정찬성과 김동현의 제자들, 나란히 결승행 티켓 잡을까?

UFC 제공

큰사진보기 ▲정찬성의 제자 라이트급 박재현 UFC 제공

코리안좀비의 제자 '천재 1호'와 '천재 2호' 역시 모두 출격한다. '천재 1호' 박재현(8승 3패)은 호주의 돔 마르 판(7승 2패)과 격돌한다.



박재현은 오프닝라운드에서 테이크다운에 이은 그라운드 앤 파운드로 압도적인 경기력을 보여주며 전 이터널MMA 챔피언 잭 베커를 피니시하고 4강에 진출했다. 마르 판은 끈덕진 그래플링 실력을 자랑하는 강자다.



박재현은 마르 판에 대해 "팔다리가 길고, 그래플링을 잘한다. 체력이 좋고, 끈질긴 선수같다"고 평가했다. 이어 "내가 모든 면에서 두루두루 더 낫다고 생각하고, 그만큼 자신도 있다. 서브미션이든 KO든 피니시할 수 있다"고 승리를 확신했다.



'천재 2호' 장윤성(7승 1패)은 HEX 웰터급 챔피언 키트 캠벨(15승 7패)과 논토너먼트 웰터급 경기로 맞붙는다. 장윤성은 UFC 출신 파이터 사토 타카시와 아베 다이치를 연달아 쓰러뜨리며 6연승을 달리고 있다. 캠벨은 오프닝 라운드 논토너먼트 경기에서 사토 쇼고에게 니킥에 이은 그라운드 앤 파운드 TKO승을 거뒀다.



장윤성은 캠벨에 대해 "펀치랑 킥을 주로 사용하며, 기회를 잡으면 폭발적으로 피니시하는 선수이지만 전체적으로 나의 타격 레벨이 더 위에 있다"고 자신감을 드러냈다. 시원시원한 타격가를 자처하는 장윤성은 "키트 캠벨은 KO될 것이다"고 경고했다. 이번 경기에서 멋진 승리를 거둘 경우 장윤성은 UFC와 계약할 가능성이 있다.



ROAD TO UFC 시즌 4 준결승은 오는 8월 22일 오후 7시에 tvn SPORTS와 TVING을 통해 중계된다. 오후 9시에 '에피소드 5'가 끝나고 '에피소드 6'이 이어진다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 정찬성의 제자 라이트급 박재현코리안좀비의 제자 '천재 1호'와 '천재 2호' 역시 모두 출격한다. '천재 1호' 박재현(8승 3패)은 호주의 돔 마르 판(7승 2패)과 격돌한다.박재현은 오프닝라운드에서 테이크다운에 이은 그라운드 앤 파운드로 압도적인 경기력을 보여주며 전 이터널MMA 챔피언 잭 베커를 피니시하고 4강에 진출했다. 마르 판은 끈덕진 그래플링 실력을 자랑하는 강자다.박재현은 마르 판에 대해 "팔다리가 길고, 그래플링을 잘한다. 체력이 좋고, 끈질긴 선수같다"고 평가했다. 이어 "내가 모든 면에서 두루두루 더 낫다고 생각하고, 그만큼 자신도 있다. 서브미션이든 KO든 피니시할 수 있다"고 승리를 확신했다.'천재 2호' 장윤성(7승 1패)은 HEX 웰터급 챔피언 키트 캠벨(15승 7패)과 논토너먼트 웰터급 경기로 맞붙는다. 장윤성은 UFC 출신 파이터 사토 타카시와 아베 다이치를 연달아 쓰러뜨리며 6연승을 달리고 있다. 캠벨은 오프닝 라운드 논토너먼트 경기에서 사토 쇼고에게 니킥에 이은 그라운드 앤 파운드 TKO승을 거뒀다.장윤성은 캠벨에 대해 "펀치랑 킥을 주로 사용하며, 기회를 잡으면 폭발적으로 피니시하는 선수이지만 전체적으로 나의 타격 레벨이 더 위에 있다"고 자신감을 드러냈다. 시원시원한 타격가를 자처하는 장윤성은 "키트 캠벨은 KO될 것이다"고 경고했다. 이번 경기에서 멋진 승리를 거둘 경우 장윤성은 UFC와 계약할 가능성이 있다.ROAD TO UFC 시즌 4 준결승은 오는 8월 22일 오후 7시에 tvn SPORTS와 TVING을 통해 중계된다. 오후 9시에 '에피소드 5'가 끝나고 '에피소드 6'이 이어진다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 김동현제자 정찬성제자 중국상하이 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 전) 디지털김제시대 취재기자 / 전) 데일리안, 전) 홀로스, 전) 올레 , 전) 이코노비 객원기자 / 농구카툰 크블매니아, 야구카툰 야매카툰 스토리 / 점프볼 '김종수의 농구人터뷰', 농구카툰 'JB 농구툰, '농구상회' 연재중 / 점프볼 객원기자 / 시사저널 스포츠칼럼니스트 / 직업: 인쇄디자인 사무실 이 기자의 최신기사 "한국 윤창민에게 미안하지만 지금은 내가 빛날 시간이다"

