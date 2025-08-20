롯데, 20년 만에 9연패 '굴욕'... 탈출구 없나

롯데 자이언츠

롯데 자이언츠 빈스 벨라스케즈기회는 다시 왔다. 하지만 연패의 부담감이 타자들을 짓눌렀다. 6회초 윤동희와 유강남의 연속 안타, 박찬형의 몸에 맞는 볼로 만루 찬스를 만들었으나 전민재는 스트라이크존 구석에 꽂히는 포크볼을 바라만 보며 삼진을 당했다. 대타로 나선 '만루의 사나이' 노진혁도 내야 땅볼로 물러났다.롯데가 투타가 엇박자를 내면서 연패를 당했다. 투수들이 잘 던지면 타자들이 침묵했고, 타자들이 잘 치면 투수들이 버티지 못했다.이날은 롯데의 문제점이 고스란히 드러난 경기였다. LG(9안타)보다 많은 10안타를 치고 사사구도 3개나 얻어냈으나 결정타가 터지지 않았다. 잔루가 무려 12개에 달했다. 타선이 점수를 내지 못하니 투수들은 힘이 빠질 수밖에 없다.선발로 나선 빈스 벨라스케즈는 5이닝 3실점에 그쳤다. 첫날 수비 실책에 흔들리며 3이닝 5실점으로 부진했던 것에 비해서는 나아졌으나, 투구 수가 늘어나자 제구가 급격히 흔들렸다. 상대가 1위를 달리는 LG 타선이라는 것을 감안하더라도 롯데가 원했던 강력한 구위는 아니었다.후반기 순위 싸움을 위해 10승 투수 터커 데이비슨을 내치고 화려한 메이저리그 경력의 벨라스케즈를 데려오는 '승부수'를 던진 롯데로서는 역시 LG가 새롭게 데려온 외국인 투수 앤더슨 톨허스트의 2경기 연속 무실점 역투가 부러울 법하다.