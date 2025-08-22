정국 'Seven' 25억 스트리밍, '글로벌 팝' 공식으로 쓴 역사

▲정국 'Seven', 공식 솔로 활동 첫걸음
방탄소년단의 정국이 2023년 7월 14일 오후 1시(한국시간) 솔로 싱글 'Seven'을 발표하고 공식 솔로 활동을 시작했다.빅히트 뮤직
방탄소년단(BTS) 정국의 솔로 싱글 'Seven'이 스포티파이에서 누적 스트리밍 25억 회를 돌파했다. K팝 솔로 아티스트 최초이자, 스포티파이 역사상 아시아 가수곡 최단기간에 달성한 대기록이다.
이 소식을 접한 많은 이들은 "역시 BTS", "아미(ARMY) 화력 대단하다"는 반응을 보일 것이다. 물론 틀린 말은 아니다. 하지만 이 역사적인 성취를 단순히 '팬덤의 힘'으로만 설명하는 것은, 'Seven'이 이뤄낸 음악 산업적 혁신의 본질을 놓치는 것이다.
이것은 K팝의 성공 신화가 아니다. 'Seven'의 성공은 K팝 아티스트가 장르의 경계를 넘어, 세계 대중음악 시장의 가장 중심부에서 '글로벌 팝의 공식'을 완벽하게 이해하고 실행하여 거둔 기념비적인 승리다.
숫자가 말해주는 것: 25억 스트림의 무게
먼저 '25억 스트리밍'이라는 숫자의 무게를 정확히 이해할 필요가 있다. 이는 위켄드(The Weeknd)의 'Blinding Lights'나 에드 시런(Ed Sheeran)의 'Shape of You'와 같은 역대급 글로벌 히트곡들과 어깨를 나란히 하는 수치다. K팝이라는 수식어를 떼고 보더라도, 'Seven'은 21세기 가장 많이 사랑받은 노래 중 하나로 역사에 기록된 것이다.
발매된 지 2년이 넘은 곡이 여전히 전 세계 차트에서 막강한 영향력을 발휘하고 있다는 것은, 이 노래의 성공이 발매 초기의 팬덤 주도 스트리밍을 넘어, 일상 속에서 노래를 즐기는 불특정 다수의 '일반 대중(General Public)'에게 완벽하게 스며들었음을 의미한다. 그렇다면 'Seven'은 어떻게 이 거대한 벽을 넘어설 수 있었을까?