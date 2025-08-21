'광주 FC' 코리아컵 첫 결승 눈앞, 부천과의 1차전 2-0 완승

전반 집중력을 끌어모은 광주 FC가 홈팬들 앞에서 코리아컵 첫 결승 진출 자신감을 드러냈다. K리그 세 번째 시즌을 뛰고 있는 유망주 날개 공격수 정지훈의 시원한 헤더 골이 결승골이 되었으니 더 의미 있는 결과를 만들어낸 셈이다.이정효 감독이 이끌고 있는 광주 FC(K리그1)가 20일(수) 오후 7시 30분 광주월드컵경기장에서 벌어진 2025 코리아컵 4강 1차전 부천 FC 1995(K리그2)를 2-0으로 이기고 1주일 뒤 부천에서 벌어지는 2차전을 비교적 홀가분하게 맞이할 수 있게 되었다.다음 주 홈에서 이어지는 2차전을 염두에 두고 수비에 더 중심을 두고 나온 부천 FC 1995를 상대로 홈 팀 광주 FC가 22분만에 멋진 첫 골을 터뜨렸다. 잔디 상태가 좋지 않은 광주 월드컵경기장 특성을 감안하여 측면 로빙 크로스로 결정적인 득점 기회를 노린 것이 적중한 것이다.왼쪽 측면에서 심상민이 포물선을 그리는 로빙 크로스를 올렸고 반대쪽에서 런닝 점프 헤더 슛을 시도한 정지훈이 완벽한 첫 골을 뽑아낸 것이다. K리그1 도전 세 시즌만에 6월 18일 데뷔골(제주 SK 0-1 광주 FC)을 터뜨렸던 정지훈이 코리아컵 결승으로 올라가는 물꼬를 튼 셈이다.광주 FC는 전반 끝나기 직전 추가골까지 뽑아내 한결 여유있는 게임 운영을 할 수 있었다. 이것도 심상민의 과감한 크로스 시도 덕분이었다. 높이 조절이 안 된 불규칙한 크로스 궤적이었지만 이 공을 막아내려던 부천 FC 박형진이 오른팔 핸드 볼 반칙을 저질러 페널티킥을 내준 것이다. 이 절호의 기회를 헤이스가 오른발 인사이드 킥(45+1분)으로 골문 오른쪽 구석을 꿰뚫었다.이대로 물러설 수 없는 부천 FC 1995가 후반에 반격을 시도했다. 이의형의 오른발 중거리슛(61분)이 가장 유력한 만회골 기회였지만 김경민 골키퍼가 지키고 있는 광주 FC 골문 왼쪽 기둥을 살짝 벗어나고 말았다.74분에는 부천 FC 1995의 간판 공격수 몬타뇨와 바사니가 한꺼번에 교체 멤버로 들어갔지만 광주 FC 수비 라인을 크게 흔들어내지 못했다. 후반 추가 시간 4분에 바사니의 왼발 직접 프리킥 기회가 생겼지만 광주 FC 수비벽을 넘기지 못하고 고개를 숙인 것이다.이렇게 코리아컵 도전 역사상 처음으로 결승 진출 자신감을 얻은 광주 FC는 23일(토) 오후 7시 30분 강원 FC와의 K리그1 홈 게임을 뛴 다음 27일(수) 오후 7시 30분에 부천 종합운동장으로 찾아가 코리아컵 4강 2차전을 뛰어야 한다. 부천 FC 1995도 23일 같은 시각 천안시티 FC와의 K리그2 일정을 소화한 다음 코리아컵 4강 2차전 홈 게임(27일)을 준비한다.(8월 20일 오후 7시 30분, 광주 월드컵경기장)[골, 도움 기록 :(22분,도움-),(45+1분,PK)](전주 월드컵경기장)(8월 27일 수 오후 7시 30분, 왼쪽이 홈 팀)부천 FC 1995 - 광주 FC (부천 종합운동장)강원 FC - 전북 현대 (강릉 하이원아레나)