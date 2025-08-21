엄마의 애인이 여자라고? 그녀에게 받는 복잡미묘한 운전연수

정상가족은 하나의 신화와도 같다. 믿음이 깨어지기 전까지는 아버지와 어머니가 서로 사랑하고 그 안에서 아이를 낳아 기르는 정상적 가족이란 형태가 유일하고 무결한 것으로 여겨진다. 정상가족을 벗어난 가족의 형태가 얼마든지 있을 수 있다는 사실을, 정상가족을 벗어나도 문제될 게 없다는 걸 그 안에 든 이는 좀처럼 믿기 어렵다.
정상가족을 벗어나는 가장 흔한 경험은 역시 이혼이겠다. 자의 또는 타의로 부부가 갈라서는 사례가 현대, 또 한국에선 흔한 일이 아닌가. 문제는 결혼이 깨져도 가족은 유지되는 경우다. 결혼으로 생긴 아이가 있다면 부부의 관계가 깨어진 뒤에도 가족은 존재한다고 할 밖에. 자녀가 어느 한 쪽과만 관계할 수도 있겠고, 부모 양편을 오갈 수도 있을 테다. 그렇다면 부부 관계의 생명력이 소실된 뒤에도 자녀와 부모가 이루는 가정은 온전하게 있다고 보아야 한다.
이혼이 아닌 사별의 경우에도 가정은 유지된다. 남은 부모와 남겨진 아이가 이루는 가정은 그대로 온전하지만, 재혼으로 확장될 여지 또한 있다. 정상가족의 범주를 넘어서도 얼마든지 가정은 제 기능을 다하며 존속할 수 있는 것이다.