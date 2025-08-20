두산 파죽지세 5연승... 조성환 '감독' 원하는 팬들

두산 베어스 팬 계정 '두서'

조성환 대행의 정식 감독 임명을 바라는 두산 베어스 팬들. 이들은 경기 결과보다도 내용에 큰 만족을 표하고 있다.이런 조 대행의 모습에 두산 팬들은 환호를 보내고 있다. 19일 한 인스타그램 두산 베어스 팬 계정에서 진행한 설문 조사 결과 3700명이 넘는 팬들 가운데 99%가 조 대행의 정식 감독 임명을 바란다는 목소리를 냈다. "(이승엽 감독이 있던) 작년과 재작년보다 훨씬 야구가 재밌다", "전임자 2년 동안 못 했던 세대교체를 반시즌도 안 돼 끝냈는데 뭘 더 입증해야 하느냐"는 댓글도 줄을 이었다.조 대행은 지도자 데뷔 첫해인 2018년부터 2020년, 그리고 2023년부터 올해까지 두산에서 다양한 보직을 맡아 왔다. 선수 생활을 두산에서 한 적은 없지만, 지도자로는 벌써 6년째 두산과 함께해오고 있는 셈이다. 2019년엔 우승도 경험했다.지금 두산은 2010년대 중반부터 2020년대 초반까지 KBO를 호령했던 과거의 영광을 되찾기 위한 '리빌딩'이 절실하게 필요하다. 조 대행은 자신이 그 리빌딩의 적임자임을 매일 경기에서 증명하고 있다.