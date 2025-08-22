OTT로 만나는 레전드 음악인 빌리 조엘의 파란만장 인생사

▲
'빌리 조엘 : 다 그런 거야' 티저 영상 중 한 장면HBO MAX
명배우 톰 행크스가 소유한 '플레이톤'이 공동 제작사로 참여한 (그래서 그의 이름도 제작자 중 한명으로 등록되었다) <빌리 조엘 : 다 그런거야>는 독일 출신 유대인 아버지와 어머니 밑에서 일찌감치 클래식 음악과 피아노 교육을 받으면서 자연스럽게 뮤지션의 길로 접어든 빌리의 어린 시절 이야기부터 출발한다.
재능 많은 음악인 빌리가 처음부터 승승장구한 것은 아니었다. 자신이 어린 시절 자란 롱아일랜드 지역 밴드 해슬스, 아틸라는 말 그대로 "제대로 망한 팀"이었다. 친구의 아내(후일 그의 첫 아내가 된 엘리자베스)와 금지된 사랑에 빠지는 우를 범하기도 했다. 약물과 알코올 중독, 그리고 노숙 생활 등 밑바닥까지 추락했던 그였지만 제 정신을 차리게 만든 건 결국 음악에 대한 열정이었다.
뉴욕 대신 서부지역 LA로 떠난 그는 처참하게 실패한 데뷔 음반 < Cold Spring Harbor >(1972년)의 후속 음반 < Piano Man >(1973년)과 동명 타이틀 곡으로 비로소 첫 번째 상업적 성공을 맛볼 수 있었다. 시행착오를 겪었던 3집 < Streetlife Serenade >(1974년), 자신과 세계관을 실현해줄 밴드 멤버들을 처음 규합했던 4집 < Turnstile >(1976년)의 미지근한 반응으로 위기에 몰리기도 했지만 5집 < The Stranger >(1977년)의 전 세계적인 히트를 통해 빌리 조엘의 음악은 믿고 듣는 신뢰의 상징이 되었다.
오랜 기간 음악적 동료가 되어준 프로듀서 필 라몬(Phil Ramon, 1934~2013)과의 완벽한 협업은 이제 빌리 조엘 음악의 필수 요소로 자리 잡았다. 쉼없이 이어진 투어를 통해 볼 만한 공연 전문 음악인으로도 확실하게 자리매김한 그는 그래미 올해의 음반상을 수상한 명작 < 52nd Street >(1978년), 생애 첫 빌보드 1위곡 'It's Still Rock'n Roll To Me'를 배출한 < Glass Houses >(1980년) 등을 연달아 발표하면서 누구도 넘볼 수 없는 화려한 전성기의 문을 활짝 열었다.
이혼, 창작 활동 중단... 굴곡진 인생사