엄마의 애인이 여자라고? 그녀에게 받는 복잡미묘한 운전연수

▲목포국도1호선독립영화제포스터 목포국도1호선독립영화제

정상과 비정상을 나누는 기준



<바질과 데이지>는 다분히 도식적인 상징으로 동성애를 비정상으로 받아들이는 노해의 시각을 드러낸다. 소영은 운전연수 과정에서 노해의 문제를 지적한다. 그녀가 겁을 먹고 있는 게 가장 큰 문제라며, 빤한 공식을 외우는 대신 시야를 넓히라고 말이다. 이는 그대로 동성애며 정상가족에 대한 인식과 통한다. 정상가족의 기준을 벗어난 관계에 대하여 그 자체로 반감을 갖는 근저엔 일종의 공포증(恐怖症, phobia)이 자리한다. 세상은 남녀의 관계는 정상이고, 여자와 여자가 서로를 사랑하면 그것이 부적절하다고 말한다. 그러나 그것은 운전면허 학원에서 가르치는 공식에 지나지 않는다. 겁을 먹지 않는다면, 시야만 넓힌다면, 본질에 충실하다면, 공식 없이도 얼마든지 선 안에 차를 댈 수 있다. 말하자면 이런 이야기다.



영화의 제목은 '바질과 데이지'다. 바질을 데이지 모양으로 뿌려놓았다는 마르게리따 피자로부터 가져온 제목이다. 영화 속 노해는 천주교 성당에서 제 세례명이 마르게리따라고 말한다. 마르가리타인 제 세례명조차 잘못 이야기하는 그녀에게 신부는 적혀 있는 문자보다 어떻게 해석하는지가 더 중요하다고 말한다. 공식, 적혀 있는 문자 따위보다 해석과 본질이 중요하다는 것, 이 영화 <바질과 데이지>가 사랑과 정상가족에 대해 주장하는 바가 이와 같다.



동성애와 정상가족의 이야기를 2025년 한국에서 새로운 주제라 말하기는 어렵겠다. 그를 풀어가는 방식 또한 다분히 양식적이어서 영화적 재미가 크지는 않다. 그럼에도 <바질과 데이지>는 보는 이로 하여금 경청하도록 이끈단 점에서 매력이 분명하다. 영화가 제 이야기를 풀어가는 태도가 진지한 덕분이겠다. 출연한 배우 심해인과 강지원, 박희은의 연기 또한 마찬가지. 이 영화가 가진 매력의 상당 부분이 이로부터 나오니 그 이름들을 기억해두어도 좋겠다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고