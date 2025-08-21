강윤성 감독 "윤태호 작가 임수정에 놀라... 매력있는 입체적 인물 보여줘"

▲
강윤성 감독
<범죄도시>의 흥행 이후 시리즈로 옮겨와 <카지노>에 이어 <파인: 촌뜨기들>을 선보인 강윤성 감독과 18일 종로의 카페에서 만났다.
<파인: 촌뜨기들>은 1977년 신안 바닷속에 묻힌 보물선을 차지하기 위해 전국 각지에서 몰려든 생계형 촌뜨기들의 속고 속이는 이야기다.
보물선이 발견되었다는 소식에 신안 앞바다에 전국 각지의 사람들이 몰려든다. 그들은 동네 어디에서 마주칠 법한 평범한 사람들 같지만 속에는 돈을 벌고자 한 욕심이 가득한 촌뜨기들이다. 보물 쟁탈전이라는 설정과 전국 팔도에서 모인 인간 군상의 집합체는 어떤 일이 일어날지 예측하기 힘든 재미였다. 매화마다 명확한 클리프행어로 다음 화를 궁금하게 만들며 11화까지 이끌어가는 원동력이 되었다.
다음은 강윤성 감독과 나눈 작품 이야기, 인물 캐스팅 과정 등을 일문일답으로 정리한 글이다.
새 얼굴 신선한 발견
- 믿고 보는 얼굴과 새로운 얼굴의 조화가 돋보였다. 캐스팅 비하인드가 궁금하다.
"복근 역의 김진욱 배우는 연극 연출자인데 대학로에서 연기로 유명하다며 허동원 배우가 오디션 제안을 호소했다. 영상을 찍어 보냈는데 지금의 덕근 스타일로 연기를 했다. 어눌한 느낌이 캐릭터에 잘 어울려서 캐스팅했다. 덕산 역의 권동호 배우는 전라도 사투리를 연습해서 벌구 역으로 오디션장에 왔다. 연기가 좋았지만 벌구 역에는 정윤호 배우가 캐스팅된 상태라 경상도 사투리를 써야 하는 덕산을 즉석 제안했다. 오디션 현장 옆, 제 방에서 한 시간쯤 연습하더니 덕산으로 완벽히 빙의해서 캐스팅했다. 대식 역의 이상진 배우는 <소년시대>에서 보고 캐스팅했다. 캐릭터의 방향을 논의한 건 아니어서 첫 장면 찍으면서 저도 대식의 성향을 처음 파악하게 된 사례인데, 사무실에서 탈의하기 시작하면서 성질을 부리기 시작하는 장면에서 배우의 해석 능력에 감탄했다."
- 목포 건달 벌구 역의 정윤호의 찰진 사투리도 화제였다.
"지인 소개로 처음 만날 때가 기억난다. 앞으로 살면서 이렇게까지 열정 넘치는 사람이 또 있을까 싶을 정도였다. 처음에는 순경인 홍기(이동휘) 이미지를 떠올렸는데 만나보니 얼굴에 묘한 야비함이 보여 벌구 역을 제안했다. 이후 사무실에 와서 걸출한 전라도 사투리로 기세를 휘어잡으며 들어오더라. (웃음) 리딩 현장에서는 혼자만 다 외워 왔고 열심히 준비한 흔적이 보였다. 많은 영감을 받은 배우다."
- 다방 종업원 선자 역의 김민은 홍콩 영화 스타일의 묘한 매력이 보인다는 반응이었다.
"오디션 최종 3인 중 한 분이 김민 배우였는데 심사위원 5명의 만장일치를 얻었다. 당시 중앙대 영화과 학생이고 단편조차 출연 경험이 없는 친구였지만. 경력이 중요하지 않았다. 배우만의 매력이 크지만 몰표가 가장 큰 요인이 되었다. 작품이 공개되고 홍콩 배우 아우라를 풍긴다는 멘트가 많다라. 저는 한 번도 그런 얼굴을 떠올려 보지는 않았다. 선자 역에 잘 맞겠다는 육감 같은 게 있었다."
- 특별출연이나 카메오 섭외도 궁금하다.
"서경석씨와는 사회에서 만난 친구인데 경석씨를 통해 영탁씨가 출연을 원한다는 이야기를 들었다. 처음에는 장난인 줄 알고 신경 쓰지 않다가 몇 번 더 연락이 와 진심이 느껴져 결정했다. 김장훈씨도 사적으로 친분 있었는데 가수 현인의 과거 사진이 비슷해 보여 제안했다. 박상면씨도 친분과 본인 출연 의사가 맞아떨어진 결과다."
- 원작 웹툰과 달라진 각색 방향을 윤태호 작가와 협의한 부분이 있나.
"좋은 원작을 바탕으로 작업하다 보면 원작 팬들도 만족시켜야 한다는 부담이 크다. 11년 전 다음에서 연재될 때 감명 깊게 봤고, 원작을 훼손하면 안 되겠다는 생각이 크게 들었다. 큰 줄거리는 그대로 하면서 묘사하지 못한 세부 사항을 채워나가는 방향으로 시나리오를 썼다. 인물의 관계나 원작의 어두운 톤을 블랙 코미디로 바꿔야겠다고 생각했다. 이런 연출적 방향을 통해 재미를 주려고 했다.
윤태호 작가와는 한두 번 정도 미팅을 했지만 작품에 관한 논의는 없었다. 저에게 전적으로 위임해 주었고 작업하면서도 의견을 따로 구하지 않았다. 최종 편집본을 보시고 재미있게 봤다는 멘트를 해주었다. 다만 본인이 생각했던 양정숙의 이미지와 임수정씨가 연기한 양정숙은 완전히 달라서 좋았다고 했다. 원작에는 이름도 없이 사모로만 불리는 단순한 인물이었다. 돈만 추구하는 그 시대를 대변하는 상징 같은 존재가 임수정을 만나 사람을 홀리는 매력과 기교를 품은 입체적인 인물로 보였다고 말해주었다.
다만 엔딩은 원작대로 가게 되면 인물의 동선과 맞지 않아 달라졌다. 대본을 쓰고 나서 촬영에 돌입했는데 인물마다 성장하면서 구체화되어서 결말을 바꾸게 되었다. 원래 대본과 크게 달라지지는 않았지만 마지막에 그들이 벌이는 관계가 조명되면서 지금 결말이 되었다."
- 경리에서 시작해 회장의 사모까지 진출하는 양정숙의 야망도 큰 축이다. 기존 임수정의 이미지를 전복하는 파격 변신이다.
"초반에는 특유의 선하고 귀여운 느낌이 컸는데 점차 후반으로 갈수록 흑화되어 양정숙에 빙의되니, 보는 저도 희열을 느꼈다. 수정씨에게 춤을 춰달라고 디렉션 했다. 춤은 본격적으로 양정숙도 악인이 되어가는 단계라 꼭 필요했다. 숨겨진 야망과 본성이 춤으로 대변되는 장면이다. 양정숙은 과거 결혼을 했지만 뜻하지 않게 사별했다고 생각해 돈과 물질을 쫓아 회장에서 붙어산다. 우연히 희동(양세종)과 비밀공간에 단둘이 있게 되는데 그때 '안아 줘, 너희들이 하는 것처럼'이라며 한 번도 사랑을 해보지 못한 존재임을 드러낸다. 공포스러울 정도로 기교 없이 묘사되길 바랐던 장면이면서도 양정숙이 불쌍한 존재로 느껴져야만 했다."
팔도 악인들의 패가망신