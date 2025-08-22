조선시대로 떠난 윤아, 남자 주인공 교체 '악재' 딛고 흥행 견인할까

jtbc 화면 캡처

2023년 윤아가 출연했던 <킹더랜드>는 역대 jtbc 드라마 중 최고 시청률 7위에 올라있다.<엑시트>를 통해 배우로서 전성기를 맞은 윤아는 2020년 드라마 <허쉬>와 2021년 영화 <기적>이 연속으로 좋은 결과를 얻지 못하면서 아쉬움을 남겼다. 하지만 윤아는 2022년 드라마 <빅마우스>에서 이종석과 부부로 출연하며 좋은 연기를 보여줬고 그 해 MBC 연기대상에서 베스트커플상과 최우수상을 수상했다. 윤아는 전편에 비해 분량이 늘어난 <공조2:인터내셔널>을 통해 698만 관객을 동원했다.코로나 시대를 지나고 다시 전성기를 맞은 윤아는 2023년 2PM 출신의 이준호와 함께 JTBC 드라마 <킹더랜드>에 출연했다. 윤아는 <킹더랜드>에서 최고급 킹호텔의 한 달 짜리 단기 실습생에서 모든 호텔리어의 꿈인 VVIP 라운지 '킹더랜드'로 올라서는 악바리 호텔리어 천사랑을 연기했다. <킹더랜드>는 13.79%의 최고 시청률로 역대 jtbc 드라마 시청률 7위를 기록하며 윤아의 또 다른 대표작이 됐다.지난 13일 <엑시트>의 이상근 감독이 연출한 신작 <악마가 이사왔다>가 아쉬운 흥행 성적을 기록하고 있는 가운데 윤아는 23일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <폭군의 셰프>를 통해 2년 만에 드라마로 복귀한다. <폭군의 셰프>는 최고의 순간 과거로 타임 슬립한 주인공이 절대 미각의 왕을 상대로 벌이는' 서바이벌 판타지 로코'로 윤아는 조선시대로 시간 여행을 하게 된 미슐랭 3스타 셰프 연지영을 연기한다.<폭군의 셰프>에는 윤아 외에도<일타스캔들>과 <이번 생도 잘 부탁해>, <하이라키> 등에 출연하며 얼굴을 알렸던 신예 이채민이 연산군을 모티브로 만든 가상의 왕 이헌 역을 맡아 윤아와 연기 호흡을 맞춘다. 이 밖에 강한나는 장녹수를 모티브로 만든 이헌의 후궁 강목주를 연기하고 <범죄도시1,2>에서 코믹한 연기를 보여줬던 최귀화는 이헌의 숙부 제산대군 역을 맡아 악역에 도전할 예정이다.<폭군의 셰프>는 당초 <더 글로리>의 전재준, <오징어게임2,3>의 조현주로 유명한 박성훈이 주인공 이헌을 연기할 예정이었다. 하지만 작년 연말 박성훈이 <오징어게임> 패러디 성인물 표지 사진을 SNS에 올리면서 논란이 됐고 결국 <폭군의 셰프>에서 하차했다. 과연 윤아는 시작하기 전부터 '남자 주인공 교체'라는 악재가 있었던 <폭군의 셰프>를 성공으로 이끌며 드라마 3연속 흥행을 이어갈 수 있을까.