'극장가 평정' 마동석, '트웰브'로 TV도 점령할까

주식회사 에이비오엔터테인먼트

마동석은 2022년부터 작년까지 <범죄도시> 2~4편을 통해 3년 연속 천만 관객을 동원했다.<범죄도시> 이후 2018년 한 해 동안 <챔피언>과 <동네 사람들> <성난 황소> 등 소위 '마동석표 액션 영화'가 3편이나 개봉했지만 하나 같이 흥행에서 큰 재미를 보지 못했다. 하지만 마동석은 2019년 <악인전>과 <시동> <나쁜 녀석들:더 무비> <백두산> 등에 출연하면서 흥행 배우로서 위상을 금방 회복했다. 마동석은 2021년 할리우드에 진출해 마블 영화 <이터널스>에서 괴력의 길가메시를 연기했다.그리고 코로나19 유행이 저물기 시작한 2022년부터 마동석의 본격적인 전성기가 시작됐다. 마동석은 2022년부터 2024년까지 1년에 한 편씩 <범죄도시> 2~4편을 차례로 선보였고 <범죄도시> 시리즈는 세 편 연속으로 천만 관객을 돌파하는 기염을 토했다. 한국 영화 역사상 특정 배우가 단독 주연을 맡은 시리즈 영화가 세 편 연속으로 천만 관객을 돌파한 경우는 마동석과 <범죄도시>가 유일했다.2021년에 촬영해 지난 4월에 개봉한 <거룩한 밤: 데몬헌터스>로 오랜만에 흥행 실패를 경험한 마동석은 9년 만에 출연하는 드라마 <트웰브>를 통해 명예 회복에 나선다. <트웰브>는 인간의 모습으로 살아가는 12천사들이 악에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물이다. 각본 작업에도 참여한 마동석은 <트웰브>에서 절대적인 힘으로 세상을 지키는 호랑이의 천사이자 12천사를 이끄는 리더 태산을 연기한다.<트웰브>에는 마동석 외에도 박형식이 12천사가 되지 못하고 악의 세력과 손을 잡은 까마귀를 상징하는 오귀 역을 맡았고 서인국은 의리와 책임감이 뛰어난 원숭이의 천사 원승을 연기한다. 성동일은 고대부터 12천사와 함께 했던 신에게 선택 받은 12천사들의 관리자 마록 역을 맡았다. 이 밖에 <범죄도시3>와 <범죄도시4>에서 마동석과 함께 출연했던 고규필과 이주빈도 <트웰브>에 출연할 예정이다.KBS는 오는 28일 종영하는 <내 여자친구는 상남자>를 끝으로 수목드라마를 잠정 폐지하고 기존의 주말 드라마와는 다른 '토일 미니시리즈'를 신설했을 정도로 <트웰브>에 거는 기대가 매우 크다. <트웰브>가 성공적인 스타트를 끊어줘야 오는 9월에 방송되는 이영애, 김영광 주연의 후속작 <은수 좋은 날>도 기분 좋게 시작할 수 있다. 과연 마동석은 액션 히어로 드라마 <트웰브>를 성공으로 이끌 수 있을까.