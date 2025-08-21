사이트 전체보기
엄마의 애인이 여자라고? 그녀에게 받는 복잡미묘한 운전연수

엄마의 애인이 여자라고? 그녀에게 받는 복잡미묘한 운전연수

[김성호의 씨네만세 1146] 제12회 목포국도1호선독립영화제 <바질과 데이지>

김성호
25.08.21
정상가족은 하나의 신화와도 같다. 믿음이 깨어지기 전까지는 아버지와 어머니가 서로 사랑하고 그 안에서 아이를 낳아 기르는 정상적 가족이란 형태가 유일하고 무결한 것으로 여겨진다. 정상가족을 벗어난 가족의 형태가 얼마든지 있을 수 있다는 사실을, 정상가족을 벗어나도 문제될 게 없다는 걸 그 안에 든 이는 좀처럼 믿기 어렵다.

정상가족을 벗어나는 가장 흔한 경험은 역시 이혼이겠다. 자의 또는 타의로 부부가 갈라서는 사례가 현대, 또 한국에선 흔한 일이 아닌가. 문제는 결혼이 깨져도 가족은 유지되는 경우다. 결혼으로 생긴 아이가 있다면 부부의 관계가 깨어진 뒤에도 가족은 존재한다고 할 밖에. 자녀가 어느 한 쪽과만 관계할 수도 있겠고, 부모 양편을 오갈 수도 있을 테다. 그렇다면 부부 관계의 생명력이 소실된 뒤에도 자녀와 부모가 이루는 가정은 온전하게 있다고 보아야 한다.

이혼이 아닌 사별의 경우에도 가정은 유지된다. 남은 부모와 남겨진 아이가 이루는 가정은 그대로 온전하지만, 재혼으로 확장될 여지 또한 있다. 정상가족의 범주를 넘어서도 얼마든지 가정은 제 기능을 다하며 존속할 수 있는 것이다.

바질과 데이지 스틸컷
바질과 데이지

운전연수 시켜줄 어른이 있었으면

제12회 목포국도1호선독립영화제 상영작 <바질과 데이지>는 정상가족의 경계를 생각하게 한다. 정상성이란 무엇인가를, 정상을 벗어난 건 무언지를 고민하게 이끈다. 정수진 감독의 22분짜리 극영화는 엄마의 연애 앞에 낯선 감정과 마주하게 되는 딸의 이야기다. 그냥 연애도 아니다. 엄마가 좋아한다는 사람은 무려 여자다.

노해(심해인 분)는 이제 막 성년이 된 참이다. 어른이라면 운전면허쯤은 있어야지. 친구와 함께 운전면허 시험장을 찾은 건 그맘때의 자연스런 일이다. 문제라면 노해가 자꾸만 떨어진다는 것. 조금만 준비해도 대부분이 합격하는 요즈음 운전면허 시험이라지만 언제나 좀 늦된 친구들은 있는 법이다. 하필 노해가 그러해서, 친구가 합격한 뒤에도 다시 시험을 쳐야 할 상황이다. 그저 놀림만 받고 끝나는 정도가 아닐지도 모른다. 영 감도 잡지 못한 때문이다.

결국 노해는 제게 도움이 필요하단 걸 인정할 밖에 없다. 이럴 때 아빠가 있다면 좋으련만, 노해에겐 면허를 딴 지 1년 밖에 안 된 엄마 해욱(박희은 분)뿐인 것이다. 그런데 이때, 엄마가 특별한 제안을 한다. 엄마의 애인이 무려 택시기사라며, 운전을 가르쳐 줄 사람으로 딱이란 이야기다. 거부할 수 없는 제안이란 이런 것일 테다. 엄마의 연애가 영 탐탁지 않은 노해지만, 이대로 계속 가서 떨어질 수는 없는 일이다. 돈은 돈대로 들고 시간은 시간대로 낭비되는 일이니. 결국 노해는 엄마의 제안을 수락한다.

바질과 데이지 스틸컷
바질과 데이지

엄마의 애인이 여자라니

그로부터 영화는 노해가 엄마의 애인 소영(강지원 분)에게 운전을 배우는 이야기로 이어진다. 그녀가 아빠의 자리를 대신하게 될까 고민이 되는 것도 사실이다. 제가 운전을 배운다곤 하지만 엄마의 곁을 허락한 건 아니라고 분명히 말하고 싶은 마음도 든다. 이제 막 성인이 된 노해와 산전수전 다 겪은 듯 보이는 마흔은 되었을 아줌마가 나란히 앉은 택시 앞자리는 영 삭막하기만 하다.

<바질과 데이지>는 가르치고 배우는 과정에서 있을 법한 두 사람의 관계를 흥미롭게 펼쳐낸다. 다분히 다혈질적인 아줌마와 그런 그녀에게 기가 죽으면서도 엄마의 옆자리는 사수하고픈 노해의 관계가 사각 링 가운데서 펼쳐지는 복싱 시합마냥 물고 물리며 공방전을 지속한다.

