포옛·정경호 감독의 치열한 지략 싸움... 환호와 아쉬움 공존한 '전주성'

코리아컵 4강 1차전서 1-1 무승부를 기록한 전북현대-강원FC경기 시작 1시간 전, 선발 명단이 발표됐을 당시 전북의 우세가 점쳐졌다. 전북은 홍정호·송민규·강상윤·김진규·김태현·송범근·콤파뇨와 같은 주력 자원들을 대거 제외하고 경기 출전 시간이 부족했던 최철순·이승우·티아고·이영재·연제운·김정훈을 투입하는 선택을 내렸다. 비록 로테이션을 택한 전북이었으나 이들의 실력과 이름값은 상당했기에, 기대감은 상당했다.포옛 감독 역시 경기 전 인터뷰를 통해 "원래 4~5명은 벤치에 있어도 주전으로 뛸 수 있다. 기회를 잡았으니 보여주길 기대한다"라고 말했다. 강원 역시 리그에서의 불안정한 상황 속 코리아컵을 치러야만 했기에, 주전 대부분을 제외하고 최병찬, 김도현, 구본철, 박호영, 브루노, 조현태, 윤일록과 같이 평소 기회를 받지 못한 자원들을 대거 선발 출격시켰다.이처럼 기대치와 이름값을 놓고 보면 손쉽게 전북이 승리를 가져올 것으로 예상됐지만, 경기 분위기는 달랐다. 경기 시작 전 강원 멤버들은 파이팅을 불어넣으며, 기세를 가져왔고 전반 초반에는 전북을 오히려 압도하는 그림을 그리기도 했다. 쿨링 브레이크가 진행되기 전까지 강원은 5개가 넘는 슈팅을 때렸으며 잠시 휴식이 주어지자, 포옛 감독은 불같이 화를 냈다.강원이 점차 경기 분위기를 가져오자, 현장 분위기는 더욱 뜨거워졌다. 하지만 전북도 만만치 않았다. 전반 36분에는 이영재의 패스를 받은 전진우가 크로스를 올렸고, 이승우가 오른발로 마무리했으나 핸드볼 파울이 선언되며 골 취소가 됐다. 전북은 답답한 흐름 속 강원 장신 수비수 박호영이 티아고를 밀착 견제하며, 이렇다 할 장면을 만들지 못했다.결국 전반 전북은 단 한 차례의 유효 슈팅을 만들지 못하며 고개를 숙였다. 전반 포옛 감독은 정경호 감독의 노림수에 완벽하게 당했다. 박호영이 티아고를 완벽하게 막는 상황에서 수비진 조현태, 브루노가 전진우와 이승우를 1대1 수비에 성공하며 공격을 막아냈다. 또 전방에는 활동량이 좋은 이상헌, 구본철을 투입해 최소 실점 1위 전북의 수비진을 공략했다.