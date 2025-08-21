'극장가 평정' 마동석, '트웰브'로 TV도 점령할까

1990년대 중·후반을 기점으로 한국의 영화 산업이 크게 발전하면서 이병헌과 장동건 등 각 방송국의 공채 탤런트 출신 배우들이 대거 영화로 활동 영역을 옮겼다. 특히 MBC 공채 20기 탤런트 출신으로 <아들과 딸> <파일럿> <서울의 달>을 통해 TV에서 한창 주가를 올리던 한석규는 1995년 <호텔>을 끝으로 2011년 <뿌리 깊은 나무>에 출연하기 전까지 무려 16년 동안 드라마에 출연하지 않았다.
하지만 OTT의 발전과 코로나19 시대를 겪으면서 영화계는 엄청난 침체에 빠졌고 이제 영화 위주로 활동하던 배우들을 드라마에서 자주 볼 수 있게 됐다. 1997년 <사랑과 이별> 이후 20년 넘게 영화에만 전념하던 최민식은 2022년 디즈니 플러스 드라마 <카지노>를 통해 25년 만에 드라마에 복귀했다. 송강호 역시 작년 <삼식이 삼촌>을 통해 1996년 영화 배우 데뷔 후 28년 만에 처음 드라마에 출연했다.
이 밖에도 <수리남>의 황정민, <무빙>의 류승룡, <가족계획>의 류승범 등 영화 위주로 활동하던 배우들이 2020년대 들어 드라마에 활발하게 출연하고 있다. 23일 첫 방송되는 KBS 토일 미니시리즈 <트웰브>에도 최근 드라마에서 보기 힘들었던 배우가 주연으로 출연한다. 2016년 < 38사기동대 > 이후 9년 만에, 지상파에서는 데뷔 첫 주연을 맡게 되는 2020년대 최고의 흥행배우 마동석이 그 주인공이다.
대체 불가 액션스타로 전성기 '활짝'