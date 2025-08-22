사이트 전체보기
조선시대로 떠난 윤아, 남자 주인공 교체 '악재' 딛고 흥행 견인할까

Editor's Choice

본문듣기

조선시대로 떠난 윤아, 남자 주인공 교체 '악재' 딛고 흥행 견인할까

[프리뷰] 23일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <폭군의 셰프>에 출연하는 윤아

양형석(utopia697)
25.08.22 12:06최종업데이트25.08.22 12:06
10대 시절 모델로 데뷔한 이종석은 2010년 <시크릿가든>에서 작곡가 썬을 연기하며 주목 받았고 시트콤 <하이킥!짧은 다리의 역습>과 드라마 <학교2013>에 잇따라 출연하며 배우로서 인지도를 높였다. 그리고 이종석은 2013년 SBS 드라마 <너의 목소리가 들려>에서 타인의 마음을 읽는 초능력 소년 박수하 역을 맡아 SBS 연기대상 10대스타상과 최우수상을 수상하면서 일약 '대세스타'로 급부상했다.

영화 <관상>과 <피 끓는 청춘>, 드라마 <닥터 이방인>,<피노키오>,<W>,<당신이 잠든 사이에>,<로맨스는 별책부록> 등에 출연한 이종석은 2022년 드라마 <빅마우스>에서 천재 사기꾼으로 지목되는변호사 박창호를 연기했다. <빅마우스>는 최고 시청률 13.7%를 기록하며 많은 사랑을 받았고 이종석은 연말 MBC 연기대상에서 대상을 수상하며 연기자로서 정점을 찍었다(닐슨코리아 시청률 기준).

이종석은 지난 10일 종영한 tvN 주말드라마 <서초동>을 최고 시청률 7.7%로 이끌며 건재를 보여줬고 tvN에서는 23일 <서초동>의 후속으로 새 주말드라마 <폭군의 셰프>이 첫 방송된다. 그리고 <폭군의 셰프>에는 3년 전 <빅마우스>에서 이종석과 부부로 출연했던 배우가 주연을 맡아 이종석과 바통을 이어 받는다. 2023년 jtbc의 <킹더랜드> 이후 2년 만에 드라마에 복귀하는 윤아가 그 주인공이다.

꾸준한 도전 끝에 <공조>·<엑시트> 연속 흥행

윤아는 데뷔 후 첫 주연 영화였던 <엑시트>를 통해 무려 942만 관객을 동원했다.
윤아는 데뷔 후 첫 주연 영화였던 <엑시트>를 통해 무려 942만 관객을 동원했다.(주)씨제이이엔엠

소녀시대로 데뷔하기 3주 전, 드라마 <9회말2아웃>에 출연하며 먼저 대중들에게 선을 보인 윤아는 소녀시대 활동 초기였던 2008년 KBS 일일드라마 <너는 내 운명>에서 주인공 장새벽을 연기했다. <너는 내 운명>은 '막장 드라마'라는 비판과 별개로 최고 시청률 43.6%를 기록하며 큰 인기를 얻었고 윤아는 중·장년층 시청자들에게 '새벽이'로 불리며 소녀시대 멤버들 중 가장 먼저 얼굴을 알렸다.

소녀시대가 2009년을 기점으로 최고의 걸그룹으로 성장한 후에도 윤아는 2009년 드라마 <신데렐라맨>에 출연하며 가수와 연기 활동을 병행했다. 하지만 2012년 1인2역에 도전했던 드라마 <사랑비>와 2013년 연예부 기자를 연기했던 <총리와 나>가 연속으로 한 자리 수 시청률에 그치고 말았다. 비슷한 시기 미쓰에이의 수지가 <드림하이>와 <건축학개론>으로 큰 성공을 거둔 것과 대조적인 성과였다.

하지만 몇 번의 연기 도전이 실패로 돌아가면 다시 가수 활동에 집중하거나 예능 등 다른 쪽으로 활로를 찾는 일부 아이돌 출신들과 달리 윤아는 몇 번의 시련에도 연기 활동을 게을리하지 않았다. 2015년 웹드라마 < Summer Love >와 2016년 중국 드라마 <무신 조자룡>, tvN의 <더케이투>에 출연하며 착실하게 연기 경력을 쌓은 윤아는 2017년 <왕은 사랑한다>에서 입대를 앞둔 임시완과 호흡을 맞췄다.

연기자 데뷔 후 10년 동안 드라마에서만 활동하던 윤아는 2017년 1월에 개봉한 <공조>를 통해 영화에 데뷔했다. 윤아는 주인공이 아닌 림철령(현빈 분)에게 반하는 강진태(유해진 분)의 처제로 분량이 썩 많지 않았지만 유쾌한 연기로 관객들의 호평을 받았다. <공조>는 781만 관객을 동원하며 크게 흥행했고 대중들은 <공조>를 통해 윤아의 새로운 매력을 발견했다(영화관입장권 통합전산망 기준).

