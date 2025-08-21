토킹 헤즈 문외한이 본 '스탑 메이킹 센스'

▲
영화 '스탑 메이킹 센스'찬란
무대의 밝은 부분만 담는 다른 공연 영화나 콘서트 실황과는 다르게 <스탑 메이킹 센스>의 카메라는 '그냥 거기에 있다'. 몇 열, 몇 번의 자리에 앉아있는 것처럼 고정된 카메라 6대는 실제 관객의 시선을 닮았다. 무대 장치가 들어오고, 밴드 멤버들이 등장하는 것도 볼 수 있다. 우리는 실제 공연에서도 같은 경험을 한다. 스태프가 들어와 마이크를 설치하거나, 본격적인 공연 전에 악기를 조율하는 것을 지켜본다. 그러다 노래가 시작되면 관객과 가수 모두 '돌입'한다.
이건 영화의 '액션'과도 닮았다. 다만 토킹 헤즈의 무대는 돌입하기 이전과 돌입한 이후의 경계가 모호하다. 프론트맨이 노래를 하는 중에 스태프들과 멤버들이 들어온다. 이런 무대 구성을 담는 카메라는 무대만 끊어지듯 나열되는 여타 공연 실황과는 다르게 연속성을 획득한다. 이 연속성, 모든 것이 자연스럽게 연결되어 있다는 감각은 영화관의 관객을 실제 공연장으로 데려간다. 인터뷰나 백스테이지를 담지 않고도 <스탑 메이킹 센스>가 현장감을 생생하게 담아낼 수 있었던 방법이다.
<양들의 침묵>의 조너선 드미가 연출하고, <블레이드 러너>의 촬영 감독 조던 크로넌웨스가 찍은 이 영화는 카메라의 존재감이 약하다. 유명한 감독과 촬영 감독이 찍었음에도 아무것도 하지 않는다는 게 처음엔 의아하게 느껴질 수도 있다. 더 영화적으로, 드라마틱하게 찍을 수도 있었다. 하지만 카메라는 아무것도 하지 않고 무대를 관조함으로써 현장감을 얻는다. 아무것도 하지 않는 게 아니라, 철저하게 계산된 단순함이다. 음악도 음악이지만, 카메라의 시선이 흥미를 끌 수밖에 없는 이유다.
밴드 명인 '토킹 헤즈'는 말하는 사람의 얼굴을 텔레비전 화면 가득 잡는 1인 샷을 칭하는 말이다. 그 말의 뜻대로 카메라는 종종 밴드 멤버들의 얼굴을 가까이 비춘다. 관조에서 벗어난 이런 움직임은 고정된 카메라 사이에 낯선 감각을 끼워 넣는다. 객석에 앉아있던 관객들은 순간적으로 인위적인 시선을 공유 받으며 실제 공연에선 볼 수 없는 것들을 목격한다. 카메라를 정면으로 가까이서 바라보는 프론트맨 데이비드 번의 얼굴, 무아지경의 연주에 등판이 모두 젖어버린 드럼 연주자의 옷같은 것들 말이다. 관조의 시선과 적절히 균형을 맞춘 핸드헬드, 스테디 카메라는 <스탑 메이킹 센스>가 영화라는 걸 증명한다.
머리보다 몸이 먼저 움직이는 붕 뜬 음악