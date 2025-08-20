SBS '틈만나면' 시즌3 버저비터급 최종회... 다음 시즌 기대감 높여

▲
틈만나면
이번 <틈만나면>이 찾아간 곳은 남산 자락에 위치한 어느 양말 전문 매장이었다. 젊은이들이 많은 홍대 인근에서 출발해서 코로나 이후 이곳으로 옮겨왔다는 사장님과 직원의 신청으로 이뤄진 이곳 촬영에서 출연진들은 바구니에 양말을 던져 집어 넣는, 비교적 쉬워보이는 게임에 도전했다.
1, 2단계를 차례로 성공하면서 최근 방영분의 연이은 실패를 단숨에 만회하는 듯했지만 마지막 단계를 놓치면서 확보했던 상품 모두를 잃게 된 유재석 및 '틈친구' 초대손님들은 망연자실할 수밖에 없었다. 아쉬움을 뒤로 한 채 식사 후 두 번째 장소로 발걸음을 옮겼다.
우리나라 최고 무용수들이 집결한 국립무용단 연습실을 방문한 MC와 틈친구는 부채와 탁구공을 이용해 다양한 소품들을 제한된 회차 이내에 쓰러 뜨려야 하는 미션을 부여 받았다. 이번에도 3단계의 벽이 이들을 가로 막는 듯했지만 유연석이 친 탁구공이 족자 두개를 연달아 넘어 뜨리는 '버저비터'급 성공을 이뤄냈다. 그간의 실패를 단숨에 만회하면서 동시에 다음 시즌에 대한 기대감을 동시에 안겨주며 <틈만나면> 세 번째 시즌은 그렇게 막을 내렸다.
별것 아닌 게임이 만드는 소소한 재미