영화 데뷔작 <공조>로 '흥행의 맛'을 경험한 윤아는 2019년 재난탈출 액션 영화 <엑시트>에서 조정석이 연기한 이용남의 대학 산악 동아리 후배 정의주 역을 맡았다. 윤아는 액션 장면이 적지 않은 <엑시트>에서 몸을 사리지 않는 과감한 연기를 선보였다. 윤아의 열연 덕에 <엑시트>는 942만 관객을 동원하며 2019년에 개봉한 한국 영화 중 '천만영화' <극한직업>과 <기생충>에 이어 흥행 3위를 기록했다.

<폭군의 셰프>에서 타임슬립 판타지 로코 도전

2023년 윤아가 출연했던 <킹더랜드>는 역대 jtbc 드라마 중 최고 시청률 7위에 올라있다.
2023년 윤아가 출연했던 <킹더랜드>는 역대 jtbc 드라마 중 최고 시청률 7위에 올라있다.jtbc 화면 캡처

<엑시트>를 통해 배우로서 전성기를 맞은 윤아는 2020년 드라마 <허쉬>와 2021년 영화 <기적>이 연속으로 좋은 결과를 얻지 못하면서 아쉬움을 남겼다. 하지만 윤아는 2022년 드라마 <빅마우스>에서 이종석과 부부로 출연하며 좋은 연기를 보여줬고 그 해 MBC 연기대상에서 베스트커플상과 최우수상을 수상했다. 윤아는 전편에 비해 분량이 늘어난 <공조2:인터내셔널>을 통해 698만 관객을 동원했다.

코로나 시대를 지나고 다시 전성기를 맞은 윤아는 2023년 2PM 출신의 이준호와 함께 JTBC 드라마 <킹더랜드>에 출연했다. 윤아는 <킹더랜드>에서 최고급 킹호텔의 한 달 짜리 단기 실습생에서 모든 호텔리어의 꿈인 VVIP 라운지 '킹더랜드'로 올라서는 악바리 호텔리어 천사랑을 연기했다. <킹더랜드>는 13.79%의 최고 시청률로 역대 jtbc 드라마 시청률 7위를 기록하며 윤아의 또 다른 대표작이 됐다.

지난 13일 <엑시트>의 이상근 감독이 연출한 신작 <악마가 이사왔다>가 아쉬운 흥행 성적을 기록하고 있는 가운데 윤아는 23일 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <폭군의 셰프>를 통해 2년 만에 드라마로 복귀한다. <폭군의 셰프>는 최고의 순간 과거로 타임 슬립한 주인공이 절대 미각의 왕을 상대로 벌이는' 서바이벌 판타지 로코'로 윤아는 조선시대로 시간 여행을 하게 된 미슐랭 3스타 셰프 연지영을 연기한다.

<폭군의 셰프>에는 윤아 외에도<일타스캔들>과 <이번 생도 잘 부탁해>, <하이라키> 등에 출연하며 얼굴을 알렸던 신예 이채민이 연산군을 모티브로 만든 가상의 왕 이헌 역을 맡아 윤아와 연기 호흡을 맞춘다. 이 밖에 강한나는 장녹수를 모티브로 만든 이헌의 후궁 강목주를 연기하고 <범죄도시1,2>에서 코믹한 연기를 보여줬던 최귀화는 이헌의 숙부 제산대군 역을 맡아 악역에 도전할 예정이다.

<폭군의 셰프>는 당초 <더 글로리>의 전재준, <오징어게임2,3>의 조현주로 유명한 박성훈이 주인공 이헌을 연기할 예정이었다. 하지만 작년 연말 박성훈이 <오징어게임> 패러디 성인물 표지 사진을 SNS에 올리면서 논란이 됐고 결국 <폭군의 셰프>에서 하차했다. 과연 윤아는 시작하기 전부터 '남자 주인공 교체'라는 악재가 있었던 <폭군의 셰프>를 성공으로 이끌며 드라마 3연속 흥행을 이어갈 수 있을까.

윤아는 <폭군의 셰프>를 통해 2016년 <더케이투> 이후 9년 만에 tvN 드라마에 출연한다.
윤아는 <폭군의 셰프>를 통해 2016년 <더케이투> 이후 9년 만에 tvN 드라마에 출연한다.<폭군의 셰프> 홈페이지


저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
윤아 폭군의셰프 이채민 소녀시대 임윤아
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
네이버 채널구독 다음 채널구독
top