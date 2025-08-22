50년 전 시골 소녀의 이야기, 통일과 무슨 관련 있길래

미디어믹스라고들 한다. 한 매체에서 다른 매체로, 같은 콘텐츠를 형식을 바꾸어 새로 빚어내는 일을 말한다. 웹소설을 웹툰으로, 다시 TV 애니메이션과 극장판 애니로, 나아가 실사영화로까지 제작하면 이 시대 성공적인 미디어믹스 일순환이 된다.
비록 참담한 완성도로 인하여 흥행에 참패하긴 했으나 근래 개봉한 <전지적 독자 시점>이 미디어믹스의 좋은 사례가 되겠다. 작품은 웹소설에서 출발해 웹툰을 거쳐 실사영화가 제작됐고, 일본과 협력해 TV 애니메이션 또한 제작되고 있는 중이다. 한국과 일본이 각기 잘 하는 부문에서 협력한 미디어믹스는 앞으로도 꾸준히 이어질 전망이다. <나 혼자만 레벨업>이 대표적으로, 웹소설을 원작으로 하여 한국 웹툰, 또 일본 TV 애니메이션이 2기까지 제작돼 흥행했다.
손익분기점엔 미달했으나 한국 극장 애니메이션 가운데선 드물게 관객수 50만 명에 달한 <퇴마록> 또한 미디어믹스의 대표사례라 할 만하다. 1000만 부 판매고를 올린 이우혁의 명작 소설 <퇴마록>을 한국 기술로 애니로 제작해 기대를 모았다. 작품성이 심각한 수준이던 1998년 작 실사영화에 비하여 선택과 집중에 성공했다는 평가다.
스톱모션 애니로 태어난 명작 동화 '짱뚱이'