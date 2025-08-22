조선시대로 떠난 윤아, 남자 주인공 교체 '악재' 딛고 흥행 견인할까

10대 시절 모델로 데뷔한 이종석은 2010년 <시크릿가든>에서 작곡가 썬을 연기하며 주목 받았고 시트콤 <하이킥!짧은 다리의 역습>과 드라마 <학교2013>에 잇따라 출연하며 배우로서 인지도를 높였다. 그리고 이종석은 2013년 SBS 드라마 <너의 목소리가 들려>에서 타인의 마음을 읽는 초능력 소년 박수하 역을 맡아 SBS 연기대상 10대스타상과 최우수상을 수상하면서 일약 '대세스타'로 급부상했다.
영화 <관상>과 <피 끓는 청춘>, 드라마 <닥터 이방인>,<피노키오>,<W>,<당신이 잠든 사이에>,<로맨스는 별책부록> 등에 출연한 이종석은 2022년 드라마 <빅마우스>에서 천재 사기꾼으로 지목되는변호사 박창호를 연기했다. <빅마우스>는 최고 시청률 13.7%를 기록하며 많은 사랑을 받았고 이종석은 연말 MBC 연기대상에서 대상을 수상하며 연기자로서 정점을 찍었다(닐슨코리아 시청률 기준).
이종석은 지난 10일 종영한 tvN 주말드라마 <서초동>을 최고 시청률 7.7%로 이끌며 건재를 보여줬고 tvN에서는 23일 <서초동>의 후속으로 새 주말드라마 <폭군의 셰프>이 첫 방송된다. 그리고 <폭군의 셰프>에는 3년 전 <빅마우스>에서 이종석과 부부로 출연했던 배우가 주연을 맡아 이종석과 바통을 이어 받는다. 2023년 jtbc의 <킹더랜드> 이후 2년 만에 드라마에 복귀하는 윤아가 그 주인공이다.
