정찬성과 김동현의 제자들, 나란히 결승행 티켓 잡을까?

김동현의 제자 라이트급 김상욱UFC 제공
'스턴건' 김동현과 '코리안 좀비' 정찬성의 제자들이 UFC 입성을 노린다.
UFC는 오는 8월 22일 (한국시간) 중국 상하이 상하이 체육관에서 'ROAD TO UFC 시즌 4' 준결승을 개최한다. 이번 대회에는 김동현의 제자 페더급 윤창민(30)과 라이트급 김상욱(31), 정찬성의 제자 라이트급 박재현(23)과 웰터급 장윤성(22)이 출전한다.
ROAD TO UFC는 아시아 유망주에게 UFC 진출 기회를 제공하는 토너먼트다. 시즌 4에서는 32명의 MMA 선수들이 플라이급(56.7kg), 밴텀급(61.2kg), 페더급(65.8kg), 라이트급(70.3kg) 4개 체급에서 경쟁해 16명의 선수가 준결승에 진출했다. 각 체급 우승자는 UFC와 계약한다. 추가 기회를 제공하기 위해 논토너먼트 웰터급 경기도 열린다.
'빅하트' 윤창민(8승 1무 2패)은 페더급 준결승에서 호주 이터널MMA 챔피언 세바스찬 살레이(9승 1패)와 격돌한다. 윤창민은 지난 5월 열린 오프닝 라운드에서 타격과 그래플링 양면에서 뛰어난 경기력을 선보이며 일본 딥 챔피언 아오이 진을 물리치고 준결승에 올랐다. 이번 상대 살레이는 가라테 베이스의 타격가로 다채로운 타격과 수 싸움이 돋보이는 파이터다.
윤창민은 살레이에 대해 "어떻게든 이기는 방법을 찾는 파이터다"고 높게 평가하면서도 "타격이면 타격, 레슬링이면 레슬링, 모든 방면에서 이기는 그림을 만들어 내겠다"는 자신감을 피력했다.
'프로그맨' 김상욱(12승 3패)은 중국의 산타 타격가 런야웨이(9승 3패)와 맞붙는다. 김상욱은 오프닝 라운드에서 그래플링 난전 끝에 유도가 카미야 다이치를 그라운드 앤 파운드로 피니시하고 준결승에 진출했다. 결승 진출 경쟁자 런야웨이는 89%의 피니시율을 자랑하는 킬러다.
김상욱은 런야웨이에 대해 "타격 쪽에 많이 치우친 선수라 그래플링이 약하지 않을까 싶다. 종합격투기적으로는 내가 우세하다"고 평가했다. 이어 "타격이 될지 서브미션이 될지 잘 모르겠지만 우선 판정은 가지 않는다는 확신이 있다"고 피니시승을 장담했다.