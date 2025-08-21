'악마가 이사왔다' 장르도 지역도 에둘러가는 로맨틱 코미디

▲
스틸컷<악마가 이사왔다>
케미까지 에둘러가는 로맨틱 코미디
그러나 지금도 숏폼으로 회자되는 전지현, 차태현은 물론이거나 감독의 전작인 <엑시트>의 조정석, 윤아 커플에 비해서도 윤아, 안보현의 화학적 결합에서 나오는 폭발적인 앙상블을 느끼기는 어렵다. 두 사람의 연기가 부족했다기보다는 영화상의 제약이 많아서일 것이다. 우선 활동 시간이 그렇다. <악마가 이사왔다>의 원래 제목은 < 2시의 데이트 >이다. 새벽 2시경에 선지(윤아)에 빙의된 악마가 깨어나 3시간 정도를 활동한 뒤 다시 잠이 든다. 아버지 정수(성동일)와 사촌동생 아라(주현영)는 선지에게 내린 저주를 알지만 정작 본인은 모르는 상태로 영화가 전개된다.
보통 장애물이 많을수록 로맨스는 애틋해지기 마련이지만, 그건 극복을 잘 했을 때의 이야기다. <악마가 이사왔다>는 선지와 길구(안보현) 앞에 나타난 장애물을 극복하는 게 아니라 에둘러 돌아가는 방식을 택한다. 새벽 2시에 아파트 단지에서 벌일 수 있는 악행은 대수롭지 않다. 편의점에 입고되는 케이크를 싹쓸이하거나, 물건을 흩트려놔 편의점 알바를 귀찮게 하고 말을 듣지 않으면 살아있는 매미를 삼키겠다고 협박하는 정도이다. 아니면 차도에 뛰어들겠다는데 병상에서 진행될 리는 없으니 긴장감이 커지지 않는다.