승부차기가 가른 운명, 기사회생한 '골때녀' 월드클라쓰

SBS '골 때리는 그녀들'SBS
<골때녀> G리그 최종 방출팀은 개벤져스로 결정됐다.
지난 20일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들> G리그 방출전 FC 월드클라쓰 대 FC 개벤져스의 대결에서 두 팀은 전후반 24분 동안 2대2로 우열을 가리지 못한 채 승부차기로 최종 승자를 정하게 되었다. 그 결과 5대4로 월드클라쓰가 천신만고 끝에 승리를 거두고 <골때녀> G리그 잔류에 성공했다.
반면 지난 챌린지리그 방출 이후 첫 복귀 무대를 가진 개벤져스는 또 다시 방출되는 수모를 겪으면서 사실상 팀 존폐 기로에 서게 됐다. 양팀의 경기는 직전 대회까지 <골때녀> 세계관 최강팀으로 군림했던 월드클라쓰의 압도적 우세가 예상되었고 전반까지만 하더라도 그 예상이 적중하는 것처럼 비쳤다.
그런데 뒷심을 발휘한 개벤져스가 연속 2골을 몰아 넣으며 승부를 원점으로 돌려 세웠고 대이변을 연출하는 게 아니냐는 기대감을 갖게 만들었다. 하지만 개벤져스가 고비를 넘지 못하면서 승패의 희비는 엇갈리고 말았다.
한편 다음주 (27일)에는 G리그 최강팀을 정하는 원더우먼 대 구척장신의 결승전이 방영될 예정이다.
윤곽 드러낸 신생팀 멤버 구성