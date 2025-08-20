감독이 된 소년, 첫사랑의 순간을 영화로 만들다

▲목포국도1호선독립영화제포스터 목포국도1호선독립영화제

관객상 수상에도 지적하지 않을 수 없는 문제



목포국도1호선독립영화제가 비수도권 지역에서 제작된 지역영화를 따로 모아 상영하는 높이뛰기 섹션에 속한 작품으로, 경상남도 거제를 배경으로 하는 영화다. 그답게 영화 속엔 바다라는 공간이 낭만적으로 등장해 활용된다. 봄이의 아버지가 체구답게 넉넉한 애정을 주는 어부로, 또 매일 봄이가 찾는 항구를 봄이와 성준이 마음을 나누는 공간으로 배치해 그 낭만을 극대화하는 것이다.



여러모로 첫사랑과 장애를 넘어서는 관계, 또 제 마음에 책임을 다하는 아이의 대견한 모습까지가 보는 이의 공감을 자아낸 덕분일까. <봄의 언어>는 이번 영화제 특별상인 관객상을 수상하는 기쁨을 누리기도 했다.



다만 하나 아쉬운 점은 청각장애인인 봄이의 역할을 비장애인 배우에게 맡겼다는 점일 테다. 배우가 그 역할을 무난하게 소화한 건 사실이지만 장애인의 역할을 실제 장애를 가진 배우를 찾아 맡기는 선택을 하지 않은 이유가 독립영화란 점을 고려하면 더욱 아쉽다. 편한 선택이란 점을 제한다면, 장애를 더욱 사실적으로 표현할 수 있는 가능성을 스스로 배제하는 때문이다. 영화 외적으로 보자면 영화와 연기란 장에서 장애를 가진 이들이 살아남기 어려운 환경이 실재하는 가운데, 장애를 주요한 소재로 채택한 작품마저 그를 외면한다면 장애인 배우가 설 자리를 구할 수 없다는 절박한 이유가 또한 있다.



장애인 역할을 장애인에게 맡겨야 한다는 논의는 장애계를 넘어 영화계 전반에서 서서히 일어나고 있다. BBC 제작 영국 드라마 <이어즈&이어즈>에서 휠체어에 의지해 생활해야 하는 로지 라이언스 역을 맡은 배우 루스 매들리와 같은 이가 여러 매체에 나서 장애인 역할을 장애인에게 맡겨야 한다고 주장한 사실은 유럽 전역에 상당한 파급을 일으키기도 했다. 디즈니 영화 <백설공주>도 관련한 논란을 겪고 비장애인을 캐스팅한 난쟁이 역할을 요정으로 변경하는 소동을 빚기도 했다. 평단에선 장애인 배역을 장애인에게 맡기는 일을 장애인의 표현권 문제로 바라보는 시각이 부각되고 있다.



흑인이 아닌 배우가 흑인을 흉내내는 연기를 하는 것을 영화계에선 인종차별적 행위로 제재하는 것이 이제는 상식이다. 세계 영화계는 점차 장애 또한 같은 견지에서 바라봐야 한다고 목소리를 내고 있는데, 한국영화는, 심지어 독립영화에서조차 실제 장애인을 장애를 가진 역할에 쓰려는 노력을 보여주지 않는단 점이 못내 민망하다. 심지어 이를 지적하는 평조차 찾아보기 어렵단 사실은 유명한 작품에 대해선 그 해석이며 비평이론을 앞다퉈 베끼듯 가져오길 일삼는 평단이 얼마나 선택적으로 게으른가를 보여주는 증거처럼 보인다.

