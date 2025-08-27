'애마'로 성인 배우된 이하늬? "부당함에 대해 많이 생각했다"

▲넷플릭스 오리지널 시리즈 <애마>에서 스타 배우 정희란을 연기한 배우 이하늬. 넷플릭스

"배우 일은 파도를 겪는 것과 같아"



일제강점기를 배경으로 한 영화 <유령>에 이어 이하늬는 이해영 감독과 다시 만나게 됐다. 최근 시대극을 연출해 온 이해영 감독이 <애마>를 통해선 더욱 확고한 연출관을 담아냈다는 게 이하늬의 전언이었다. 배우들 입장에선 대역을 거의 쓰지 않고 말을 탄다거나, 섬세한 감정 연기를 반복하는 게 쉽지 않은 일이었지만 이하늬는 "마치 절벽에서도 믿고 떨어지는 심정으로 맡겼다"고 회상했다.



"<유령> 때도 정말 연출의 장인이었는데 이번엔 미치광이가 된 것 같았다. 영화가 아닌 시리즈에서 그런 섬세한 에너지를 유지하는 게 어려운데 그걸 해내시더라. 이번에 만난 방효린씨도 참 좋았다. 순수한 에너지를 간직한 채 연기해주셨는데 시청자분들이 꼭 봐주셨으면 한다. 제게 욕하는 장면을 어려워하길래 이런 저런 얘길 해줬는데, 촬영 때 정말 눈빛부터 강렬하더라. 감독님에게 제가 일러바칠 정도로 체화가 강한 배우였다.



<극한직업> 이후로 해당 멤버들끼리 소통방이 있는데 진선규씨는 언제 봐도 좋다. 이번에 좀 나쁜 영화 제작자를 하셨는데 당시 <아마존 활명수> 촬영과 겹쳐서 브라질에서 온 지 얼마 안됐음에도 정말 잘 해주셨다. 현장서 기립박수를 친 기억이 있다. 신인 감독 역의 조현철 배우도 만날 때마다 행복했다. 연기를 잘하고 못하고를 논할 배우는 이미 아닌 것 같더라."



마침 둘째 아이 출산을 앞둔 터라 유쾌한 투쟁기를 다룬 <애마>가 특별하게 다가왔다고 한다. 이하늬는 "극중 희란처럼 저 또한 결혼하고 출산하며 매 작품이 마지막일 수 있다는 생각으로 임하고 있다"고 고백했다. 그만큼 선택받기가 어렵고, 선택하기가 어렵다는 방증일 것이다.



"대한민국에서 여배우만 고달픈 건 아니라고 생각한다. 각 분야마다 부당한 일은 이어지고 있으니까. 다만 배우라는 직업 자체는 파도를 피할 수 없는 직업 같다. 얼마나 그걸 의연하게 타면서 갈 것인지, 스스로 결정할 일이다. 파도에 맞서거나 적당히 즐기며 타거나, 혹은 휩쓸리거나 말이다. 여성 인권도 중요한데 모든 인권이 소중하다. 서로 질투하지 않고 연대하면 세상이 더 따뜻해질 거라 생각한다.



아무래도 제가 자식이 있다 보니 내 다음 세대가 살 세상이 좀 더 좋길 바라는 마음이다. 이전 세대의 투쟁 덕에 제가 지금을 살고 있듯이 우리가 당면한 지금 문제를 무시하지 않고 수면 위로 올려야 하지 않나 싶다. 환경 문제든 무엇이든 그게 어른의 책무감같다. 출산하면서 그 생각이 더 강해지기도 했고, 희란을 통해 많은 영감을 받았다."



최근까지 이하늬는 노희경 작가 신작 <천천히 강렬하게> 촬영을 마쳤고, 하정우 감독 영화 <윗집 사람들> 개봉을 기다리고 있다. 출산 예정일까진 최대한 몸조리하며 지낼 것이라던 그는 <애마>의 공개와 시청자들의 반응을 사뭇 궁금해하고 있었다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고