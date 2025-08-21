야구선수 가족 위협하는 게 팬심? 그건 범죄다

연합뉴스

13일 대구 라이온즈 파크에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기 1회말. 1사 주자 1, 2루 상황에서 타석에 들어선 삼성 디아즈가 힘찬 타격을 하고 있다.2025시즌 KBO리그가 놀라운 흥행 돌풍을 이어가고 있지만, 한편에서는 야구에 대한 지나친 관심이 어긋난 행태로 변질되면서 뜻하지 않게 고통받는 피해자들도 발생하고 있다. 선수들이 그라운드에서 치열하게 경쟁하면서도 스포츠맨십을 지켜야 하는 것처럼, 팬들 역시 일방적인 팬심만 내세우기에 앞서 그에 걸맞는 매너가 필요하다는 목소리가 높아지고 있다.한국프로야구선수협회는 지난 8월 20일 보도자료를 내고 "국내 프로야구 선수들의 SNS 등에서 행해지고 있는 일부 몰지각한 이들의 도넘은 행위에 대해 심각한 우려를 표한다. 이는 선수들을 위축시키고 야구 산업을 멍들게 하는 행위다. 자제해 줄 것을 읍소 드린다. 선수를 향한 악성 댓글을 자제하고 건강한 응원 문화를 형성해달라"는 내용의 성명문을 발표했다.또한 선수협은 호소에서 그치지 않고, 선수들이 겪은 악성 댓글의 피해 사례를 전수 조사하겠다는 입장도 밝혔다. 선수협의 이번 조치는, 최근 프로야구 유명 선수들을 겨냥하여 일부 팬들의 선을 넘은 사이버 폭력과 사생활 침해 등의 사건들이 계속해서 속출하며 위험 수위를 넘고 있다는 판단 때문이다.삼성 라이온즈의 외국인 선수 르윈 디아즈는 최근 자신의 개인 SNS에 극성팬들로부터 아내와 반려견을 해치겠다는 협박을 받은 사실을 공개하며 충격을 줬다. 디아즈는 KBO 진출 이후 이미 오래전부터 수많은 극성팬들의 악성 댓글에 시달려온 것으로 알려졌다.그동안 반응을 자제했지만 최근 가족까지 건드린 데 결국 분노한 디아즈는 "한국에서 받은 사랑과 애정에 진심으로 감사드린다. 여러분 모두에게 감사한 마음을 가지고 있다"면서도 "제 가족에게 해를 끼치려는 행동은 용납할 수 없다. 아내는 해를 입을 수 있다는 협박을 받았고, 제 반려견을 독살하겠다는 위협까지 있었다. 저는 절대 그것을 받아들일 수 없다. 더이상 참지 않겠다"고 강경 대응을 시사했다.디아즈는 올시즌 38홈런 119타점을 기록하며 두 부문에서 모두 압도적인 리그 선두에 오를 만큼 외국인 타자 중 최고의 활약을 선보이고 있다. 이런 디아즈마저도 최근 성적이 다소 주춤하고 소속팀 삼성의 성적도 하락세를 걷자 악성 메시지의 표적이 되는 것을 피할 수 없었다. 디아즈가 겪은 사례는, SNS를 통하여 자신과 가족을 향한 상습적인 악성 댓글들을 작성한 악플러들을 고소했던 삼성 김헌곤이나 LG 오지환의 사례와 비슷하다.디아즈의 가족과 반려견을 해치겠다고 구체적으로 위협한 것은 형법에 규정된 '협박죄'로 중벌을 받을 수 있는 사안이다. 형법 283조 '협박 및 존속협박'에 따르면 사람을 협박하여 공포심을 일으킨 경우 처벌 수위는 3년 이하의 징역, 500만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처해질 수 있으며, 존속(가족)을 협박한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 700만 원 이하의 벌금에 처해질수 있다.