'애마'로 성인 배우된 이하늬? "부당함에 대해 많이 생각했다"

넷플릭스 오리지널 시리즈 <애마>에서 스타 배우 정희란을 연기한 배우 이하늬.넷플릭스
이 제목 하나만으로 사람들은 저마다 다른 감흥을 갖기 십상일 것이다. 누군가에겐 1980년대를 풍미했던 성인 영화를 생각하며 불온한 상상을 할 수도, 누군가에겐 향수가 될 수도 있는 <애마>가 영화가 아닌 드라마로, 그것도 2025년 8월 22일 전 세계 시청자들에게 공개됐다.
40여 년 전 영화 <애마부인>이 당시 정권과 영화인들의 이해관계가 맞아 떨어져 철저하게 기획된 산물이라면 넷플릭스 시리즈 <애마>는 그 시스템에서 분투하는 여성 배우들을 바라본다. 결기 어린 진지한 드라마가 아닌 시대상을 풍자하며 제법 코믹하게 다룬다는 데에 차별성이 있다. 8월 19일 출산을 앞둔 배우 이하늬를 온라인 인터뷰로 만날 수 있었다.
이하늬가 연기한 정희란은 말대로 당대 스타 배우다. 하지만 시대적 비극일까. 어떻게 해서든 벗기려 하고 말초적 연기를 요구하는 영화계에 신물이 나 있는 상태다. 드라마 <애마>는 자신에게 들어온 애마부인 역을 거절하고 권력에 맞서는 희란, 그리고 신인배우로서 결국 애마부인을 연기하게 된 신인 신주애(방효린)가 얽히면서 벌어지는 이야길 다룬다.
겉모습과 말투부터 새로 태어나다
단순히 시대상만 재현한 게 아니다. 과거 영상에서 봤을 법한 서울 사투리, 특히 대외 말투와 사적 말투가 극명히 달랐던 배우들의 말투가 고스란히 담겼다. 이하늬는 "다소 과장된, 그리고 비음이 섞인 말투를 꽤 연습했고, 의상 또한 스태프들과 상의하며 오랜 시간 준비했다"고 운을 뗐다.
"옷은 정말 수많은 참고자료가 있었다. 엄마와 고모가 예전에 입었을 것 같은 옷들을 스태프들이 찾아오셔서 그대로 입기도 했다. 장신구들도 선이 굵고 알맹이가 큰 것들이 많던데 지금 유행하기도 하잖나. 역시 유행은 돌고 돈다 싶더라(웃음). 제가 1980년대에 태어나서 합벅적으로 <애마부인>을 당시엔 못 봤지만, 이 작품을 준비하면서 쭉 찾아봤다. 배우분들 연기와 달리 성우 연기가 들어가서 이질적이라 놀랐는데, 박정자 선생님께서 성우 연기하신 걸 보며 저만의 톤을 찾으려 했다. 그런 데서 어떤 분들은 코믹함을 느끼실 것 같다."
최고 권력을 쥐고 있는 영화 제작자, 관계자들에 유쾌하게 맞서는 캐릭터이기에 당시 시대상을 몸소 체화하는 과정도 필요했다. 이하늬는 "화려한 1980년대를 묘사했지만 동시에 폭력에 눌려 있는 사람들이 투쟁하는 역사 일부를 보여주는 작품이라 생각했다"며 나름의 해석을 밝혔다. "요즘은 많이 사회적 분위기가 바뀌고 좋아졌다지만, 우리 각자가 서 있는 지점에서 투쟁해야 할 것도 있기에 지금 시대를 살아가는 우리에게 와닿는 작품"이라 이하늬는 말했다.
"저도 사실 과거 충무로 시대 끝물에 데뷔한 배우라 신인 땐 놀라거나 상처받은 기억이 있다. 어떤 폭력은 반복되면 굳은살처럼 돼서 아프다는 말조차 하찮은 취급을 받기도 하잖나. 그래서 <애마>가 더 반갑다. 웃으면서 그 이야길 승화해서 할 수 있는 시대가 왔구나 싶었다. 여자로서도 반가운 작품이었다. 이런 얘길 웃으면서 건강하게 전할 수 있어서 설레고 떨렸다.
과거 영화계 분위기도 제가 직접 취재까진 못했지만, 비화처럼 전해지는 이야길 감독님과 많이 나눴다. 그때는 완성된 시나리오로 연기한 게 아니라 현장에서 감독이 보태가며 했던 시대였잖나. 지금 같은 시대에 감독의 부당한 지시가 있다고 하면 매니저에게 '시동 걸어! 집에 가자'고 말하면 된다고, 우리끼리 농담 삼아 주고받은 기억도 있다(웃음). 요즘에도 부당한 일은 있잖나. 시대마다 희란처럼 뭔가 바꿔보려 한 사람들이 있기에 나아지는 거라 생각한다. 당장 바뀌지 않더라도 지속적으로 투쟁하는 게 역사로 만들어진다고 본다."