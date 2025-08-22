'머티리얼리스트' 독특한 오프닝, 결말 보니 이해된다

소니 픽처스 코리아

마치 망치에 얻어맞듯이 순간적으로 현실감을 부여하는 셀린 송 특유의 작법은 이 야심 찬 시도를 뒷받침한다. 전작 <패스트 라이브즈>에서 셀린 송은 남녀 주인공이 감동적으로, 운명적으로 재회하거나 관계가 진전해야 할 것 같은 순간마다 갑작스럽게 차가운 현실의 제약을 상기하면서 분위기를 전환하는 연출과 편집을 선보인 바 있다. <머티리얼리스트>에서도 이 독특한 리듬은 제 역할을 해낸다.



우연히 재회한 루시와 존이 미련에 흔들리려는 찰나를 포착하는 장면이 대표적이다. 둘의 분위기가 끈적해지려는 순간, 그들이 이별한 날의 모습이 갑자기 삽입된다. 시끄러운 뉴욕의 도로 소음, 주차 비용이 마음에 안 드는 존의 불평, 5주년 기념일에도 어떻게든 돈을 아끼려는 존과 그의 가난함이 서운하고 짜증 난 루시의 이별 통보가 어우러진 덕분에 멜로로 흐를 것 같던 흐름은 단숨에 깨져 버린다.



이처럼 솔직하고도 노골적인 이별 통보와 비슷한 장면이 추가로 등장한 덕분에 <머티리얼리스트>는 최소한의 설득력을 유지한 채 관객을 마지막 장면까지 끌고 가는 데 성공한다. 지극히 현실적이고 직간접적으로 경험할 수 있는 사건이 자칫 지나치게 판타지적인 로맨스로 흐를 수 있는 이야기의 균형감을 잡아주기 때문이다.



엔딩 크레디트가 마련한 기회



그렇지만 셀린 송의 결론이 모든 관객을 설득하지는 못한다. 관객의 결혼관과 연애관에 따라 감상은 천지 차이기 때문이다. 만약 셀린 송이 제시한 사랑과 결혼의 관념이 본래 본인의 신념과 일치한다면 <머티리얼리스트>는 너무나도 낭만적인 영화다. 반대의 경우라면 이 영화는 너무나도 비현실적이고, 순진하며, 심지어 강적일 수 있다. 물질적인 조건의 중요성을 강조하는 사람들을 가르치려는, 교조적 인상을 남길 테니까.



다만 엔딩 크레디트까지 보고 나면 <머티리얼리스트>의 결말이 마냥 독단적으로 느껴지지는 않는다. 엔딩 크레디트는 화려한 결혼식이 아니라 시청이나 법원에서 간단한 법적 절차만으로 진행되는 '시빌 웨딩(Civil Wedding)'을 치르는 수많은 커플(오프닝의 원시인 커플을 포함해서)을 보여준다. 이는 마치 낭만적 결혼과 물질적 결혼 어디에도 치우치지 않는 중립적인 광경을 보면서 영화 내용을 곱씹어 보라는 의도 같기도 하다.



결국 스탠리 큐브릭의 < 2001: 스페이스 오디세이 >를 연상시키는 독특한 오프닝과 현실적인 엔딩 크레디트의 조합을 보다 보면 이 작품은 과감한 주장을 제시하고 논쟁을 일으키는 것 자체가 목적이 아니었을까 싶기도 하다. 결론에 동의하든 안 하든, 시대에 따라 변하는 사랑과 결혼의 관념에 대해 고민할 장을 제공하는 것. 삼각 로맨스 영화에서 마주할 거라 기대하지 않았기에 <머터리얼리스트>의 시도는 더욱 당황스럽고, 야심 차다.

