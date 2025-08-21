승부차기가 가른 운명, 기사회생한 '골때녀' 월드클라쓰

SBS

SBS '골 때리는 그녀들'전반전은 누가 보더라도 월드클라쓰의 압도적인 경기였다. 백업 멤버 애기가 부상으로 뛸 수 없는 상황에서 에이스 사오리 마저 발목 인대 손상으로 정상적인 출전이 어려웠지만 투지를 불태운 끝에 카라인의 킥인 상황 중거리슛, 사오리의 절묘한 왼발 슛이 나왔다. 월드클라쓰는 2대0으로 리드를 잡았다.이쯤되면 승패는 거의 확정적으로 보였지만 그대로 주저 앉을 개벤져스가 아니었다. 주공격수 오나미가 후반전 들어 과감한 돌파에 이은 중거리 슛으로 만화골을 성공시킨 데 이어 후반전 막판 다시 한번 강력한 슈팅을 날려 월드클라쓰 골망을 갈랐다. 극적으로 2대2 동점을 만든 개벤져스로선 방출 일보직전에서 기사회생, 승부차기 돌입으로 마지막 희망의 불꽃을 되살렸다.각각 4명의 키커가 모두 성공하면서 마지막 순번에서 팀의 운명이 결정됐다. 개벤져스 김혜선이 강하게 찬 공은 상대 GK 케시의 정면으로 날아가면서 결국 실축으로 연결됐다. 반면 월드클라쓰는 부상 복귀 후 처음 풀타임으로 출전한 엘로디가 슛을 성공시켜 방출을 면할 수 있었다.