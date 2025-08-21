죽음이 궁금했던 아이들, 독거 노인의 집으로 향한 이유

에이유앤씨

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

"혼자 사는 노인이 갑자기 죽어버리면 어떻게 될 것 같아? 우리가 그 할아버지를 옆에서 지켜보자."

"와, 진짜 우리 집 같지가 않구나."

영화 <여름정원> 스틸컷01.어떤 여름은 평생의 기억으로 남는다. 그것은 단순히 어떤 풍경 때문만은 아니다. 가끔은 한 사람의 얼굴, 하나의 사건이 세계에 대한 감각을 단숨에 바꿔놓는다. 소마이 신지 감독의 1994년 작품 〈여름 정원〉은 세 소년과 한 노인의 여름을 기록한 영화다. 영화는 "죽으면 사람은 어떻게 되는가?"라는 관념적이면서도 근본적인 질문에서 출발한다. 이 질문은 그저 호기심으로 그치는 것이 아니라, 세 소년을 죽음의 현장으로 밀어 넣고, 동시에 삶을 더 깊이 바라보게 만드는 계기가 된다. 감독이 평생 집요하게 응시해 온 청춘의 불안, 세대 간의 단절, 시간의 무게가 이 작품 안에서 정원이라는 공간과 여름의 계절감을 타고 짙게 펼쳐진다.중심인물은 세 소년이다. 키야마(사카타 나오키 분), 카와베(오 타이키 분), 야마시타(마키노 겐이치 분). 이들은 여름방학을 맞아 함께 어울리며, 죽음을 직접 마주하고 싶다는 무모한 생각을 품는다. 그리고 동네 변두리에 홀로 살아가는 한 노인(미쿠니 렌타로 분)을 발견한다. 사람들의 입에 오르내리는 괴팍한 인물이자 언젠가 곧 죽을 것 같은 기운을 풍기는 노인이다. 아이들은 그의 집을 염탐하며 죽음을 기다리기로 한다. 그 출발점에는 순수한 호기심이 있다. 죽음을 직접 본다는 것은 아이들에게 있어 아직 도래하지 않은, 금지된 영역으로 손 뻗는 행위와 같다. 그들에게 죽음은 교과서 속 단어일 뿐, 몸으로 직접 겪을 수 있는 경험이 아니었다.이 호기심은 곧 두려움과 혼란을 동반한다. 알 수 없는 죽음 그 자체에 대한 감정이자 막연한 대상으로부터 시작되는 관계의 고리에 대한 책임이다. 처음에 아이들은 노인이 왜 그렇게 고립되어 살아가는지, 그 주변의 정원이 왜 그렇게 방치되어 있는지 알지 못한 채, 막연히 '곧 죽을 것 같은 노인'으로 바라본다. 영화는 이 단순한 장난을 점차 다른 차원으로 이동시킨다. 아이들의 관찰을 관찰의 행위 그 자체만으로 남겨두지 않으면서부터다. 노인과의 접촉이 늘어날수록, 이들의 관심 또한 죽음이 아닌 죽음을 앞둔 사람의 삶으로 옮겨가기 시작한다. 비로소 이 지점에서 아이들의 무모한 호기심은 성장의 메타포가 된다.02.처음에는 무례한 질문을 던지고, 장난처럼 집 근처를 기웃거리던 아이들은 시간이 지날수록 노인과 조금씩 가까워지기 시작한다. 처음에는 괴팍스럽게 아이들을 쫓아내던 노인 역시 점차 그들과 거리를 좁힌다. 특히 정원을 함께 정리하는 장면은 영화의 중요한 전환점이다. 오랫동안 방치된 정원은 노인의 삶을 닮아 있다. 잡초가 무성하고, 생기가 사라진 앞뜰의 풍경은 노인의 고독을 시각적으로 드러내는 장소다. 그런데 아이들이 발을 들이며 그곳은 서서히 달라진다. 나무를 손질하고 흙을 고르는 작은 행동은 단순한 놀이가 아니라, 관계를 가꾸는 행위가 된다. 아이들은 노인의 정원 속에서 죽음이 아니라 생명을, 끝이 아니라 시작을 발견한다.더불어, 아이들에게는 노인의 존재가 전환되는 시간이기도 하다. 그는 단순히 죽음을 보여줄 대상이 아니라, 삶의 무게와 기억을 지닌 사람으로 바뀌어 다가오기 시작한다. 아이들은 노인의 말을 통해 자신들이 경험하지 못한 과거를 엿보고, 그 속에서 언젠가 다가올 미래를 가늠하게 된다. 죽음 역시 더 이상 두려움의 감정으로 대할 것이 아니라, 이해해야 하는 것으로 바뀐다. 이 깨달음이 바로 성장의 징표다.반대로 노인에게도 아이들은 중요한 의미가 된다. 전쟁 통에 아내를 잃고 홀로 고립된 채 살아온 그는 외부와 단절된 시간 속에서 그저 죽음을 기다리는 존재에 가까웠다. 하지만 아이들의 방문은 그 세계를 흔드는 매개가 된다. 정원에 다시 손길이 닿고, 침묵으로 가득했던 집과 마당에는 웃음소리와 동력이 대신 채워진다. 그런 시간 속에서 아이들과 함께 보내며 자신의 오랜 이야기를 나누는 행위 또한 단순한 추억이 아니라 자신의 삶이 누군가에게 전해지고 남겨진다는 감각이 된다. 타인의 눈동자와 마음속에서 여전히 살아 있는 사람으로 존재하기 위해 필요한 과정이다. 이로써, 노인에게도 죽음이란 단절되는 것이 아니라 이어지는 것이 된다.