김동현의 제자 라이트급 김상욱'스턴건' 김동현과 '코리안 좀비' 정찬성의 제자들이 UFC 입성을 노린다.UFC는 오는 8월 22일 (한국시간) 중국 상하이 상하이 체육관에서 'ROAD TO UFC 시즌 4' 준결승을 개최한다. 이번 대회에는 김동현의 제자 페더급 윤창민(30)과 라이트급 김상욱(31), 정찬성의 제자 라이트급 박재현(23)과 웰터급 장윤성(22)이 출전한다.ROAD TO UFC는 아시아 유망주에게 UFC 진출 기회를 제공하는 토너먼트다. 시즌 4에서는 32명의 MMA 선수들이 플라이급(56.7kg), 밴텀급(61.2kg), 페더급(65.8kg), 라이트급(70.3kg) 4개 체급에서 경쟁해 16명의 선수가 준결승에 진출했다. 각 체급 우승자는 UFC와 계약한다. 추가 기회를 제공하기 위해 논토너먼트 웰터급 경기도 열린다.'빅하트' 윤창민(8승 1무 2패)은 페더급 준결승에서 호주 이터널MMA 챔피언 세바스찬 살레이(9승 1패)와 격돌한다. 윤창민은 지난 5월 열린 오프닝 라운드에서 타격과 그래플링 양면에서 뛰어난 경기력을 선보이며 일본 딥 챔피언 아오이 진을 물리치고 준결승에 올랐다. 이번 상대 살레이는 가라테 베이스의 타격가로 다채로운 타격과 수 싸움이 돋보이는 파이터다.윤창민은 살레이에 대해 "어떻게든 이기는 방법을 찾는 파이터다"고 높게 평가하면서도 "타격이면 타격, 레슬링이면 레슬링, 모든 방면에서 이기는 그림을 만들어 내겠다"는 자신감을 피력했다.'프로그맨' 김상욱(12승 3패)은 중국의 산타 타격가 런야웨이(9승 3패)와 맞붙는다. 김상욱은 오프닝 라운드에서 그래플링 난전 끝에 유도가 카미야 다이치를 그라운드 앤 파운드로 피니시하고 준결승에 진출했다. 결승 진출 경쟁자 런야웨이는 89%의 피니시율을 자랑하는 킬러다.김상욱은 런야웨이에 대해 "타격 쪽에 많이 치우친 선수라 그래플링이 약하지 않을까 싶다. 종합격투기적으로는 내가 우세하다"고 평가했다. 이어 "타격이 될지 서브미션이 될지 잘 모르겠지만 우선 판정은 가지 않는다는 확신이 있다"고 피니시승을 장담했다.