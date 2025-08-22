50년 전 시골 소녀의 이야기, 통일과 무슨 관련 있길래

▲목포국도1호선독립영화제포스터 목포국도1호선독립영화제

짱뚱이네 집은 학교 교사인 아버지의 벌이가 시원치 않아 늘 여유롭지가 못하다. 가뜩이나 어려운 환경 가운데서도 집의 가장 큰 관심은 언제나 짱뚱이의 동생에게 향한다. 동생이 다리를 쓰지 못하는 장애인인 관계로, 집안의 아픈 손가락인 까닭이다. 건강한 게 문제가 아니라, 기가 뻗쳐서 늘상 사고를 치고 다니는 짱뚱이에겐 별 관심이 닿지 않는다. 짱뚱이는 내심 부모의 애정이 고프지만 걷지 못하는 동생을 보자면 어리광을 부릴 수 없는 형편임을 스스로 잘 안다. 게다가 바깥에서 뛰노는 것으로 하루가 금방 지나가지 않는가.



<짱뚱이네 똥황토>는 마치 황토방처럼 무해하고 몸에 좋은 기운을 한껏 내뿜는 작품이다. 이제는 동화속에서나 찾아볼 수 있는 시골에서의 삶, 우리네 어른들이 겪어냈을 그 시절의 인생을 도심 시멘트와 우레탄 위에서 시간을 보내는 아이들이 간접적으로나마 체감할 수 있는 기회가 되어준다. 열악한 환경 가운데서도 책임을 다하려 애쓰는 부모와, 그 노력 속에서도 생겨나는 애정과 돌봄의 공백, 어른의 시선으로는 쉬이 닿지 않는 아이의 마음이 잘 드러나는 작품이다.



동심 가득한 이야기가 정감 가득한 스톱모션 애니를 통해 태어나는 과정 또한 매력적이다. 애니 중에서도 시간과 정성이 드는 스톱모션 애니가 지난 시대 시골의 정서와 절묘하게 어우러져 매체를 옮겨 다시 빚기로 한 이유가 무엇인지를 깨닫게 한다. 대단한 이야기가 아니라도 인간과 동물의 관계맺음, 애정을 받지 못하는 아이가 스스로를 지탱하는 방식, 장애를 대하고 조명하는 태도, 무엇보다 인간이 살아가는 자세를 생각하게 한다.



그러고 보면 영화제가 이 작품을 평화와 통일의 메시지가 있는 애니로 가려뽑은 이유를 알 것도 같다. 평화도, 통일도, 결국은 인간의 삶 자체에 집중하는 것으로부터 시작하는 일이기 때문이다. 분쟁과 다툼은 짱뚱이며 똥황토의 삶 가운데는 발붙일 수 없는 일이니. 무엇보다 이 세상 모든 인간에게 짱뚱이와 똥황토의 천진한 시절이 있었으리란 믿음은 인간이 평화와 통일로 나아갈 수 있는 가능성이 되어주기도 한다. 누구에게나 평화를 좋아하는 마음쯤은 있으리란 기대 같은 것 말이다.



