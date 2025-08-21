"한국 윤창민에게 미안하지만 지금은 내가 빛날 시간이다"

▲
세바스찬 살레이(사진 오른쪽)는 경기 운영에 능하다.UFC 제공
"아직 많은 사람들은 내가 어떤 선수인지 모른다"
- 이번에 붙을 윤창민은 어떤 파이터라고 생각하나?
"그는 훌륭한 파이터다. 영리하고, 침착하다. 내게 좋은 도전이 될 거다. 또 한 번 위로 올라갈 기회이자 도전이고 풀어야 할 퍼즐이다. 좋은 경기가 될 거다. 난 이번 경기가 테크니컬한 경기가 될 거라고 생각한다. 재밌는 경기가 될 거다. 기대해도 좋다."
- 8강에서 두 차례 테이크다운을 허용했다. 이번에도 상대가 당신의 타격에 맞서 테이크다운을 노릴 거라고 생각하는가?
"나는 그가 그래플링을 노릴 거라고 생각한다. 하지만 다시 말하지만 나는 뛰어난 그래플러다. 모든 상황에서 어떻게 대처해야 하는지 안다. 사람들은 아직 나의 전체 모습 중 일부 밖에 보지 못했다. 사람들은 아직 나의 전체 능력과 MMA 실력을 모른다. 나는 그가 내 그래플링 영역을 공략할 거라고 생각한다. 더불어 타격도 경계해야 한다. 그는 좋은 타격가이기도 하기 때문이다. 다양한 무기를 들고 올 걸로 예상되고 여기에 맞춰서 나도 준비했다."
- 이번 경기는 어떻게 예상하는가?
"난 멋진 경기를 펼치고 싶다. 내가 UFC에 속할 자격이 있단 걸 보여주고 싶다. 모든 수단을 총동원해서 어떻게든 이길 거다. 그게 전부다. 윤창민은 분명 무언가를 노릴 거다. 하지만 내가 붙은 지난 모든 상대들도 경기가 자기들이 원하는 방향으로 흐를 거라고 생각했다. 실제로 나와 케이지에서 마주하기 전까지는 말이다. 하지만 막상 몸을 섞고 나면 그제야 그들은 자기 상대의 진짜 실력이 어떤지 깨닫게 된다."
- UFC 페더급 챔피언 알렉산더 볼카노프스키와 훈련한 경험은 어땠나?
"그는 정말 훌륭하다. 좋은 훈련 파트너이고, 여전히 나와 가까운 친구로 지내고 있다. 그는 나를 정말 많이 도와줬다. 높은 커리어 만큼이나 같은 페더급 파이터로서 배워야 할 점이 너무나 많은 존재다. 정신력, 마음가짐, 격투 능력, 모든 걸 그로부터 배웠다. 정말 좋았다. 괜히 레전드가 아니다."
- 당신 가족은 가라테 배경이 있다고 들었다. 들려줄 수 있는가?
"아버지와 형제들 모두가 가라테를 했다. 우리 가족은 모두 오랫동안 가라테를 수련했고, 나는 전국, 국제 대회에 다수 출전했다. 그만큼 우리 가족은 오랜 가라테 역사가 있고, 아버지는 몇 년 전에 가라테 체육관을 열었다. 우린 가라테 가문이고, 가라테는 MMA에 훌륭한 베이스다. 내게 큰 도움이 됐다. 우리 가족은 오랫동안 가라테를 해왔고, 어떤 종류의 격투기든 시청했다. 내 인생 자체라고 할 수 있다."
- 가라테 파이터인 GSP를 가장 좋아한다고 하는데, 그가 당신의 격투 커리어에 어떤 영향을 주었는가?
"전부다. 그의 마음가짐, 격투기에 접근하는 방법. 처음 UFC를 보기 시작했을 때 그는 이제 막 주가를 올리며, 계속 이겨나가고 있었다. 어릴 때 가라테 파이터로서 다른 가라테 파이터를 보는 건 정말 멋진 일이었다. 스타일은 조금 다르지만 말이다. 그가 웰터급에서 활약하고, 영리하게 기술적으로 잘 풀어가는 모습을 봤다. 그는 매 경기마다 발전했다. 난 그런 점을 정말 좋아했다. 그가 옥타곤 밖에서 행동하는 방식도 훌륭하다. 정말 위대한 롤모델이다. 그는 단순히 파이터가 아니라 무술가다. 그게 내가 목표로 하는 바다."