"한국 윤창민에게 미안하지만 지금은 내가 빛날 시간이다"

UFC 제공

- 이번에 붙을 윤창민은 어떤 파이터라고 생각하나?

- 8강에서 두 차례 테이크다운을 허용했다. 이번에도 상대가 당신의 타격에 맞서 테이크다운을 노릴 거라고 생각하는가?

- 이번 경기는 어떻게 예상하는가?

- UFC 페더급 챔피언 알렉산더 볼카노프스키와 훈련한 경험은 어땠나?

- 당신 가족은 가라테 배경이 있다고 들었다. 들려줄 수 있는가?

- 가라테 파이터인 GSP를 가장 좋아한다고 하는데, 그가 당신의 격투 커리어에 어떤 영향을 주었는가?

윤창민과 세바스찬 살레이의 페이스오프 UFC 제공

"케이지에 올라가 실력으로 보여주겠다"



- 가라테에서 MMA로 전향한 이유는 무엇인가?

"나는 항상 MMA 파이터가 되고 싶었다. 어릴 때 가라테 경기에 출전하던 시절에 항상 MMA를 봤고, 가라테를 하기 전부터도 봤다. 나는 MMA, UFC의 엄청난 팬이었다. 정말 다 봤다. 그리고 항상 도전해보고 싶었다. 가라테 커리어에서 어떤 시점에 다다랐을 때 난 MMA에 한번 도전해보고 싶었다. 케이지에 올라가서 싸우는 게 어떤 건지 느껴보고 싶었다. 처음 훈련을 시작하고, 첫 아마추어 시합에 나가면서 완전 사랑에 빠졌다. 내가 항상 하고 싶던 거였고, 계속해서 해나가는 게 정말 기뻤다. 그때 '이게 내가 원하던 거야'라고 생각했다. MMA 진출은 내 격투 여정에서 자연스러운 진화라고 생각한다."



- UFC에 진출하는 통로로서 ROAD TO UFC 토너먼트에 대해서 어떻게 생각하나?

"UFC에 가고 싶어하는 선수들이 너무나 많다. 그런만큼 UFC 진출 통로도 많아졌다. 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS), ROAD TO UFC 등 다양한 루트가 있다. 전 세계의 선수들에게 더 많은 기회를 주기 때문에 좋은 일이라고 생각한다. 나 같이 치고 올라가고 싶은 선수들이 많다. 훌륭한 선수들이 UFC에 가는 좋은 기회를 구축한 거다. UFC는 점점 인기가 높아지면서 경쟁이 치열해지고 있다. 이를 통해서 더 많은 기회가 생기는 거니 좋다. 나도 참여할 수 있는 기회를 얻게 돼 기쁘다."



- 이터널MMA와 비교해 ROAD TO UFC의 경쟁 수준은 어떤가?

"호주의 MMA는 점점 성장하고 있다. 정말 좋은 선수들이 이터널을 통해 세계 무대로 진출하고 있다. 나도 이제 UFC로 가고 있다. 지역 무대보다 한 단계 올라가는 거다. 이터널은 훌륭한 단체고, 멋진 경기들이 많이 열린다. UFC 산하에 있는 대회에 출전하면 더 국제적으로 노출이 되고, 더 경쟁이 치열해진다."



- 전세계 유망주들에게 좋은 일 같다.

"당연하다. 좋은 일이다. 이건 발전하기 위한 정말 좋은 길이다. 이터널에서 보다 국제적인 무대로 진출하고, 결국 UFC로 가는 거다. RTU는 세계적인 수준을 맛볼 수 있는 좋은 기회다. 다른 RTU에 출전하는 선수들도 나처럼 UFC 계약을 원한다. 이를 위해서 최선을 다하는 선수들과 맞붙게 되는 거다. 그렇기 때문에 경쟁 수준이 올라가고, 더 치열해졌다고 생각한다."



- 마지막으로 윤창민에게 하고 싶은 말이 있는가?

