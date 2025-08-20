감독이 된 소년, 첫사랑의 순간을 영화로 만들다

첫사랑이었다고 했다. 초등학교 4학년, 같은 반 아이가 교실 앞에 나가 수어를 하는 모습을 보고 남자아이는 사랑에 빠져버리고 말았다고. 화려한 손짓이 하나하나 제각각의 의미를 담아 펼치는 수어 공연은 그와 그녀 사이 단 몇 미터의 공간을 특별한 감정으로 채워냈다. 그는 성인이 되었지만 그때 그 순간을 잊지 못하였다. 그 순간을 촬영한 영상은 그대로 그가 사랑에 빠진 순간으로 남았다.
이야기는 여기서 끝나지 않았다. 소년, 그러니까 정성준은 자라 영화감독이 되었다. 그는 첫사랑이 피어나는 순간을 명확히 알고 있고, 나아가 그를 영상으로 간직하고 있기까지 했다. 이를 가다듬어 한 편의 이야기로 새로이 재구성하는 것, 그는 그대로 감독 정성준이 풀어야 할 과제가 되었다. 영화 <봄의 언어>가 태어난 배경이다.
정성준 감독의 자전적 이야기, <봄의 언어>는 초등학교 4학년 아이 성준을 주인공으로 한다. 태권도장에 다니지만 아직은 주먹을 뻗는 게 어색한 삐약이, 교실에서 아이들과 어우러지는 데도 아직 애를 먹는 소년 성준이다. 잘 하는 것 하나 없는 성준이지만 같은 반 아이들보다 조숙하기는 한 모양으로, 그의 시선이 내내 동급생 소녀 봄이에게 머문다. 그렇다. 영화의 제목이기도 한 '봄'이다.