한화 이글스 외국인 투수 라이언 와이스의 아내 헤일리 브룩 와이스는 최근 거주중인 아파트에서 황당한 사건을 겪은 일화를 SNS에 공개하기도 했다. 해당 아파트 단지 내 직원이 팬을 자청하며 무단으로 와이스 부부의 집까지 찾아와 초인종을 누르고 사인볼을 요구했다는 것이다. 당황한 와이스의 아내는 이후 아파트 관리사무소 측으로부터 사과와 재발방지를 약속받았지만, '사적인 공간'이 침해받은 것에 대하여 불쾌감을 토로했다.이밖에도 KIA 타이거즈의 외국인 타자 패트릭 위즈덤은 상습적으로 집앞에 찾아와 초인종만 누르고 말없이 도망가는 악성 장난에 시달렸다고 한다. 디아즈와 와이스 등의 피해사례가 알려지면서 안타까움을 느낀 야구팬들이 찾아와서 선수들에게 대신 사과하고 위로하며 극성팬들의 행위를 규탄하기도 했다.익명의 가해자들에게는 단순한 장난 혹은 팬심으로 벌인 행동이라고 변명할지 몰라도, 당하는 피해자들에게는 상당한 불안과 스트레스를 야기할 수 있는 잘못된 행위들이다. 이는 선수들이 그라운드에서 야구에 집중하는 데 있어서도 심리적인 악영향을 끼칠 수 있다.종목은 다르지만 남자프로농구 귀화 선수 출신 라건아(대구한국가스공사)는 지난 2020년, SNS에서 인종차별의 의미가 담긴 악성 댓글에 오랫동안 시달려온 내용을 폭로한 바 있다. 또한 당시 라건아의 고백에 많은 외국인과 귀화 선수들 역시 한국에서 비슷한 경험을 겪었다고 공감한 바 있다.이러한 사이버 폭력과 사생활 침해는 외국인 선수들만의 문제가 아니라 국내 선수들 역시 마찬가지다. 과거처럼 그라운드같은 오프라인에서 팬들의 응원문화와 매너는 많이 개선된 반면, 요즘은 SNS의 다이렉트 메시지(DM) 기능 등을 통하여 입에 담지 못할 폭언과 협박을 일삼는 경우가 많아졌다.야구를 잘하고 못하고를 떠나 프로 선수들에게도 엄연한 '사적인 영역'이 있다. 그러나 극성팬들에게서 최소한의 존중과 배려는 찾아볼 수 없다. 또한 이제는 선수만이 아니라 그 가족까지 덩달아 표적이 되어 피해를 받고 있는 상황이 늘어났다. 야구가 많은 사랑을 받고 선수들에 대한 관심이 높아지면서, 선수들 중에는 극성팬들의 과도한 비난과 협박에 시달리다가 심리적으로 괴로워하거나 심하면 우울증까지 앓는 경우도 있다.과거 스포츠계에는 '높은 몸값과 사랑을 받는 스타 선수들일수록 욕값도 연봉에 포함되어 있다'는 이야기가 있었다. 대중의 관심을 받는 프로선수들은 팬들의 과도한 관심과 비판조차 유명세의 대가로 어느 정도 감수해야 한다는 의미다. 하지만 시대는 바뀌었고, 이제는 그저 악의적인 감정의 배설이나 화풀이, 사생활을 건드리는 행동은 용납될 수 없다는 인식이 높아졌다.야구 팬들의 뜨거운 관심과 열정은 물론 중요하다. 하지만 상대에 대한 공감과 존중이 없는 열정은, 언제든 팬심이 아닌 폭력으로 변질될 수 있다. 진정한 팬이라면, 선수도 프로이기 전에 사람이고 존중받아야 할 인권과 사생활이 있다는 인식을 먼저 가져야 한다.앞으로 KBO와 각 프로구단에서도 이번 사태를 지속적으로 주시해야 할 필요가 있다. 선수들의 인권보호와 사이비폭력에 대한 야구계 차원의 제도적인 대응책이 시급하다. 우리의 야구인기와 응원문화 수준을 부끄럽게 만드는 어긋난 팬심은 반드시 근절되어야만 한다.