한국에서 찬란하게 마무리된 '브랫 서머'

▲
지난 8월 15일 '원 유니버스 페스티벌'에서 내한 공연을 펼친 찰리 xcx이현파(본인 촬영)
80번째 광복절이었던 8월 15일, '원 유니버스 페스티벌'이 열린 경기도 과천 서울대공원 인근은 때 아닌 형광색 옷 차림으로 가득 했다. 그리고 그들의 티셔츠에는 대부분 'Brat'이라는 글자가 적혀 있었다. 모두가 헤드라이너(간판 공연자) 찰리 xcx를 보러 왔음을 알 수 있었다.
2024 영국 콜린스 사전은 'Brat'을 '올해의 단어'로 선정했다. "버릇없는 녀석"이라는 본래 의미는 '자신감있고 독립적인, 재미를 즐기는' 등의 긍정적인 의미로 탈바꿈했다. 2024년에 발표된 영국 싱어송라이터 찰리 xcx의 앨범 < Brat > 때문이었다.
찰리 xcx는 2024년 팝 최대 이변의 주인공이었다. < Brat >은 그녀가 십 여년간 파헤쳐 온 전자 음악, 그리고 하이퍼 팝(Hyper Pop)이라는 단어로 대변되는 실험성과 해체주의의 종착역이었다. 찰리 xcx는 클럽의 환희 가운데에서도 진솔한 사색을 할 수 있음을 증명했다. 외모에 대한 강박, 여성으로서의 자의식, 당대 팝스타들에 대한 열등감, 자부심을 한 앨범에 두루 담았다. 라임 그린색 아트 워크, 저화질의 글씨체로 그 누구와도 단절된 자신만의 예술 세계를 천명했다. 음악 마니아와 대중이 함께 열광했다.
온라인 공간에는 찰리 xcx로부터 모티브를 얻은 프로필 사진이 넘쳐났다. 사람들은 앨범에 담긴 거침없는 삶의 태도를 자신의 것으로 받아 들였다. 카말라 해리스 전 민주당 대선 후보 역시 이 열풍에 숟가락을 얹을 정도였다. 찰리 xcx는 이 앨범으로 3개의 그래미 트로피를 거머쥐었고, 영국 브릿 어워드에서는 올해의 앨범상 등 5관왕에 오르며 주인공이 되었다. 그리고 사람들은 이 시기를 'Brat Summer(브랫 서머)'라고 명명했다.
찰리 xcx는 다른 팝스타들과 어떻게 달랐나