영화 <머티리얼리스트> 스틸컷뉴욕의 결혼정보회사에서 가장 날 나가는 커플 매니저 루시(다코타 존슨)도 예외는 아니다. 배우 지망생이었던 과거에는 낭만적 사랑의 추종자였지만, 지금은 정반대로 속물적이다. 그녀는 타인을 만나면 언제나 그 사람의 견적을 재기 시작한다. 키와 외모, 학력과 재력, 나이와 직업 등 물질적인 가치로 평가할 수 있는 모든 조건을 줄 세워서 등급을 매기는 게 바로 그녀의 일이니까.따라서 고객의 결혼식장에서 해리를 만나고, 그가 대시를 해온 순간 루시의 선택지는 하나밖에 없었다. 그의 고백을 받아주고, 행복한 연애를 즐기다가 결혼식을 올리는 것. 해리는 모든 조건이 완벽했으니까. 그는 잘생겼고, 키도 적당히 크고, 억대 연봉을 받는 금융업 종사자이며, 수십억짜리 아파트와 펜트하우스를 가진 데다가, 성격도 매너 있고 돈을 아끼는 구두쇠 기질도 없다.그런데 정작 그녀는 해리와는 사랑에 빠지지 못한다. 그보다는 해리를 만난 결혼식에서 우연히 재회한 전 남자 친구 존에게 더 마음이 열린다. 그 차이는 루시와 두 사람의 대화 내용에서 엿볼 수 있다. 루시와 해리는 서로의 조건에 관해서만 이야기한다. 각자의 장점이 어떻게 서로를 보완해 줄 것인지, 그들의 연애와 결혼이 더 좋은 투자로 이어질 것인지에 관한 이야기로 가득하다.반면에 그들의 대화에는 사람이 등장하지 않는다. 해리는 루시의 외모, 지적 능력, 공감력은 높게 평가하지만, 그녀라는 사람에게는 정작 관심이 없다. 루시가 근심으로 가득해도 전혀 눈치채지 못할 정도다. 루시도 다르지 않다. 그와 처음으로 섹스하는 순간에도, 그녀의 눈은 해리의 아파트 내부를 둘러보기에 바쁘다. 처음으로 루시가 해리의 다리에 있는 흉터를 궁금해하는 순간 대화를 피하는 모습은 이 관계를 단적으로 보여준다.존과 루시의 대화는 다르다. 그들의 대화 속에는 사람이 존재한다. 존의 연극 뒤풀이에서 둘이 짧게 나누는 대화만 봐도 알 수 있다. 존은 한두 마디만 주고받아도 그녀가 연극에 집중하지 못했고, 직장에서의 사건 때문에 근심과 걱정이 가득하다는 사실을 알아챈다. 비록 모든 술값을 계산한 해리가 뒤풀이 자리의 주인공이 됐고, 루시의 면도 세워줬지만, 정작 루시와 인간적으로 교감한 사람은 해리가 아니다. 바로 존이다.이 차이점을 영화는 루시의 시점에서 재해석해 보여준다. 회사에서 루시는 난관에 부딪힌다. 그녀가 주선한 데이트에 나간 고객, 소피가 폭행과 스토킹 당하는 사건이 발생하면서 법적 분쟁에 얽힌 것. 루시는 소피에게 사과하려 하지만, 무책임한 말만 되풀이하고 만다. 상대방이 직업도, 키도, 나이도 속인 사실을 모른 채, 사람을 알아보지 못하고 그저 조건이 맞는 상품끼리 매칭한 그녀의 책임은 절대 지워지지 않으니까.그 순간 그녀는 깨닫는다. 물질과 조건은 허상이지만, 그 뒤에 숨어있는 사람은 진상이라는 것. 물질적 조건은 언제든 사라지거나 꾸며낼 수도 있지만 사람은 그렇지 않다는 것. 이 사건을 계기로 루시는 다른 사람이 된다. 이전처럼 데이트 상대방의 조건에 집착하는 고객에게 맞춰주지 않고 그들의 환상을 냉철하게 깨버린다. 소피가 도움을 청하면 즉시 달려가서 그녀를 도와주기도 한다. 고객을 담당하는 매니저가 아니라, 친구로서.존과 함께 즉흥적으로 떠난 여행 동안 나누는 대화에는 그녀의 변화와 깨달음이 함축되어 있다. 우연히 참석한 결혼식을 지켜보며 루시와 존은 조건만 보면 반대해야 할 결혼에 관해 이야기한다. 결혼과 출산, 육아와 가정이 서로에게 가져다줄 긍정적인 변화와 현실적인 어려움에 대해서 가감 없이 털어놓는다. 고급스러운 레스토랑에서 데이트할 때 해리와 한 번도 나눠 보지 않은 대화다.이 대화 끝에 루시는 모든 조건이 완벽한 해리 대신 존에게 마음의 문을 연다. 사랑과 결혼은 사람 간의 일이지, 잘 들어맞는 조건만으로 이뤄지는 게 아니니까. 현대인들을 위한 경제적 언어로 이 선택의 이유를 한 번 더 번역해 주기도 한다. 결혼을 계약과 투자의 개념으로 본다면, 루시는 언제든 가치가 변동할 수 있는 존의 직업과 가난함보다는 보장되어 있다는 확신을 준 존의 사랑과 사람 됨됨이에 투자를 결심한 셈이다.바로 이 지점에서 영화는 오프닝 장면을 다시 등장시키며 낭만적 사랑의 가치를 찬송한다. 존이 공원 데이트 도중 나눠 먹을 음식을 잔뜩 사서 루시에게 가져다주는 장면은 원시인이 꽃다발을 사랑하는 여자에게 가져다준 모습과 겹친다. 또 승진하고 연봉도 인상될 거라는 소식을 루시가 전화로 듣는 순간, 존은 꽃을 꺾어 만든 반지를 루시의 손가락에 끼워준다. 원시인이 그랬듯이.이 장면은 다음과 같이 말하는 듯하다. 방금 루시가 들은 소식처럼 경제적 조건은 더 좋아질 수도 있고, 반대로 더 나빠질 수도 있다. 하지만 바로 이 반지, 그리고 반지에 담긴 사랑만큼은 변하지 않을 거라고. 이는 흥미롭고도 대담한 왜곡이라서 더 인상적이다. 절대적 진리라 할 수 없는 낭만적 사랑이라는 관념에 정당성을 부여하기 위해서 태초의 인류까지 시간을 역행하는 이 시도는 야심 찬 영화적 허용이 아닐 수 없기 때문이다.