 저 스스로에 대한 믿음이 생겼던 것 같아요."

- 시합을 앞두고 긴장은 많이 하는 편인가요?
"처음에는 그랬던 것 같은데 경험이 쌓이면서 좀 줄은 것 같아요. 엄청 많이 긴장을 하는 편까지는 아닌데 아무래도 저도 사람인지라 안 그러려고 해도 긴장이 될 때가 있어요. 시합 때마다 상황에 따라 조금씩 다른 것 같고요. 그럴때면 열심히 훈련했으니 연습경기 할 때처럼만 하자라고 스스로에게 주문을 걸죠. 운동선수가 열심히 훈련을 해야하는 이유입니다. 훈련을 통해 육체가 강해지기도 하지만 정신적으로도 든든하게 무장이 되거든요. 훈련량이 믿는 구석이 되는 선수가 되고 싶습니다."

- 개인적으로 우상같은 파이터가 있을까요?
"어릴 때는 조르주 생 피에르를 좋아했습니다. 그러다가 김동현 선배님을 동경하기도 했고 궁극적으로 하빕 누르마고메도프처럼 되고싶어요. 하빕은 그래플러의 끝판왕같은 선수잖아요. 알고도 못 막는 극강의 그래플링! 그래플러라면 동경할 수밖에 없는 선수가 아닐까 싶어요. 그런 이유로 하빕의 열성 팬입니다."

- 운동선수들은 이미지 트레이닝 같은 것도 많이 한다던데, 선수님도 그런가요?
"그럼요. 자주하죠. 이미지 트레이닝도 훈련의 연장선입니다. 더 강한 훈련을 소화할 수 있는 원동력을 주고 성장에 대한 훌륭한 자극제 역할을 하죠. 내가 만약 어떤 어떤 선수와 경기를 가지게 되면 어떻게 경기를 풀어나가야 할 것인가부터 UFC 챔피언 벨트를 한 손에 들고 케이지에 오르는 상상도 합니다.(웃음)"

- 본인만의 좌우명 같은 것이 있다면 듣고 싶습니다.
"어느 것 하나를 탁 정해놓고 지내지 않았던지라 갑자기 좌우명을 물어보셔서 살짝 당황하기는 했는데요. 제가 평소 입버릇처럼 되뇌이는 말들이 있기는 합니다. 열심히 하면 무조건 이룰 수 있다. 노력은 결국 증명한다. 프로는 상상하는 대로 아마추어는 걱정하는 대로 된다 입니다. 여기서 아마추어는 아마추어 선수를 얘기하는 것이 아닙니다. 다들 오해하지 마십시오. 제 마인드나 정신을 프로처럼 항상 유지하고 싶다는 뜻입니다. 이번에도 열심히 준비한 만큼 후회하지 않을 경기 치르고 오겠습니다. 많이 응원해주십시오."

유짓수 유수영 중국상하이
