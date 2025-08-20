해외 협력 늘려 활로 모색... 영화산업 위기 속 DMZ다큐영화제의 도전

DMZ국제다큐멘터리영화제

"안으로는 영화산업이 어렵고, 밖에선 폭력과 혐오가 이어지는 현실에서 다큐멘터리영화제는 무엇을 해야 할지 고민했다." (장해랑 DMZ국제다큐멘터리영화제 집행위원장)

큰사진보기 ▲ 제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제 개막 기자회견 현장. DMZ국제다큐멘터리영화제

올해 3회째인 비(非)극장 상영 프로그램은 '자연의 얼굴'을 주제로 고양시 예술창작공간 새들과 김포시 애기봉 평화생태공원 전시관에서 진행된다. 경기도 전역으로 상영 공간을 확장하는 취지인 'DMZ Docs 플러스+'는 경기인디시네마관, 성남미디어센터, 포천미디어센터, 화성시 작은영화관에서 각각 진행된다. 장해랑 집행위원장은 "CGV 고양 8개관에 파주의 4개관을 포함해 애기봉 평화센터 상영과 캠프 그리브스, 연천 연강갤러리 등에서 영화가 상영되는데, 파주와 고양의 200만 시민을 기반으로 확장하기 위함"이라 말했다.



서울역과 파주를 잇는 GTX-A 시대가 열리면서 영화제를 찾는 관객들의 교통 편의도 확대됐다. 개막식이 열리는 임진각 평화누리 공연장은 서울역에서 약 25분이 소요될 예정이다. 주요 상영시설이 있는 고양 킨텍스까지도 17분이면 도착할 수 있다는 게 영화제 측 설명이었다.



주한 네덜란드 대사관과 공동 펀드를 신설한 것도 주목할 만하다. 해외 협력 사례를 만들기 위한 복안으로 올해 세 작품이 선정돼 작업이 진행 중이다. 이밖에도 창작자와 영화산업 업계와의 만남을 이어주던 비즈 매치가 인더스트리 마켓으로 개편, DMZ다큐영화제 상영작 뿐 아니라 타 다큐멘터리영화제 관계자들을 모두 아우르는 종합 마켓으로 거듭났다.



한편 올해 공식 트레일러는 < 1980 사북 >으로 제16회 DMZ Docs 한국경쟁 부문 대상을 수상한 박봉남 감독이 연출했다. 설악산의 설경과 온갖 나무들의 겨울눈을 담은 짧은 트레일러에 대해 박 감독은 "2014년부터 세월호 참사 영상을 촬영하며 많이 힘들었다. 그 뒤로 일을 거의 못할 때 3년 정도 겨울산을 다녔는데, 그때 구체적인 희망의 실마리를 알게 됐다"며 "겨울 내내 새싹을 품고 봄을 준비하는 나무들이 우리에게 손잡고 연대하며 살라고 말하는 것 같았다"고 기획 의도를 밝혔다.



제17회 DMZ국제다큐멘터리영화제는 9월 11일부터 17일까지 열린다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 DMZ국제다큐멘터리영화제 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 이선필 (thebasis3) 내방 구독하기 오메가3같은 글을 쓰고 싶다. 될까? 결국 세상을 바꾸는 건 보통의 사람들. 이 기자의 최신기사 '어쩔수가없다' 박찬욱 감독 "원래 제목 '모가지'로 하려 했다"

