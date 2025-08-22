롯데 추락·두산 반등... KBO 5강 경쟁 최대 변수는?

KBO

2025 KBO리그 팀순위 현황(8/21 기준) (출처: KBO SNS)올시즌을 앞두고 상위권 후보로 꼽혔던 KIA와 KT는 5할 승률을 오가며 희망을 이어가고 있다. KIA는 외국인 타자 위즈덤의 극심한 기복과 불펜 불안이 가장 고민거리다. 위즈덤은 최근 홈런포를 터뜨리며 살아나는 기색이지만 마무리 정해영은 계속된 부진으로 2군에 내려간 상황이다.KT는 리그 정상급 선발진을 바탕으로 중위권을 지켜왔지만 지친 불펜과 힘이 확 떨어진 타선이 시즌 막판 변수로 작용할 수 있다. 신인왕이 유력한 안현민과 시즌 후 FA가 되는 강백호가 시너지 효과를 일으켜야 6년 연속 가을야구가 가능할 것으로 보인다.5위~8위 사이를 오가는 NC는 최근 10경기에서 6승 4패로 상승세를 보이고 있다. 외국인 원투펀치가 안정을 되찾으며 5강 희망을 키우고 있다. 유격수 골든글러브가 유력한 김주원을 필두로 해서 외국인 3인방의 활약에 기대를 걸고 있다.삼성과 두산의 막판 추격도 흥미로운 대목이다. 5연패 후 4연승을 달렸던 삼성은 5위와의 간격을 유지하며 다시 가을야구를 노리고 있다. 남은 일정에서 경기력의 기복을 줄이는 것이 5위권 진입의 열쇠다.시즌 막판 돌풍을 일으키고 있는 두산은 무려 7연승을 달리며 5위 KT와의 격차를 3경기로 좁혔다. 특유의 뒷심을 앞세워 5강 경쟁에 최대 변수가 되고 있다. 장기 연승의 후유증 없이 막판 상승세를 이어갈 수 있다면 최대 이변의 주인공이 될 수 있다는 평가다.