강윤성 감독 "윤태호 작가 임수정에 놀라... 매력있는 입체적 인물 보여줘"

▲강윤성 감독 디즈니플러스

- 인물의 생존 여부로 시즌2의 암시를 예고한 건가.

"인물들은 어떤 식으로든 끝을 맞이한다. 모두의 결말을 완벽히 묘사하고 싶지는 않았다. 명확한 죽음은 벌구(정윤호)와 전출(김성오) 정도다. 모든 인물이 죽었다고 묘사되기에는 극화된 지점도 있었다. 나머지 인물의 생존 여부가 중요하지 않아서 열린 결말로 마무리했다. 중요한 것은 인물이 탐욕으로 멸망한다는 거지, 멸망이 꼭 죽음으로 이어질 필요성은 못 느꼈다. 그래서 홍기(이동휘)도 결국 경찰직에서 파면당하고 도자기 팔러 다니는 떠돌이가 되었다. 관석(류승룡)은 이야기의 확장성을 위해서라도 죽이기보다는 살리는 게 낫겠다고 생각했다. 모든 촬영을 마치고 편집하던 중 생각이 바뀌어 쿠키처럼 추가 촬영을 진행했다."



- 마지막 장면과 쿠키 영상까지 본 시청자는 '이야기는 계속된다'고 생각할 것이다. 시즌2 제작의 방향성을 염두에 둔 게 있나.

"도굴로 인한 욕망 이야기는 파멸로 끝났지만, 어쨌든 1970년대를 살아가는 사람들의 이야기를 그리겠다는 의지가 있었다. 그 시대를 살아온 부모 세대의 일과 삶의 의미를 담아내고 싶었다. 관석이 사람까지 죽이면서 도둑질하게 되지만 집에 전화 걸어서 아이의 시험 점수를 묻거나, 며칠 만에 집에 와서 불고기 함께 먹는 모습이 그 시대를 살아온 가장을 대변한다고 생각하기 때문이다. 시리즈로 연결되어 다른 시즌이 나온다면 그 시대를 살아온 인물, 배경이 된 지역색이 고스란히 전해지게 될 것이다."



- 다양한 인물이 등장하면서도 주인공이라 할 만한 관석(류승룡)과 희동(양세종)의 비중이 균형감 있게 진행된다. 선택과 배신이 화두로 이어지다가 11화(마지막화)의 연쇄 반전을 배치한 연출 포인트가 궁금하다.

"인물이 많을수록 생각과 욕심이 끊임 없이 달라진다. 캐릭터들의 향연이라 할 만한 이야기를 위해서는 일단 재미있어야 했다. 관석, 희동, 정숙을 중심으로 하되, 이야기가 복잡하거나 난해해서는 안 되었다. 관석과 희동이 잘 이끌어 주었다. 1화부터 10화까지가 1년이 넘게 걸렸다. 원작이 원체 좋았지만 인물이 유기적으로 엮이면서 배신하고 다시 뭉치는 관계를 그려 나가는 게 어려웠다. 희동은 저랑 성향도 비슷해 최애 캐릭터다. 모든 인물이 욕망을 좇지만 희동은 사랑도 챙기고 꿈도 이룬다."



- <범죄도시> <롱 리브 더 킹: 목포 영웅> <카지노> 등 굵직한 남성 캐릭터가 중심이 된 범죄 서사를 천착했다. 피카레스크 구성 중에서도 양정숙, 선자 같은 여성 캐릭터의 활약이 돋보인다.

"범죄물에 끌리는 이유는 일상에서 겪어보지 못한 궁금증과 호기심 때문이다. <카지노>처럼 조폭을 일망타진하는 형사 이야기도 궁금한 분야였다. 물론 제가 마초 기질도 있어서 남성들의 이야기를 주로 다루게 된 이유도 있다. 하지만 작품을 계속하면서 언젠가는 여성 캐릭터를 개발하고 싶은 욕구가 생겼다. 연출 초반에는 여성의 이해도도 낮고 알콩달콩한 묘사력도 떨어져서 하지 못했지만. 언젠가는 <러브 오브 시베리아> 같은 대하서사극 같은 애절한 사랑 이야기를 해보고 싶다. 그래서 입버릇처럼 멜로도 하고 싶다고 말하고 다니는데 나름의 공부도 하고 있다. 여성 배우와 논의해 가면서 액션이든, 스릴러든, 멜로라인이든 그럴싸하게 만들고, 부족한 부분은 채워가면서 해보고 싶은 바람이 있다."