<바질과 데이지>는 연애의 당사자인 엄마를 뒤로 밀어둔 채 소영과 노해 사이의 미묘하게 엇박자를 내는 관계에 주목한다. 노해는 어째서 소영을 마음에 들어 하지 않는 것일까. 그녀가 다혈질에다 엄마를 상대로 사랑에 푹 빠진 것처럼 보이지 않는 때문일까. 저는 허락한 적도 없는데 아빠의 자리를 꿰차는 게 싫어서일까. 아니면 엄마의 애인이 여자라는 사실 탓일까.

바질과 데이지 스틸컷
바질과 데이지

보호하지 못하는 보호자는 안 되는 거잖아요

이토록 복잡한 상황 가운데 제 심리적 저변을 명확히 정리해 인정할 수 있는 사람이 몇이나 될까. 이제 막 성인이 된 노해는 아빠의 자리를 누군가 채울 수 있다는 데 대해서도, 엄마가 동성애자란 사실도, 심지어 좀처럼 가깝게 느껴지지 않는 소영이란 사람 자체도 버겁기만 하다. 노해 스스로도 명확한 답을 내릴 수 없는 상황 가운데, 관계의 밑바닥에 깔린 감정을 수면 위로 꺼내 올리는 사건이 빚어진다.

엄마와 소영이 여행을 다녀오던 길에 차 사고를 당해 엄마의 맹장이 터졌다는 이야기다. 수술에 들어가려면 친족의 동의서가 필요하다는 소식에 노해는 병원으로 향한다. 한시가 급한 상황에도 보호자가 없어 손을 놓고 있어야 했던 소영의 마음이 오죽할까. 그러나 노해는 모든 것이 그녀의 탓인 양 소영을 미워하게 되는 것이다. 그녀만 아니었다면 사고가 나지 않았을 것인 양.

엄마가 수술에 들어간 뒤 노해는 소영을 면전에 두고 미운 말을 꺼낸다. 법으로 정한 보호자가 되지 못하는 관계의 한계를 지적한다. 그것이 정식 부부의 관계를 말하는 것이라면 한국 법에서는 둘의 혼인이 불가능한 게 사실이다. 본인의 의식이 없는 상태에서의 수술은 보호자의 동의를 받도록 한 한국 의료법체계에서 가족이 될 수 없다는 건 지켜줄 수 없다는 것과 같은 말일 수가 있는 일이다. 즉, 여자는 엄마의 상대가 될 수 없다고 노해는 이야기한다.

목포국도1호선독립영화제 포스터
목포국도1호선독립영화제

정상과 비정상을 나누는 기준

<바질과 데이지>는 다분히 도식적인 상징으로 동성애를 비정상으로 받아들이는 노해의 시각을 드러낸다. 소영은 운전연수 과정에서 노해의 문제를 지적한다. 그녀가 겁을 먹고 있는 게 가장 큰 문제라며, 빤한 공식을 외우는 대신 시야를 넓히라고 말이다. 이는 그대로 동성애며 정상가족에 대한 인식과 통한다. 정상가족의 기준을 벗어난 관계에 대하여 그 자체로 반감을 갖는 근저엔 일종의 공포증(恐怖症, phobia)이 자리한다. 세상은 남녀의 관계는 정상이고, 여자와 여자가 서로를 사랑하면 그것이 부적절하다고 말한다. 그러나 그것은 운전면허 학원에서 가르치는 공식에 지나지 않는다. 겁을 먹지 않는다면, 시야만 넓힌다면, 본질에 충실하다면, 공식 없이도 얼마든지 선 안에 차를 댈 수 있다. 말하자면 이런 이야기다.

영화의 제목은 '바질과 데이지'다. 바질을 데이지 모양으로 뿌려놓았다는 마르게리따 피자로부터 가져온 제목이다. 영화 속 노해는 천주교 성당에서 제 세례명이 마르게리따라고 말한다. 마르가리타인 제 세례명조차 잘못 이야기하는 그녀에게 신부는 적혀 있는 문자보다 어떻게 해석하는지가 더 중요하다고 말한다. 공식, 적혀 있는 문자 따위보다 해석과 본질이 중요하다는 것, 이 영화 <바질과 데이지>가 사랑과 정상가족에 대해 주장하는 바가 이와 같다.

동성애와 정상가족의 이야기를 2025년 한국에서 새로운 주제라 말하기는 어렵겠다. 그를 풀어가는 방식 또한 다분히 양식적이어서 영화적 재미가 크지는 않다. 그럼에도 <바질과 데이지>는 보는 이로 하여금 경청하도록 이끈단 점에서 매력이 분명하다. 영화가 제 이야기를 풀어가는 태도가 진지한 덕분이겠다. 출연한 배우 심해인과 강지원, 박희은의 연기 또한 마찬가지. 이 영화가 가진 매력의 상당 부분이 이로부터 나오니 그 이름들을 기억해두어도 좋겠다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다.

목포국도1호선독립영화제 NR1IFF 바질과데이지 정수진 김성호의씨네만세
김성호

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / <자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다> 저자

이 기자의 최신기사 감독이 된 소년, 첫사랑의 순간을 영화로 만들다