"나는 윤창민을 존중한다. 그러나 승부는 승부다. 옥타곤에 들어가 왜 내가 최고인지, 왜 지금이 내가 빛날 시간인지, 왜 아무도 나를 막을 수 없는지 실력으로 보여주겠다. 그게 내가 하고 싶은 말 전부다. 다른 건 없다."



세바스찬 살레이(사진 오른쪽)는 경기 운영에 능하다."그는 훌륭한 파이터다. 영리하고, 침착하다. 내게 좋은 도전이 될 거다. 또 한 번 위로 올라갈 기회이자 도전이고 풀어야 할 퍼즐이다. 좋은 경기가 될 거다. 난 이번 경기가 테크니컬한 경기가 될 거라고 생각한다. 재밌는 경기가 될 거다. 기대해도 좋다.""나는 그가 그래플링을 노릴 거라고 생각한다. 하지만 다시 말하지만 나는 뛰어난 그래플러다. 모든 상황에서 어떻게 대처해야 하는지 안다. 사람들은 아직 나의 전체 모습 중 일부 밖에 보지 못했다. 사람들은 아직 나의 전체 능력과 MMA 실력을 모른다. 나는 그가 내 그래플링 영역을 공략할 거라고 생각한다. 더불어 타격도 경계해야 한다. 그는 좋은 타격가이기도 하기 때문이다. 다양한 무기를 들고 올 걸로 예상되고 여기에 맞춰서 나도 준비했다.""난 멋진 경기를 펼치고 싶다. 내가 UFC에 속할 자격이 있단 걸 보여주고 싶다. 모든 수단을 총동원해서 어떻게든 이길 거다. 그게 전부다. 윤창민은 분명 무언가를 노릴 거다. 하지만 내가 붙은 지난 모든 상대들도 경기가 자기들이 원하는 방향으로 흐를 거라고 생각했다. 실제로 나와 케이지에서 마주하기 전까지는 말이다. 하지만 막상 몸을 섞고 나면 그제야 그들은 자기 상대의 진짜 실력이 어떤지 깨닫게 된다.""그는 정말 훌륭하다. 좋은 훈련 파트너이고, 여전히 나와 가까운 친구로 지내고 있다. 그는 나를 정말 많이 도와줬다. 높은 커리어 만큼이나 같은 페더급 파이터로서 배워야 할 점이 너무나 많은 존재다. 정신력, 마음가짐, 격투 능력, 모든 걸 그로부터 배웠다. 정말 좋았다. 괜히 레전드가 아니다.""아버지와 형제들 모두가 가라테를 했다. 우리 가족은 모두 오랫동안 가라테를 수련했고, 나는 전국, 국제 대회에 다수 출전했다. 그만큼 우리 가족은 오랜 가라테 역사가 있고, 아버지는 몇 년 전에 가라테 체육관을 열었다. 우린 가라테 가문이고, 가라테는 MMA에 훌륭한 베이스다. 내게 큰 도움이 됐다. 우리 가족은 오랫동안 가라테를 해왔고, 어떤 종류의 격투기든 시청했다. 내 인생 자체라고 할 수 있다.""전부다. 그의 마음가짐, 격투기에 접근하는 방법. 처음 UFC를 보기 시작했을 때 그는 이제 막 주가를 올리며, 계속 이겨나가고 있었다. 어릴 때 가라테 파이터로서 다른 가라테 파이터를 보는 건 정말 멋진 일이었다. 스타일은 조금 다르지만 말이다. 그가 웰터급에서 활약하고, 영리하게 기술적으로 잘 풀어가는 모습을 봤다. 그는 매 경기마다 발전했다. 난 그런 점을 정말 좋아했다. 그가 옥타곤 밖에서 행동하는 방식도 훌륭하다. 정말 위대한 롤모델이다. 그는 단순히 파이터가 아니라 무술가다. 그게 내가 목표로 하는 바다."