- 앞선 이야기를 들어보니 배우와 많은 논의와 연구로 이야기를 수정해 나가는 스타일인 것 같다.

"제 기준에 맞춰 배우를 끌어들이려 하지 않는다. 배우의 연기에 맞춰 대사나 스타일, 이야기를 바꾼다. 체격이나 외모에 따라서도 바꾸기도 하는데, 제가 쓴 대본대로 정확하게 만드는 것도 원하지 않는다. 배우의 해석력 자체를 신뢰하기 때문에 제가 만든 캐릭터가 중요하다고 생각하지 않는 편이다. 오히려 제가 만든 환경에서 흉내 내는 연기를 펼치면 어설프고 어색하다. 반대로 배우가 자기를 투영해 연기를 하면 리얼리티가 살아난다. 자연스러운 연기를 하게끔 환경을 제공해 진행하는 게 저의 몫이다. 이번에 작업해 보니 현장에서 류승룡씨가 주연을 오래 한 이유를 알겠더라. 편집하다 보면 다 보인다. 이 장면의 감정과 연기를 명확히 알고 있고 긴 이야기의 호흡을 제대로 이해하고 있는가. 현장에 배우가 많은데도, 나이 많은 선배부터 어린 후배까지 아우르는 리더십과 소통 능력, 친화력도 남다르더라. 멋쟁이다."



- 시대 묘사인 미술, 수중 촬영 프로덕션 등 중점 둔 부분은 무엇인가.

"미술 프로덕션 부분은 미술감독에게 전적으로 맡겼다. 존경한다고 할 정도로 세밀하게 묘사하는 분이다. 1970년대 대표성은 '빽빽한 밀도'였다. 명동이나 인사동같이 유동 인구가 많은 공간의 인구밀도, 골동품 판매상도 미적인 추구보다 도자기 사이에 무언가를 껴 놓음으로써 밀도를 높였다. 그리고 '원색 사용'도 많았다. 당시에는 색의 이해도가 떨어져 노랑, 빨강, 녹색 등 원색 배치를 선호했다. 수중 촬영은 서해의 명확한 묘사를 위해 사전 준비를 철저히 했다. 잠수했을 때 진짜 바다처럼 느끼도록 리얼리티를 중요시했다. 촬영 방식을 고민하다 안전과 여건에 맞춰 수조 세트에서 촬영하기로 했다. 특히 '시야가 확보되지 않는다'는 당시 증언에 맞춰 갯벌 분위기에 중점 두었다."



- 디즈니플러스와 두 편의 시리즈를 내놓았다. 영화를 기다리는 팬들에게 희소식은 없나.

"<카지노>를 끝내고 <파인>이 나오기까지 2년 정도가 걸렸다. <카지노>를 만들 때는 팬데믹 시절이었다. 게다가 시리즈도 처음이었고 대본도 써야 했기에 여러 제약이 많았다. 또 해외 촬영이다 보니 장소도 계속 바뀌고 마감의 압박도 있어서 정신없이 지나갔다. 그래도 호흡이 긴 시리즈를 해보니 나름대로 매력이 있었다. 빈말 아니고 두 작품 모두 디즈니플러스에서 공개하면서 감사한 마음이 크다. 다음 작업도 기회가 된다면 또 협업하고 싶다. 창작자를 존중하는 태도와 제작 여건, 홍보 방식도 매우 감사하다.



이 경험을 <파인> 때는 효율적으로 녹여내서 제작했다. <카지노> 팀이 합류해서 효율성도 높아졌다. 하지만 영화를 향한 갈망은 여전하다. <파인> 촬영을 마치고 운이 좋아 바로 영화 하나를 찍었다. 요즘처럼 영화 제작이 어려운 시기에 감사하게 <중간계>라는 SF 장르를 완성했다. AI 기술을 적극 활용해서 만들었다. 제작비 경감 차원과 효율성 고취에서 성과가 있었다. 전통적인 방식으로 SF물을 만들면 제작 기간도 길어지고 비용도 커지며 투자의 보장 문제도 불투명해지는 여러 걸림돌이 발생한다. 새로운 시도 차원에서 도전해 봤던 건데 AI 기술이 앞으로 게임 체인저가 될 거란 생각, 제작 방식의 패러다임이 바뀔 거란 생각도 든다."

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고